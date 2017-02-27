viy написав:

Пишу с небольшим опозданием, птн пнх с 01.11 запретил экспорт энергетического угля в Украину. Сделано это с одной единственной целью - многолетние мечтания раша ТВ о замерзающей Украине, сделать реальностью. Надеюсь у них ничего не выйдет. В перспективе 2-х недель это уменьшит импорт, в перспективе больше 2-х недель это импорт увеличит, потому что уголь то везти надо, и прийдется его везти дороже. Реально уголь охлаждал перегретый рынок твердого топлива в Украине. Теперь те которым нужны десятки тысяч тонн угля его найдут, а тем кому нужны сотни тон будут пока сосать лапу.Активизировались клиенты в газодобыче, наверно появилось указание ехать на скважины, становится на колени и просить у земли больше газа (с) Особенно в этом плане повеселил выигранный Нефтегазом тендер на поставку газа в Молдову. По ноябрю поднятая с кондачка цена 55 не зашла, и реально газ поставляют по 37,4-38,5.В реальном секторе ситуацию может описать только Кай со своими кубиками. Зиму переживут не все производители.Ситуация с углем понятна - его нет, 0,5 млн тн на Украину перед отопительным сезоном это смешно, есть правда еще остатки на шахтах, там бы знать цифру. С газом сложнее он вроде как есть, и почти хватает, но что-то надо докупить, но думаю скоро мы узнаем что король голый. Думаю стабильная ситуация на межбанке связана с тем что не могут решить кто заплатит за топливо, житель уже понятно нет, цена газа до мая стабильна, держ. установы, у них нет финансирования, государство - у него нет денег на это. Бизнес уже на грани, многим проще остановится выгнать на улицу людей и минимизировать свои убытки.