Может и не загнуться.
В США и Канаде очень много домов отапливаются из таких бочек без всяких форс-мажоров уже давно. Эта схема не порочна.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Может и не загнуться.
В США и Канаде очень много домов отапливаются из таких бочек без всяких форс-мажоров уже давно. Эта схема не порочна.
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:08
А ви вже завантажили «Мінфін Валюта»?
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вже не раз писав, аналізував і наголошував, що ОВДП не причина зміцнення грн ні в 2019 ні, тим більше зараз в 2021. В 2019 році НБУ викупив на МБ майже в 2 рази більше валюти ніж нерезиденти купили ОВДП. Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту. Реальні причини зміцнення обговорювалися не раз...
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:19
І що буде?(як терпіння лопне)
Що зроблять?
Щось я підозрюю, що..... нічого
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
банки почали нарощувати овдп долю в портфелях
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:30
як нічого? поїдять горох... якраз і зігріються холодною зимою без газу...
Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04
Такі доброго ранку!
Я не проти Ваших можливостей, я просто хотів зауважити, що якщо вони і відбувались в реальності, то вони мали чисто фоновий і емоційний характер, не впливаючи ні на що.
Бо чудово розумію, що котлета це одне питання, а побутові справи і операційні бюджети не мають змоги сильно впливати на загальний розмір заощаджень, вірніше не мають вирішальний характер у бік підвищення, зниження запросто, збільшення -дуже не впевнений.🧐
По курсу, відскок не відбувся, продовжується повзучий наступ до важної відмітки 26.хх на міжбанку.
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