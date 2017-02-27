somilitark написав:Як кажуть трейдери з досвідом, в нас виросло ціле покоління на постійно зростаючому ринку
"У нас" - это в смысле "у них" Вы же сами знаете, что у нас фондовый рынок и рынок недвижимости до сих пор далеки от уровней 2008-го
somilitark написав:Я просто знаю, що ФРС постійно буде друкувати, він не допустить згортання станка, бо буде ще гірше, ще більше людей будуть голодати, ще більше буде війн, ще більше буде глобальних суперечок
Будет печатать постоянно - да. В условиях нынешней механики денег без этого никак. Но скорость эмиссии будет чередоваться, что будет предопределять периоды дешевого и дорогого доллара. Дорогой доллар валюты EM очень не любят и часто обесцениваются - при нем падают цены на сырье (основной продукт их экспорта) и растет стоимость кредитования (что стимулирует отток капитала)
somilitark написав:Коли треба буде сказати коронне "геть із гривні", то не переймайтесь, я скажу
А точно не передержите?
PS: добрые люди визуализировали тейперинг для удобства:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............04.11.2021...........05.11.2021 дата розрахунку.............03.11.2021............04.11.2021 Євро................................30,3646.................30,2848...-0.26% Долар США.....................26,2431.................26,19...-0.2% После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ сразу после открытия выполнил план закупок. После утреннего кофе плавно, но уверенно двинулись вниз. За 1.5 часа без остановки опустились на 5 копеек, после чего появились намеки на стабилизацию. Можно осторожно предположить появление НБУ. Сведений об этом пока не поступало, но уже пора. В мире доллар, резко обвалившийся вчера вечером, посреди ночи уверенно пошел в рост, отыграл падение и обновил максимум ноября. Гривна укрепляется относительно выросшего доллара. Справочный курс встретили котировками 26.1750 - 26.1950, что на 5 копеек ниже открытия. Предположение об участии НБУ в остановке снижения вскоре подтвердилось, но оказалось, что это был уже не второй, а третий его выход. За один раз остановить курс не удалось - предложение зашкаливало. Перед обедом НБУ вышел с четвертой за день интервенцией, отступив на полкопейки, котировки сразу последовали за ним и снова уперлись в барьер. После обеда появились покупатели, которых 4 интервенции убедили в том, что они "дождались дна". Их усилиями котировки выросли на копейку и снова остановились. После получаса равновесной торговли вернулись к снижению и до 15-30 успели опуститься на полкопейки. В мире доллар после обеда достиг очередного максимума и немного откатился. В целом, можно утверждать, что с утра он совершает размашистые колебания вокруг одного уровня. Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 26.1750 - 26.1950. За день упали на 5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия. "С полей" доносятся вести об очень высоких оборотах. Похоже, МБ решил компенсировать малую активность первой половины недели.
Этот день в истории: 2020 - 28.5074 (-10) -231 2019 - 24.7980 (+6) +140
Четверг на валютном рынке прошел очень динамично и результативно по статистике торгов. Уже в обед статистика сделок по Bloomberg перевалила за $ 290 млн.
Героями дня можно смело назвать Нацбанк и группу совершенно разных компаний — продавцов валюты. Среди них выделялся Укрэнерго, а также крупные аграрии и металлурги.
По слухам, на рынке Укрэнерго и группа сопредельных компаний продавали валютные ресурсы, полученные ранее от иностранных кредиторов и инвесторов, а вот металлурги и аграрии оказались заложниками ситуации. Из-за нехватки гривны и невозможности перенести свои операции по финансированию текущих хозяйственных расходов они были вынуждены сегодня плыть по течению и смириться с понижающимся трендом по курсу доллара.
Всю «лишнюю» валюту выкупал Нацбанк, поставив своеобразный рекорд по выходам на рынок. Он 4 раза выходил на торги с интервенцией. Вначале купил $ 5 млн по 26,23 гривны, потом $ 50 млн по 26,185 гривен, затем еще $ 50 млн по 26,175 гривен, а затем уже окончательно стал с покупкой по 26,17 гривен за доллар практически до конца сессии. Именно его выходы на рынок и ценники по интервенциям и «сделали» сегодня курс доллара на межбанке.
В итоге, в такой непростой день на торгах доллар подешевел с утренних 26,225/26,245 всего лишь на 6,5 копеек до 26,16/26,18 гривен. Без «поддержки» Нацбанка интервенциями по выкупу доллара курс американской валюты сегодня мог бы просесть и до 26,10 гривен.
Ход торгов:
С утренних 26,225/26,245 гривен доллар на 11:00 уже просел до 26,205/26,225 и явно подешевел бы еще. Нацбанк вышел с покупкой $ 5 млн по цене 26,23 гривен, выкупил эту сумму и затем быстро ушел. Но это было только начало.
Уже к 12 часам предложение значительно превышало спрос и НБУ выходил на межбанк с покупкой $ 50 млн по 26,185 гривен. Это особо не помогло и курс снова продолжал падать.
В 12:00 доллар находился на отметке 26,175/26,195 гривен, а Нацбанк вышел снова с покупкой $ 50 млн уже по 26,175 гривен. К обеду котировки опустились до 26,17/26,19 гривен, а во время обеда НБУ вышел в четвертый раз с покупкой по 26,17 гривен и уже простоял с этим ценником до конца торгов.
К 15 часам доллар чуть вырос до 26,18/26,20 гривен — это закрывались присутствующие на рынке покупатели, но после 15:10 они уже закрыли почти все свои сделки, а продавцы снова пошли к регулятору с продажей валюты.
