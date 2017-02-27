Додано: Чет 04 лис, 2021 18:08

Четверг на валютном рынке прошел очень динамично и результативно по статистике торгов. Уже в обед статистика сделок по Bloomberg перевалила за $ 290 млн.



Героями дня можно смело назвать Нацбанк и группу совершенно разных компаний — продавцов валюты. Среди них выделялся Укрэнерго, а также крупные аграрии и металлурги.



По слухам, на рынке Укрэнерго и группа сопредельных компаний продавали валютные ресурсы, полученные ранее от иностранных кредиторов и инвесторов, а вот металлурги и аграрии оказались заложниками ситуации. Из-за нехватки гривны и невозможности перенести свои операции по финансированию текущих хозяйственных расходов они были вынуждены сегодня плыть по течению и смириться с понижающимся трендом по курсу доллара.



Всю «лишнюю» валюту выкупал Нацбанк, поставив своеобразный рекорд по выходам на рынок. Он 4 раза выходил на торги с интервенцией. Вначале купил $ 5 млн по 26,23 гривны, потом $ 50 млн по 26,185 гривен, затем еще $ 50 млн по 26,175 гривен, а затем уже окончательно стал с покупкой по 26,17 гривен за доллар практически до конца сессии. Именно его выходы на рынок и ценники по интервенциям и «сделали» сегодня курс доллара на межбанке.



В итоге, в такой непростой день на торгах доллар подешевел с утренних 26,225/26,245 всего лишь на 6,5 копеек до 26,16/26,18 гривен. Без «поддержки» Нацбанка интервенциями по выкупу доллара курс американской валюты сегодня мог бы просесть и до 26,10 гривен.



Ход торгов:



С утренних 26,225/26,245 гривен доллар на 11:00 уже просел до 26,205/26,225 и явно подешевел бы еще. Нацбанк вышел с покупкой $ 5 млн по цене 26,23 гривен, выкупил эту сумму и затем быстро ушел. Но это было только начало.



Уже к 12 часам предложение значительно превышало спрос и НБУ выходил на межбанк с покупкой $ 50 млн по 26,185 гривен. Это особо не помогло и курс снова продолжал падать.



В 12:00 доллар находился на отметке 26,175/26,195 гривен, а Нацбанк вышел снова с покупкой $ 50 млн уже по 26,175 гривен. К обеду котировки опустились до 26,17/26,19 гривен, а во время обеда НБУ вышел в четвертый раз с покупкой по 26,17 гривен и уже простоял с этим ценником до конца торгов.



К 15 часам доллар чуть вырос до 26,18/26,20 гривен — это закрывались присутствующие на рынке покупатели, но после 15:10 они уже закрыли почти все свои сделки, а продавцы снова пошли к регулятору с продажей валюты.



На 16:00 доллар еще находился на отметке 26,17/26,19 гривен, но затем к самому концу сессии котировки просели до 26,16/26,18. На этом уровне торги по доллару в этот четверг и завершились.

Главные события 4 ноября на валютном рынке:



Доллар подешевел на 6,5 копеек с утренних 26,225/26,245 до 26,16/26,18 гривен к концу дня.



Нацбанк на рынок сегодня выходил 4 раза. Вначале с покупкой $ 5 млн по цене 26,23 гривны, затем купил $ 50 млн по 26,185 гривен, потом еще $ 50 млн по 26,175 гривен, а затем уже стоял с покупкой по 26,17 до самого конца торгов.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,199 гривен, а официальный курс на 5 ноября 2021 года установлен на уровне 26,19 гривен за доллар.