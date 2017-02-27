Ще додам, що завтра кризи в енергетиці не буде. Очікується суттєве виробництво ВДЕ https://ua.energy/peredacha-i-dyspetche ... deba9-d10f 1500 МВт СЕС на піку та 450-670 МВт ВЕС протягом всієї доби. Перед "критичними денями" 10-12 листопада очікуються суттєві опади, які збільшать можливості генерації ГЕС. Один увімкнений ВВЕР-1000 - це еквівалент 12 тис. т. вунілля на добу. На минулому тижні запаси вугілля спадали по 7 тис. т на добу
viy написав:Пишу с небольшим опозданием, птн пнх с 01.11 запретил экспорт энергетического угля в Украину. Сделано это с одной единственной целью - многолетние мечтания раша ТВ о замерзающей Украине, сделать реальностью. Надеюсь у них ничего не выйдет. В перспективе 2-х недель это уменьшит импорт, в перспективе больше 2-х недель это импорт увеличит, потому что уголь то везти надо, и прийдется его везти дороже. Реально уголь охлаждал перегретый рынок твердого топлива в Украине. Теперь те которым нужны десятки тысяч тонн угля его найдут, а тем кому нужны сотни тон будут пока сосать лапу.
Активизировались клиенты в газодобыче, наверно появилось указание ехать на скважины, становится на колени и просить у земли больше газа (с) Особенно в этом плане повеселил выигранный Нефтегазом тендер на поставку газа в Молдову. По ноябрю поднятая с кондачка цена 55 не зашла, и реально газ поставляют по 37,4-38,5.
В реальном секторе ситуацию может описать только Кай со своими кубиками. Зиму переживут не все производители.
Ситуация с углем понятна - его нет, 0,5 млн тн на Украину перед отопительным сезоном это смешно, есть правда еще остатки на шахтах, там бы знать цифру. С газом сложнее он вроде как есть, и почти хватает, но что-то надо докупить, но думаю скоро мы узнаем что король голый. Думаю стабильная ситуация на межбанке связана с тем что не могут решить кто заплатит за топливо, житель уже понятно нет, цена газа до мая стабильна, держ. установы, у них нет финансирования, государство - у него нет денег на это. Бизнес уже на грани, многим проще остановится выгнать на улицу людей и минимизировать свои убытки.
Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана, сообщает Интерфакс-Украина.
"Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который следовал в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", – написал в своем Телеграмм-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. При этом Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне Российской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.