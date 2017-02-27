Додано: Чет 04 лис, 2021 15:58

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............04.11.2021...........05.11.2021

дата розрахунку.............03.11.2021............04.11.2021

Євро................................30,3646.................30,2848...-0.26%

Долар США.....................26,2431.................26,19...-0.2%

После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.



Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ сразу после открытия выполнил план закупок. После утреннего кофе плавно, но уверенно двинулись вниз. За 1.5 часа без остановки опустились на 5 копеек, после чего появились намеки на стабилизацию. Можно осторожно предположить появление НБУ. Сведений об этом пока не поступало, но уже пора.

В мире доллар, резко обвалившийся вчера вечером, посреди ночи уверенно пошел в рост, отыграл падение и обновил максимум ноября. Гривна укрепляется относительно выросшего доллара.

Справочный курс встретили котировками 26.1750 - 26.1950, что на 5 копеек ниже открытия.

Предположение об участии НБУ в остановке снижения вскоре подтвердилось, но оказалось, что это был уже не второй, а третий его выход. За один раз остановить курс не удалось - предложение зашкаливало. Перед обедом НБУ вышел с четвертой за день интервенцией, отступив на полкопейки, котировки сразу последовали за ним и снова уперлись в барьер. После обеда появились покупатели, которых 4 интервенции убедили в том, что они "дождались дна". Их усилиями котировки выросли на копейку и снова остановились. После получаса равновесной торговли вернулись к снижению и до 15-30 успели опуститься на полкопейки.

В мире доллар после обеда достиг очередного максимума и немного откатился. В целом, можно утверждать, что с утра он совершает размашистые колебания вокруг одного уровня.

Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 26.1750 - 26.1950. За день упали на 5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.

"С полей" доносятся вести об очень высоких оборотах. Похоже, МБ решил компенсировать малую активность первой половины недели.



Этот день в истории:

2020 - 28.5074 (-10) -231

2019 - 24.7980 (+6) +140



2018 - 28.1328 (-2)

2017 - 26.9626 (+3)