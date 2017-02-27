Додано: Пон 08 лис, 2021 18:06

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно динамично. Предложение превышало спрос и котировки доллара должны были бы просесть к цели в 26 гривен к концу дня.



Но Нацбанк решил в очередной раз «защитить» уровень выше 26 гривен и дважды выходил на межбанк. В первый раз купил стандартные $ 5 млн по цене не выше 26,085 гривен, а затем вышел с долгоиграющей покупкой валюты уже по 26,08 гривен. Именно его ценник заставлял покупателей и продавцов работать чуть выше этого значения.



Среди продавцов валюты сегодня были замечены все, в том числе и снова структуры Укрэнерго, но с меньшим объемом, чем в конце прошлой недели.



А вот покупатели были сдержаны. Часть валюты покупали местные импортеры энергоносителей под текущие контракты, часть — немногочисленные иностранцы под вывод валюты за границу от операций по ОВГЗ, но основным игроком снова был Нацбанк.



В какой-то степени сами торги прошли по сценарию пятницы и весь день котировки доллара, благодаря действиям НБУ, прошли в очень узком коридоре 26,075−26,08/ 26,095−26,10 гривен за доллар. В целом, за сессию понедельника доллар подешевел на 0,5 копейки — с утренних 26,08/26,10 до 26,075/26,095 гривен к концу дня.

Главные события 8 ноября на валютном рынке:



Курс доллара просел за сессию понедельника с 26,08/26,10 до 26,075/26,095 гривен к концу дня.



Нацбанк на рынок сегодня выходил 2 раза. В начале с покупкой $ 5 млн по цене не выше 26,085 гривен, а затем уже простоял с выкупом валюты по 26,08 гривен до самого конца активной фазы торговой сессии.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,0829 гривны, а официальный курс на 9 ноября 2021 года установлен на уровне 26,0806 гривны за доллар.