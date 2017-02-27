somilitark написав:Як кажуть трейдери з досвідом, в нас виросло ціле покоління на постійно зростаючому ринку
"У нас" - это в смысле "у них" Вы же сами знаете, что у нас фондовый рынок и рынок недвижимости до сих пор далеки от уровней 2008-го
somilitark написав:Я просто знаю, що ФРС постійно буде друкувати, він не допустить згортання станка, бо буде ще гірше, ще більше людей будуть голодати, ще більше буде війн, ще більше буде глобальних суперечок
Будет печатать постоянно - да. В условиях нынешней механики денег без этого никак. Но скорость эмиссии будет чередоваться, что будет предопределять периоды дешевого и дорогого доллара. Дорогой доллар валюты EM очень не любят и часто обесцениваются - при нем падают цены на сырье (основной продукт их экспорта) и растет стоимость кредитования (что стимулирует отток капитала)
somilitark написав:Коли треба буде сказати коронне "геть із гривні", то не переймайтесь, я скажу
А точно не передержите?
PS: добрые люди визуализировали тейперинг для удобства:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............04.11.2021...........05.11.2021 дата розрахунку.............03.11.2021............04.11.2021 Євро................................30,3646.................30,2848...-0.26% Долар США.....................26,2431.................26,19...-0.2% После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ сразу после открытия выполнил план закупок. После утреннего кофе плавно, но уверенно двинулись вниз. За 1.5 часа без остановки опустились на 5 копеек, после чего появились намеки на стабилизацию. Можно осторожно предположить появление НБУ. Сведений об этом пока не поступало, но уже пора. В мире доллар, резко обвалившийся вчера вечером, посреди ночи уверенно пошел в рост, отыграл падение и обновил максимум ноября. Гривна укрепляется относительно выросшего доллара. Справочный курс встретили котировками 26.1750 - 26.1950, что на 5 копеек ниже открытия. Предположение об участии НБУ в остановке снижения вскоре подтвердилось, но оказалось, что это был уже не второй, а третий его выход. За один раз остановить курс не удалось - предложение зашкаливало. Перед обедом НБУ вышел с четвертой за день интервенцией, отступив на полкопейки, котировки сразу последовали за ним и снова уперлись в барьер. После обеда появились покупатели, которых 4 интервенции убедили в том, что они "дождались дна". Их усилиями котировки выросли на копейку и снова остановились. После получаса равновесной торговли вернулись к снижению и до 15-30 успели опуститься на полкопейки. В мире доллар после обеда достиг очередного максимума и немного откатился. В целом, можно утверждать, что с утра он совершает размашистые колебания вокруг одного уровня. Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 26.1750 - 26.1950. За день упали на 5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия. "С полей" доносятся вести об очень высоких оборотах. Похоже, МБ решил компенсировать малую активность первой половины недели.
Этот день в истории: 2020 - 28.5074 (-10) -231 2019 - 24.7980 (+6) +140