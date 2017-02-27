somilitark написав:Як кажуть трейдери з досвідом, в нас виросло ціле покоління на постійно зростаючому ринку
"У нас" - это в смысле "у них" Вы же сами знаете, что у нас фондовый рынок и рынок недвижимости до сих пор далеки от уровней 2008-го
somilitark написав:Я просто знаю, що ФРС постійно буде друкувати, він не допустить згортання станка, бо буде ще гірше, ще більше людей будуть голодати, ще більше буде війн, ще більше буде глобальних суперечок
Будет печатать постоянно - да. В условиях нынешней механики денег без этого никак. Но скорость эмиссии будет чередоваться, что будет предопределять периоды дешевого и дорогого доллара. Дорогой доллар валюты EM очень не любят и часто обесцениваются - при нем падают цены на сырье (основной продукт их экспорта) и растет стоимость кредитования (что стимулирует отток капитала)
somilitark написав:Коли треба буде сказати коронне "геть із гривні", то не переймайтесь, я скажу
А точно не передержите?
PS: добрые люди визуализировали тейперинг для удобства: