RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8462846384648465

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:11

  prodigy написав:
  Hotab написав:важкою фізичною працею займаються ті, хто не може нічим іншим. І за неї багато ніколи не платили.


не совсем так...в совке рабочим (тем более с 5-6м разрядом) платили больше, чем его непосредственному начальнику (на той же стройке)-каменщик/штукатур получал в 1,5 больше мастера (хоть у того у строительный институт), в порту грузчики вплоть до 2010/12 года получали больше среднего руководящего состава, около 12к гривен (при курсе 8)
в наши дни сантехник (или сварщик) может заработать до 2к долл, так что труд руками-это не только траншеи копать (хотя и гробокопателям нормально)

Если оставить за скобками грузчиков в порту, то остальные (рабочие с 5-6-7 разрядом, каменщик/штукатур, сантехник, сварщик) - это в первую очередь квалифицированные рабочие, это то, что в совке считалось "гегемон". Сам в своё время студентом четыре раза ездил в стройотряд, да, было тяжело, особенно в первый раз. Во-первых из-за отсутствия соотв. квалификации, а во-вторых работали от темна до темна (и это летом) и без выходных. За два месяца было всего два выходных - день строительных отрядов и День строителя. А если бы работать 8 часов в день и хотя бы один выходной (воскресенье) - то вполне нормально.
reef
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 28.08.07
Подякував: 176 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:13


Вслед за энергоносителями взлетает еда.
Интересно, а наши зебобики уже все зерно распродали?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 08.09.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Schmit написав:зебобики уже все зерно распродали?

Зерно продає президент та ВР чи все таки приватні агро трейдери ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10272
З нами з: 18.06.08
Подякував: 39 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:44

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:зебобики уже все зерно распродали?

Зерно продає президент та ВР чи все таки приватні агро трейдери ?

І вугілля також не купує, і електроенергію із Білорусі.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 07 лис, 2021 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 08.09.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:46

  reef написав:(рабочие с 5-6-7 разрядом, каменщик/штукатур, сантехник, сварщик) - это в первую очередь квалифицированные рабочие, это то, что в совке считалось "гегемон".

Это неправда, в совке никогда не считался "гегемоном" квалифицированный рабочий.

Наоборот, изначально идеологи совка объявляли гегемоном "пролетариат", как беднейший класс, а это были именно низкоквалифицированные рабочие.

Хотя это всегда было только пропагандой и любой рабочий при совке был только винтиком.
akido
 
Повідомлень: 130
З нами з: 18.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:51

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:
  Schmit написав:зебобики уже все зерно распродали?

Зерно продає президент та ВР чи все таки приватні агро трейдери ?

І вугілля також не купує.


"Ну при чем тут Зеленский?" (с)

Ну справді, в нього лише 73% голосів виборців, 56% у парламенті, 100% у МВС, 200% у СБУ, 300% у прокуратурі. Як в такій ситуації можна за щось відповідати ? Він же ж не барига якийсь.
akido
 
Повідомлень: 130
З нами з: 18.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8462846384648465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2840, 2841, 2842
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28418 13302324
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 18:52
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 782, 783, 784
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7837 12340420
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 17:20
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 122, 123, 124
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1231 3397998
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 14:50
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.