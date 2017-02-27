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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8462846384648465

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:47

  orest написав:Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд.
Не маючи сил відбирати в когось викопні ресурси, не маючи можливості емітувати долари-євро чи фунти з франками, не маючи знань досвіду чи бажання розвивати ефективні виробництва, певні кола видумали «біткойни» потренувавшись перед тим на мільйонах «мисливців за покемонами». І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам…
Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен…


О.
А мені від Ваших слів навпаки -- стало трохи легше. :)
Бо у попередні роки надспоживацтво на Землі майже вдвічі перевищувало її можливості до самовідновлення.
"День екологічного боргу" наставав десь посеред літа.. :( https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/

І коли кажете, що ту боротьбу проти Землі хоч трохи призупинили -- то це ж таки добре.

Також сподіваюсь, що ринок "майнінгу" якось впорядкужться і взимку працюватиме на опалення, а влітку -- на підігрів води. І, отже, стане нешкідливим.

Дефіцити-інфляцію поки що не відчув.
Цього року середні витрати на їжу вперто тримаються на меншому рівні, аніж у попередньому! Який, до речі, майже не зростав. Сповільнення дивовижне: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
Речі купувати не люблю вже майже аж десятилліття -- відколи зрозумів, що загруз у мотлоху, і це не має сенсу...


Заощадження.
За останні 7 років (від 2014) мої заощадження (= гроші, мінус додаткові заощадження від нових надходжень) при порівнянні їх до минулих років, і при відображенні у будь-якій валюті (у ₴, $, € рахую) – всі в плюсі! Навіть після вирахування інфляції по всіх валютах є приріст (завдяки депо в банках).
Лише якщо коротший період усереднювати – то гривня здає позиції (починаючи з 2015 втрачаю через її інфл. якісь % у ₴ вираженні, але добре хоч середньорічне число наразі однозначне, й близьке до 0...-2%, крім останнього року).
Десь так це в ел.таблиці:
рік ЗаоЧисте ₴ $ ...
20 1Річні -7.8% 0.5%
19 2Річні 6.2% 3.7%
18 3Річні -1.8% 3.4%
17 4Річні -1.5% 2.9%
16 5Річні -2.5% 3.1%
15 6Річні -1.5% 2.3%
14 7Річні 5.5% 3.3%

Звісно ж, буде сумно, якщо я втрачу роки життя (= купівельна здатність заощаджень) внаслідок можливих дефіцитів-інфляцій, про які пишете, бо вже з рік фактично не маю депозитних надходжень і це непокоїть на тлі розмов про можливе зростання цін...
Але ж якщо Землі стане легше, то хоч це втішатиме...


А ідеальним, як мені здається, було би безінфляційне життя.
Так, аби кожна людина знала, що ціни більше не ростимуть і що можна (і треба) любити свої наявні речі, і відкладати споживання якнайдалі. Що гроші не пропадуть. І що не потрібно більше працювати на наповнення смітників...
Бо "економічна активність задля самої економічної активності" -- от який в тому був сенс?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  reef написав:о тяжести физического труда у этих категорий рабочих


Хотаб сказал о малой оплате физ.труда, оплата может быть и малая и большая))
физический(тяжелый) труд полезен в течении 7-10 дней, дальше уже не в кайф (сил меньше, отдыхать надо больше).
вообще речь была о маме Доллярчика и малой пенсии при малой зарплате.
врачам и медработникам 100 лет платили копейки, потому как сидят "возможно" в тепле , а не роют Беломорканал в ГУЛАГЕ), но никто никогда не учитывал, что врач/медсестра в сапогах по грязи (а в горной местности еще и на гору) тащится по вызову на дом (или уколы )

по курсу: продаю каждую неделю по 1000-1500 на свои нужды (есть одна тема) и каждый раз дешевле)) но продать сразу тысяч 5000-6000 не решаюсь

вангую , что до 1 декабря спустимся до 25,9-26,0

Артем дает 26,17 (пока никто больше в Украине не дает), В.Арнаутська рулит
prodigy
 
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