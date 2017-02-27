hxbbgaf написав:С беней это может стать последней каплей. Отдавать 5-ю часть всего запасенного газа в условиях газовой войны, когда под угрозой отопительный сезон и жизни миллионов людей, и отдавать кому, ворюге, который wanted во всем цивилизованном мире и который просто давно должен сидеть в тюрьме. У народа терпение лопается.
Власти плевать на народ, точно также как подавляющему большинству этого самого народа глубо безразлично на то что делает власть, тем более что власть эта живет в параллельной реальности...
Qwerty написав:Було у фірми 100 авто і перевозили вони по 50 тон, а тут раптом треба по 30, і власник швиденько погодився і побіг закупити ще 40 авто і з радістю вирішив проблему! Цікаво як би отакий брєд вислухав би господар отого транспорту?!
наши так и поступили. "Спрос рождает предложение", слыхали? Да, для этого надо иметь нормальную кредитную историю, тогда будете тебе лизинг в нужных объёмах. Что ж, кто заработал репутацию, тот на коне, в жизни почему-то всегда так.
Смішний ти юріст костя! Такий брєд писати… Репутація в українському бізнесі?! А цікаво у Коломойського яка репутація?! Чи він на трьох конях?! В жізні не так як на заправці! А ваші так і зробили це хто?! Дай нам назву фірми, щоб ми замовили там транспортні послуги від тих, хто на конях!
Понедельник на валютном рынке прошел достаточно динамично. Предложение превышало спрос и котировки доллара должны были бы просесть к цели в 26 гривен к концу дня.
Но Нацбанк решил в очередной раз «защитить» уровень выше 26 гривен и дважды выходил на межбанк. В первый раз купил стандартные $ 5 млн по цене не выше 26,085 гривен, а затем вышел с долгоиграющей покупкой валюты уже по 26,08 гривен. Именно его ценник заставлял покупателей и продавцов работать чуть выше этого значения.
Среди продавцов валюты сегодня были замечены все, в том числе и снова структуры Укрэнерго, но с меньшим объемом, чем в конце прошлой недели.
А вот покупатели были сдержаны. Часть валюты покупали местные импортеры энергоносителей под текущие контракты, часть — немногочисленные иностранцы под вывод валюты за границу от операций по ОВГЗ, но основным игроком снова был Нацбанк.
В какой-то степени сами торги прошли по сценарию пятницы и весь день котировки доллара, благодаря действиям НБУ, прошли в очень узком коридоре 26,075−26,08/ 26,095−26,10 гривен за доллар. В целом, за сессию понедельника доллар подешевел на 0,5 копейки — с утренних 26,08/26,10 до 26,075/26,095 гривен к концу дня.
Главные события 8 ноября на валютном рынке:
Курс доллара просел за сессию понедельника с 26,08/26,10 до 26,075/26,095 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок сегодня выходил 2 раза. В начале с покупкой $ 5 млн по цене не выше 26,085 гривен, а затем уже простоял с выкупом валюты по 26,08 гривен до самого конца активной фазы торговой сессии.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,0829 гривны, а официальный курс на 9 ноября 2021 года установлен на уровне 26,0806 гривны за доллар.
Qwerty написав:І водії у нього під гаражем в черзі стоять на роботу, кваліфіковані безробітні водії зі стажем, які просто чекали його збільшення автопарку!
В сельских районах на з.п. 20 тыс грн (а в пик сезона до 35-38) очередь выстраивается аж бегом.
Тобто кваліфіковані водії сидять і чекають роботи і там прям очєрєдь?! І робота водія це сезонна справа?! Я чесно думав шо ти хоч трішки розуму маєш! Але і я можу помилятися! Юріст костя в сільських районах з кадрами ну дуже великі проблеми! Чи ти отих водіїв з Польщі будеш назад зарплатою на 2 місяці заманювати?! А скільки тобі зараз на заправці платять?!
juristkostya написав:Дефолт, это обнуление части обязанностей, еслишо
І що, щось обнулилося?
Эээээ....если вы имеете смелость рассуждать о нашем дефолте, вы как бы должны знать ответ.[/quote] Мова йшла про технічний дефолт, зобов'язання по якому в більшості своїй врегульовуються за угодою сторін і виконуються пізніше. Міркувати я можу на будь-яку тему чи ваша юридична практика знає інші прецеденти?[/quote] Юридична практика кості?! Він такий юрист як ви космонавт! Ще нічого путнього від цього персонажу не почув… Його тут декілька разів виставляли на сміх через його начебто юридичні знання, але все рівно всовує свої пару копійок!