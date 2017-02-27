Додано: Вів 09 лис, 2021 04:17

Zebra написав: скупайтесь глупцы, цены на подсолнух и пшеницу стабильно вниз - газ снова растет к $1000 скупайтесь глупцы, цены на подсолнух и пшеницу стабильно вниз - газ снова растет к $1000

скупаться? уже скупались.щас Байден опять раздаст триллиончики бумажек социальной поддержки для "помощи в преодолении кризисов" и/или поднятия своего рейтинга, и ждите всякие тайперинги, и эффекта от поднятия ставки еще несколько лет, которые 1.5 года некоторые здесь настойчиво вангуют - в конце-то концов, ну еще подождете лет 5, когда там что-то где-то обвалится, подумаешь. А то, что за это время зеленая бумага в мире девальвирует и станет дешевле и навсегда (т.е. до некоторого невозвратного уровня) - мелочи жизни.А гривна или по 26, или по 27, 28 или даже 30 - это такое себе дело - в таких условиях, как сейчас, этот цирк те самые несколько лет запросто еще может продолжаться.