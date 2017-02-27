fin написав: С 1990-1994 военное финансовое училище г.Ярославль. Потом, как недисциплинированного и залетного курсанта, направили на Крайний север, Ямал, Уренгой. Потом "убежал" домой, в Украину. Служил главным бухгалтером-нач.финансовой службы, замом НФС. Какие еще вопросы?
У меня вопрос. Интересно другое, как после окончания военного училища в 1994 году в г. Ярославль и действительной службы на Крайнем севере офицером Вам удалось перейти на сторону другой армии? Курсанты военных училищ на первом году фактической службы принимают военную присягу. В 1991 году все военные подразделения Украины были приведены к присяге. В 1992 году образованы Вооружённые силы РФ.
Обьясняю. Поступил в ВУ в 1990. В 1991 году было подписано соглашение межлу РФ и всеми бывшими союзными респ-ми, что РФ доучит до выпуска всех курсантов из республик.(если сессии сдадут конечно и залетов серьезных не будет). По плану я думал в 1994 естесственно ехать домой служить в Украину. Но в 1993 влюбился в студентку-ярославку, женился, из казармы переехал жить к ней. И в том же 1993 году вынужден был подписать контракт на время дообучения в училище и 5 лет после окончания. Признаюсь, подписал изза денег, так как контрактникам стипендию платили раз в 10 или даже больше чем тем кто не подписал. Кстати, в нашей роте 100 человек, украинцев было человек 30 и только 2 курсанта из них отказались подписывать контракт. Но они были неженатые. После окончания в августе 1994 поехали с женой на Север. Послужил 1,5 года, еле-еле, но всетаки расторгнул досрочно контракт, больше года мне лейтенанту не подписывали рапорт, даже какойто майор-особист вызвал к себе в кабинет в штабе корпуса, типа беседовал со мной, как в кино. Вообщем, поняв, что я ежедневно забиваю на службу, некому деньги на часть получать,кучу проблем я им устроил, приказом из москвы меня уволили. Вернулся домой.
wild.tomcat написав:насправді так можна було. не скажу, до якого року, але можна. і відразу після училищ і після якось терміну служби і присяга не була перешкодою. та і їхали в обидва боки.
О "послаблениях" во время принятия присяги в военных училищах тех годов в бывшем союзе, я осведомлен, присяга принималась вплоть до окончания учебного заведения, что указывалось в ведомости и шло в приказ. Что касается смены места службы когда уже были разные государства - вопрос принципиальный. К тому же видимо у меня несколько старомодные взгляды на военную присягу. wild.tomcat, Igneus, fin благодарю за информацию и содержательные ответы.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 07 лис, 2021 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:важкою фізичною працею займаються ті, хто не може нічим іншим. І за неї багато ніколи не платили.
не совсем так...в совке рабочим (тем более с 5-6м разрядом) платили больше, чем его непосредственному начальнику (на той же стройке)-каменщик/штукатур получал в 1,5 больше мастера (хоть у того у строительный институт), в порту грузчики вплоть до 2010/12 года получали больше среднего руководящего состава, около 12к гривен (при курсе в наши дни сантехник (или сварщик) может заработать до 2к долл, так что труд руками-это не только траншеи копать (хотя и гробокопателям нормально)
Hotab написав:важкою фізичною працею займаються ті, хто не може нічим іншим. І за неї багато ніколи не платили.
не совсем так...в совке рабочим (тем более с 5-6м разрядом) платили больше, чем его непосредственному начальнику (на той же стройке)-каменщик/штукатур получал в 1,5 больше мастера (хоть у того у строительный институт), в порту грузчики вплоть до 2010/12 года получали больше среднего руководящего состава, около 12к гривен (при курсе в наши дни сантехник (или сварщик) может заработать до 2к долл, так что труд руками-это не только траншеи копать (хотя и гробокопателям нормально)
Если оставить за скобками грузчиков в порту, то остальные (рабочие с 5-6-7 разрядом, каменщик/штукатур, сантехник, сварщик) - это в первую очередь квалифицированные рабочие, это то, что в совке считалось "гегемон". Сам в своё время студентом четыре раза ездил в стройотряд, да, было тяжело, особенно в первый раз. Во-первых из-за отсутствия соотв. квалификации, а во-вторых работали от темна до темна (и это летом) и без выходных. За два месяца было всего два выходных - день строительных отрядов и День строителя. А если бы работать 8 часов в день и хотя бы один выходной (воскресенье) - то вполне нормально.