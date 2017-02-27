Zebra написав:скупайтесь глупцы, цены на подсолнух и пшеницу стабильно вниз - газ снова растет к $1000
скупаться? уже скупались. щас Байден опять раздаст триллиончики бумажек социальной поддержки для "помощи в преодолении кризисов" и/или поднятия своего рейтинга, и ждите всякие тайперинги, и эффекта от поднятия ставки еще несколько лет, которые 1.5 года некоторые здесь настойчиво вангуют - в конце-то концов, ну еще подождете лет 5, когда там что-то где-то обвалится, подумаешь. А то, что за это время зеленая бумага в мире девальвирует и станет дешевле и навсегда (т.е. до некоторого невозвратного уровня) - мелочи жизни. А гривна или по 26, или по 27, 28 или даже 30 - это такое себе дело - в таких условиях, как сейчас, этот цирк те самые несколько лет запросто еще может продолжаться.
Qwerty написав:Якщо зерно чи насіння відповідає відсотку вологості, то ніхто сушити його не буде!
потрясающе. Вы ещё скажите, что если в машине полный бак бензина, то её не будут заправлять.
Ну, я не такий спєц в заправці авто як ти! Так а шо там з ціною на авто газ?! Бо ти шось цю тему обходиш десятою дорогою, а як колись тут нам всім втірав про рай, який настав на паливному ринку!
Если вы имеете ввиду пропан-бутан, то сейчас развивается новая тема, потребители природного газа, ставят бочку для пропан-бутана. Закупают пропан-бутан оптом, бензовозами или как там они в этом случае называются. Бочка подключается к существующим газовым сетям, ну тратится еще что-то на доп оборудование, чтобы перевести его из жидкого в газообразное состояние. И дальше используется вместо природного газа. На текущий момент такая схема получается в 2 раза дешевле природного газа. За что купил, за то продал. Как по мне в стратегической перспективе это направление загнется, но в среднесроке создаст давление на рынок пропан-бутана. Не исключаю что вслед за углем запретят экспорт в Украину пропан-бутана.
Забыл написать как это повлияет на курс - импорт вырастет, потребность в валюте вырастет. На закупки природного газа это не повлияет, думаю там процесс с большим лагом принятия решений.
Востаннє редагувалось viy в Вів 09 лис, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:скупайтесь глупцы, цены на подсолнух и пшеницу стабильно вниз - газ снова растет к $1000
скупаться? уже скупались. щас Байден опять раздаст триллиончики бумажек социальной поддержки для "помощи в преодолении кризисов" и/или поднятия своего рейтинга, и ждите всякие тайперинги, и эффекта от поднятия ставки еще несколько лет, которые 1.5 года некоторые здесь настойчиво вангуют - в конце-то концов, ну еще подождете лет 5, когда там что-то где-то обвалится, подумаешь. А то, что за это время зеленая бумага в мире девальвирует и станет дешевле и навсегда (т.е. до некоторого невозвратного уровня) - мелочи жизни. А гривна или по 26, или по 27, 28 или даже 30 - это такое себе дело - в таких условиях, как сейчас, этот цирк те самые несколько лет запросто еще может продолжаться.
Даний інфраструктурний проект задуманий як противага Китайському "Один пояс один шлях", який розвивається повним ходом і в якому активно задіяні багато країн Європи і ЄС, наших олігархів і тд. Інвестуватися цей проект має не з друкованих доларів, а шляхом підвищення оподаткування найбагатших людей в США і світі та міжнародних корпорацій. Одним з кроків в цьому напрямку стало підняття мінімального корпоративного податку в цивілізованому світі. Один тільки бідака Маск має заплатити на розвиток світової інфраструктури 15 млрд дол... Поки що з цієї сторони росту навантаження на друкарські станки ФРС не передбачається...