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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8464846584668467>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 04:17

  Zebra написав:скупайтесь глупцы, цены на подсолнух и пшеницу стабильно вниз - газ снова растет к $1000


скупаться? уже скупались. :?
щас Байден опять раздаст триллиончики бумажек социальной поддержки для "помощи в преодолении кризисов" и/или поднятия своего рейтинга, и ждите всякие тайперинги, и эффекта от поднятия ставки еще несколько лет, которые 1.5 года некоторые здесь настойчиво вангуют - в конце-то концов, ну еще подождете лет 5, когда там что-то где-то обвалится, подумаешь. А то, что за это время зеленая бумага в мире девальвирует и станет дешевле и навсегда (т.е. до некоторого невозвратного уровня) - мелочи жизни.
А гривна или по 26, или по 27, 28 или даже 30 - это такое себе дело - в таких условиях, как сейчас, этот цирк те самые несколько лет запросто еще может продолжаться.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 05:32

Alex2007
как с криптой :wink: а то 25-27, депо, овгз - смешно... масло литрами пьют. сам правда по скидке купил сливочного, оно в морозилке полгода хранится, с подсолнечным недопёр...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 07:27

  greenozon написав:
  Цитрин написав:
  sani_2012 написав:А как же 50 миллиардов матрасных ???


Есть мнение, что матрасы сильно похудели и 50 ярдов там уже давно нет. Если они вообще там были. Курс по сути держится за счет ОВГЗ, пока доллар в мире дешевый.


голова НБУ нарахував 30
https://minfin.com.ua/ua/2021/10/08/73121138/

О, спосібкі, що пояснили...

А то нещодавно хтось в мене по трусах нишпорив = я там уешки тримаю....

Тепер ясно хто це був :!: :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:46

  Denik написав:Як і обіцяв - огляд вугільного ринку.
https://thecoalhub.com/coal-spot-prices ... eaken.html
Світові ціни просіли. В китаї менше 100 дол/т.
Кризи фактично немає.

Чьо там з цінами на добрива? :mrgreen:

Який прогніз? :mrgreen:

На скільки більше селянам доведеться витратити уешок на закупи і чи будуть добрива взагагі на ринку? - хіхі...

Які прогнізи по сбору врожаю без добрив?

зі. велика пшонно-чавунна держава :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:12

  чик написав:Alex2007
как с криптой :wink: а то 25-27, депо, овгз - смешно... масло литрами пьют. сам правда по скидке купил сливочного, оно в морозилке полгода хранится, с подсолнечным недопёр...

скидки акции и прочее
понимаю что экономлю
считаю что покупаю
но каждый раз не могу понять - зачем мне столько :mrgreen:

26.14-26.16/26.20-26.22
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Добрий раночок усім, ви забули дописати що сьогодні теж будете докупати валюту))

и Вам Бокер тов)))
и я Вам как родному скажу
это таки совсем неплохо когда можешь себе позволить покупать
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:45

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Якщо зерно чи насіння відповідає відсотку вологості, то ніхто сушити його не буде!
потрясающе. Вы ещё скажите, что если в машине полный бак бензина, то её не будут заправлять.

Ну, я не такий спєц в заправці авто як ти! Так а шо там з ціною на авто газ?! Бо ти шось цю тему обходиш десятою дорогою, а як колись тут нам всім втірав про рай, який настав на паливному ринку!


Если вы имеете ввиду пропан-бутан, то сейчас развивается новая тема, потребители природного газа, ставят бочку для пропан-бутана. Закупают пропан-бутан оптом, бензовозами или как там они в этом случае называются. Бочка подключается к существующим газовым сетям, ну тратится еще что-то на доп оборудование, чтобы перевести его из жидкого в газообразное состояние. И дальше используется вместо природного газа. На текущий момент такая схема получается в 2 раза дешевле природного газа. За что купил, за то продал.
Как по мне в стратегической перспективе это направление загнется, но в среднесроке создаст давление на рынок пропан-бутана. Не исключаю что вслед за углем запретят экспорт в Украину пропан-бутана.

Забыл написать как это повлияет на курс - импорт вырастет, потребность в валюте вырастет. На закупки природного газа это не повлияет, думаю там процесс с большим лагом принятия решений.
Востаннє редагувалось viy в Вів 09 лис, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:А то, что за это время зеленая бумага в мире девальвирует и станет дешевле и навсегда (т.е. до некоторого невозвратного уровня) - мелочи жизни.

аналітики прогнозують інфляцію США в діапазоні 5.8 - 5.9%
(зараз 5.4%)
от що трильйони животворні і свіжонадруковані творять!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:47

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:скупайтесь глупцы, цены на подсолнух и пшеницу стабильно вниз - газ снова растет к $1000


скупаться? уже скупались. :?
щас Байден опять раздаст триллиончики бумажек социальной поддержки для "помощи в преодолении кризисов" и/или поднятия своего рейтинга, и ждите всякие тайперинги, и эффекта от поднятия ставки еще несколько лет, которые 1.5 года некоторые здесь настойчиво вангуют - в конце-то концов, ну еще подождете лет 5, когда там что-то где-то обвалится, подумаешь. А то, что за это время зеленая бумага в мире девальвирует и станет дешевле и навсегда (т.е. до некоторого невозвратного уровня) - мелочи жизни.
А гривна или по 26, или по 27, 28 или даже 30 - это такое себе дело - в таких условиях, как сейчас, этот цирк те самые несколько лет запросто еще может продолжаться.

Даний інфраструктурний проект задуманий як противага Китайському "Один пояс один шлях", який розвивається повним ходом і в якому активно задіяні багато країн Європи і ЄС, наших олігархів і тд. Інвестуватися цей проект має не з друкованих доларів, а шляхом підвищення оподаткування найбагатших людей в США і світі та міжнародних корпорацій. Одним з кроків в цьому напрямку стало підняття мінімального корпоративного податку в цивілізованому світі.
Один тільки бідака Маск має заплатити на розвиток світової інфраструктури 15 млрд дол...
Поки що з цієї сторони росту навантаження на друкарські станки ФРС не передбачається...
orest
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:54

odessit2007
я умом тоже не понимаю нафига мне эта копеечная экономия и не токо по продуктам, но делаю - рождён и воспитан в ссср 8)
чик
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