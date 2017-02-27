Додано: Нед 07 лис, 2021 14:20

ruvex написав: fin написав: С 1990-1994 военное финансовое училище г.Ярославль. Потом, как недисциплинированного и залетного курсанта, направили на Крайний север, Ямал, Уренгой. Потом "убежал" домой, в Украину. Служил главным бухгалтером-нач.финансовой службы, замом НФС. Какие еще вопросы? С 1990-1994 военное финансовое училище г.Ярославль. Потом, как недисциплинированного и залетного курсанта, направили на Крайний север, Ямал, Уренгой. Потом "убежал" домой, в Украину. Служил главным бухгалтером-нач.финансовой службы, замом НФС. Какие еще вопросы?

У меня вопрос.

Интересно другое, как после окончания военного училища в 1994 году в г. Ярославль и действительной службы на Крайнем севере офицером Вам удалось перейти на сторону другой армии? Курсанты военных училищ на первом году фактической службы принимают военную присягу. В 1991 году все военные подразделения Украины были приведены к присяге. В 1992 году образованы Вооружённые силы РФ. У меня вопрос.Интересно другое, как после окончания военного училища в 1994 году в г. Ярославль и действительной службы на Крайнем севере офицером Вам удалось перейти на сторону другой армии? Курсанты военных училищ на первом году фактической службы принимают военную присягу. В 1991 году все военные подразделения Украины были приведены к присяге. В 1992 году образованы Вооружённые силы РФ.

Обьясняю. Поступил в ВУ в 1990. В 1991 году было подписано соглашение межлу РФ и всеми бывшими союзными респ-ми, что РФ доучит до выпуска всех курсантов из республик.(если сессии сдадут конечно и залетов серьезных не будет). По плану я думал в 1994 естесственно ехать домой служить в Украину. Но в 1993 влюбился в студентку-ярославку, женился, из казармы переехал жить к ней. И в том же 1993 году вынужден был подписать контракт на время дообучения в училище и 5 лет после окончания. Признаюсь, подписал изза денег, так как контрактникам стипендию платили раз в 10 или даже больше чем тем кто не подписал. Кстати, в нашей роте 100 человек, украинцев было человек 30 и только 2 курсанта из них отказались подписывать контракт. Но они были неженатые. После окончания в августе 1994 поехали с женой на Север. Послужил 1,5 года, еле-еле, но всетаки расторгнул досрочно контракт, больше года мне лейтенанту не подписывали рапорт, даже какойто майор-особист вызвал к себе в кабинет в штабе корпуса, типа беседовал со мной, как в кино. Вообщем, поняв, что я ежедневно забиваю на службу, некому деньги на часть получать,кучу проблем я им устроил, приказом из москвы меня уволили. Вернулся домой.