На 16:00 доллар еще находился на отметке 26,17/26,19 гривен, но затем к самому концу сессии котировки просели до 26,16/26,18. На этом уровне торги по доллару в этот четверг и завершились.
Главные события 4 ноября на валютном рынке:
Доллар подешевел на 6,5 копеек с утренних 26,225/26,245 до 26,16/26,18 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок сегодня выходил 4 раза. Вначале с покупкой $ 5 млн по цене 26,23 гривны, затем купил $ 50 млн по 26,185 гривен, потом еще $ 50 млн по 26,175 гривен, а затем уже стоял с покупкой по 26,17 до самого конца торгов.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,199 гривен, а официальный курс на 5 ноября 2021 года установлен на уровне 26,19 гривен за доллар.
Пишу с небольшим опозданием, птн пнх с 01.11 запретил экспорт энергетического угля в Украину. Сделано это с одной единственной целью - многолетние мечтания раша ТВ о замерзающей Украине, сделать реальностью. Надеюсь у них ничего не выйдет. В перспективе 2-х недель это уменьшит импорт, в перспективе больше 2-х недель это импорт увеличит, потому что уголь то везти надо, и прийдется его везти дороже. Реально уголь охлаждал перегретый рынок твердого топлива в Украине. Теперь те которым нужны десятки тысяч тонн угля его найдут, а тем кому нужны сотни тон будут пока сосать лапу.
Активизировались клиенты в газодобыче, наверно появилось указание ехать на скважины, становится на колени и просить у земли больше газа (с) Особенно в этом плане повеселил выигранный Нефтегазом тендер на поставку газа в Молдову. По ноябрю поднятая с кондачка цена 55 не зашла, и реально газ поставляют по 37,4-38,5.
В реальном секторе ситуацию может описать только Кай со своими кубиками. Зиму переживут не все производители.
Ситуация с углем понятна - его нет, 0,5 млн тн на Украину перед отопительным сезоном это смешно, есть правда еще остатки на шахтах, там бы знать цифру. С газом сложнее он вроде как есть, и почти хватает, но что-то надо докупить, но думаю скоро мы узнаем что король голый. Думаю стабильная ситуация на межбанке связана с тем что не могут решить кто заплатит за топливо, житель уже понятно нет, цена газа до мая стабильна, держ. установы, у них нет финансирования, государство - у него нет денег на это. Бизнес уже на грани, многим проще остановится выгнать на улицу людей и минимизировать свои убытки.
viy написав:Пишу с небольшим опозданием, птн пнх с 01.11 запретил экспорт энергетического угля в Украину. Сделано это с одной единственной целью - многолетние мечтания раша ТВ о замерзающей Украине, сделать реальностью. Надеюсь у них ничего не выйдет. В перспективе 2-х недель это уменьшит импорт, в перспективе больше 2-х недель это импорт увеличит, потому что уголь то везти надо, и прийдется его везти дороже. Реально уголь охлаждал перегретый рынок твердого топлива в Украине. Теперь те которым нужны десятки тысяч тонн угля его найдут, а тем кому нужны сотни тон будут пока сосать лапу.
«Энергоатом» сможет работать 15-ю блоками в осенне-зимний период ГП НАЭК «Энергоатом» имеет возможность в течение короткого времени в осенне-зимний период 2021-2022 года работать всеми 15-ю энергоблоками АЭС Украины.
Об этом 18 октября сообщил и. о. президента компании Петр Котин во время совещания на Запорожской АЭС.
«Мы гарантируем работу в ОЗП 14-ю блоками. Также мы будем иметь возможность неделю до декабря и в феврале работать 15-ю энергоблоками, но это будет челлендж для нас, для дальнейшего сокращения ремонтных программ», - сказал он.
По словам главного инженера ЗАЭС Игоря Мурашова, энергоблок № 2 ЗАЭС планируется вывести из ремонта и подключить в сеть 3 декабря, а блок №4 - 21 ноября. Он добавил, что ЗАЭС с начала декабря будет работать 6 блоками до 1 марта 2022 года.
Енергоблок №1 ЮУАЕС 9 серпня відімкнено від мережі для виконання капітального ремонту тривалістю 104 доби.
Увімкнення - орієнтовно 21 листопада. З огляду на прогноз погоди критичними є 3 дні похолодання - 10-12 листопада. Після них - вихідні, коли падає споживання та понеділок 15 листопада, який може бути забезпечений енергією ГАЕС, яка накопичена за вихідні.
Як це все вплине на курс? З імовірністю 95% - все буде відповідно на планів і вплив буде нульовим...
Striker За результатами зустрічі 20-ки і енергетичного саміту, які закінчилися на днях, провідні світові країни затвердили виділення 100 млрд уо для бідних країн, щоб допомогти їм адаптуватися до світових екологічних вимог. Не відходячи від каси Укренерго вже урвав 850 млн, якщо не помиляюся, під майже 7% (виникає питання чи це гроші з тих виділених, чи щось інше. Як на мене і судячи з відсотків - щось інше ). Зразу ж певна сума кредиту продається на МБ щоб гарантований покупець міг заплатити "зеленим" енергетикам. Надлишок валюти викупляє НБУ, курс грн зміцнюється. Але потім клюєви-ахметови і компанія отриману грн будуть конвертувати у валюту для погашення і обслуговування валютних кредитів. Чи буде в цьому випадку НБУ продавати? Як курс відреагує на попит від "борців за екологію" ? Але зараз обставини складаються так, що можемо таки побачити похід курсу в діапазон 25,8-26 на якийсь час...