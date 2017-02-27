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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8462846384648465>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 14:20

  ruvex написав:
  fin написав: С 1990-1994 военное финансовое училище г.Ярославль. Потом, как недисциплинированного и залетного курсанта, направили на Крайний север, Ямал, Уренгой. Потом "убежал" домой, в Украину. Служил главным бухгалтером-нач.финансовой службы, замом НФС. Какие еще вопросы?

У меня вопрос.
Интересно другое, как после окончания военного училища в 1994 году в г. Ярославль и действительной службы на Крайнем севере офицером Вам удалось перейти на сторону другой армии? Курсанты военных училищ на первом году фактической службы принимают военную присягу. В 1991 году все военные подразделения Украины были приведены к присяге. В 1992 году образованы Вооружённые силы РФ.
Обьясняю. Поступил в ВУ в 1990. В 1991 году было подписано соглашение межлу РФ и всеми бывшими союзными респ-ми, что РФ доучит до выпуска всех курсантов из республик.(если сессии сдадут конечно и залетов серьезных не будет). По плану я думал в 1994 естесственно ехать домой служить в Украину. Но в 1993 влюбился в студентку-ярославку, женился, из казармы переехал жить к ней. И в том же 1993 году вынужден был подписать контракт на время дообучения в училище и 5 лет после окончания. Признаюсь, подписал изза денег, так как контрактникам стипендию платили раз в 10 или даже больше чем тем кто не подписал. Кстати, в нашей роте 100 человек, украинцев было человек 30 и только 2 курсанта из них отказались подписывать контракт. Но они были неженатые. После окончания в августе 1994 поехали с женой на Север. Послужил 1,5 года, еле-еле, но всетаки расторгнул досрочно контракт, больше года мне лейтенанту не подписывали рапорт, даже какойто майор-особист вызвал к себе в кабинет в штабе корпуса, типа беседовал со мной, как в кино. Вообщем, поняв, что я ежедневно забиваю на службу, некому деньги на часть получать,кучу проблем я им устроил, приказом из москвы меня уволили. Вернулся домой.
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 14:22

  wild.tomcat написав:насправді так можна було. не скажу, до якого року, але можна. і відразу після училищ і після якось терміну служби і присяга не була перешкодою. та і їхали в обидва боки.

О "послаблениях" во время принятия присяги в военных училищах тех годов в бывшем союзе, я осведомлен, присяга принималась вплоть до окончания учебного заведения, что указывалось в ведомости и шло в приказ. Что касается смены места службы когда уже были разные государства - вопрос принципиальный. К тому же видимо у меня несколько старомодные взгляды на военную присягу.
wild.tomcat, Igneus, fin благодарю за информацию и содержательные ответы.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 07 лис, 2021 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:14

Поздравляю всех с большим праздником - день рождения Нестора Махно!!!
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:большим праздником


значно перебільшено
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:важкою фізичною працею займаються ті, хто не може нічим іншим. І за неї багато ніколи не платили.


не совсем так...в совке рабочим (тем более с 5-6м разрядом) платили больше, чем его непосредственному начальнику (на той же стройке)-каменщик/штукатур получал в 1,5 больше мастера (хоть у того у строительный институт), в порту грузчики вплоть до 2010/12 года получали больше среднего руководящего состава, около 12к гривен (при курсе 8)
в наши дни сантехник (или сварщик) может заработать до 2к долл, так что труд руками-это не только траншеи копать (хотя и гробокопателям нормально)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:в наши дни сантехник (или сварщик) может заработать до 2к долл, так что труд руками-это не только траншеи копать (хотя и гробокопателям нормально)


Це вже "сині комірці", хоча заробляють непогано по нашим міркам:
Через кадровий голод будівельники, малярі та електрики перетворилися на нову високооплачувану еліту, яка диктує свої правила замовникам. І все через трудову міграцію, пише журнал НВ. https://biz.nv.ua/ukr/economics/rabocha ... 45603.html

Притому більшість шабашать без сплати податків, але хоче крутої освіти, медицини і пенсій.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:11

  prodigy написав:
  Hotab написав:важкою фізичною працею займаються ті, хто не може нічим іншим. І за неї багато ніколи не платили.


не совсем так...в совке рабочим (тем более с 5-6м разрядом) платили больше, чем его непосредственному начальнику (на той же стройке)-каменщик/штукатур получал в 1,5 больше мастера (хоть у того у строительный институт), в порту грузчики вплоть до 2010/12 года получали больше среднего руководящего состава, около 12к гривен (при курсе 8)
в наши дни сантехник (или сварщик) может заработать до 2к долл, так что труд руками-это не только траншеи копать (хотя и гробокопателям нормально)

Если оставить за скобками грузчиков в порту, то остальные (рабочие с 5-6-7 разрядом, каменщик/штукатур, сантехник, сварщик) - это в первую очередь квалифицированные рабочие, это то, что в совке считалось "гегемон". Сам в своё время студентом четыре раза ездил в стройотряд, да, было тяжело, особенно в первый раз. Во-первых из-за отсутствия соотв. квалификации, а во-вторых работали от темна до темна (и это летом) и без выходных. За два месяца было всего два выходных - день строительных отрядов и День строителя. А если бы работать 8 часов в день и хотя бы один выходной (воскресенье) - то вполне нормально.
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:46

  reef написав:(рабочие с 5-6-7 разрядом, каменщик/штукатур, сантехник, сварщик) - это в первую очередь квалифицированные рабочие, это то, что в совке считалось "гегемон".

Это неправда, в совке никогда не считался "гегемоном" квалифицированный рабочий.

Наоборот, изначально идеологи совка объявляли гегемоном "пролетариат", как беднейший класс, а это были именно низкоквалифицированные рабочие.

Хотя это всегда было только пропагандой и любой рабочий при совке был только винтиком.
akido
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 22:16

  akido написав:
  reef написав:(рабочие с 5-6-7 разрядом, каменщик/штукатур, сантехник, сварщик) - это в первую очередь квалифицированные рабочие, это то, что в совке считалось "гегемон".

Это неправда, в совке никогда не считался "гегемоном" квалифицированный рабочий.

Наоборот, изначально идеологи совка объявляли гегемоном "пролетариат", как беднейший класс, а это были именно низкоквалифицированные рабочие.

Хотя это всегда было только пропагандой и любой рабочий при совке был только винтиком.

Вообще-то смысл моего поста был о тяжести физического труда у этих категорий рабочих, а не дискуссия о термине "гегемон". :)
reef
 
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