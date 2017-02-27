Hotab написав:важкою фізичною працею займаються ті, хто не може нічим іншим. І за неї багато ніколи не платили.
не совсем так...в совке рабочим (тем более с 5-6м разрядом) платили больше, чем его непосредственному начальнику (на той же стройке)-каменщик/штукатур получал в 1,5 больше мастера (хоть у того у строительный институт), в порту грузчики вплоть до 2010/12 года получали больше среднего руководящего состава, около 12к гривен (при курсе в наши дни сантехник (или сварщик) может заработать до 2к долл, так что труд руками-это не только траншеи копать (хотя и гробокопателям нормально)
Если оставить за скобками грузчиков в порту, то остальные (рабочие с 5-6-7 разрядом, каменщик/штукатур, сантехник, сварщик) - это в первую очередь квалифицированные рабочие, это то, что в совке считалось "гегемон". Сам в своё время студентом четыре раза ездил в стройотряд, да, было тяжело, особенно в первый раз. Во-первых из-за отсутствия соотв. квалификации, а во-вторых работали от темна до темна (и это летом) и без выходных. За два месяца было всего два выходных - день строительных отрядов и День строителя. А если бы работать 8 часов в день и хотя бы один выходной (воскресенье) - то вполне нормально.