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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8464846584668467

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Как по мне в стратегической перспективе это направление загнется, но в среднесроке создаст давление на рынок пропан-бутана. Не исключаю что вслед за углем запретят экспорт в Украину пропан-бутана.

Может и не загнуться.
В США и Канаде очень много домов отапливаются из таких бочек без всяких форс-мажоров уже давно. Эта схема не порочна.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:08

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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Да, вполне, спасибо. Похоже, что 28,5 будет уже следующей зимой для слива.
Сезонность сначала в 2019-м, а потом в 2021-м своими играми с ОВГЗ поломали полностью.
Вже не раз писав, аналізував і наголошував, що ОВДП не причина зміцнення грн ні в 2019 ні, тим більше зараз в 2021. В 2019 році НБУ викупив на МБ майже в 2 рази більше валюти ніж нерезиденти купили ОВДП. Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту. Реальні причини зміцнення обговорювалися не раз...
orest
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:19

  hxbbgaf написав:С беней это может стать последней каплей. Отдавать 5-ю часть всего запасенного газа в условиях газовой войны, когда под угрозой отопительный сезон и жизни миллионов людей, и отдавать кому, ворюге, который wanted во всем цивилизованном мире и который просто давно должен сидеть в тюрьме. У народа терпение лопается.

І що буде?(як терпіння лопне)
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів,


банки почали нарощувати овдп долю в портфелях
https://minfin.com.ua/ua/2021/11/09/75048998/
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:30

  Успіх написав:
  hxbbgaf написав:С беней это может стать последней каплей. Отдавать 5-ю часть всего запасенного газа в условиях газовой войны, когда под угрозой отопительный сезон и жизни миллионов людей, и отдавать кому, ворюге, который wanted во всем цивилизованном мире и который просто давно должен сидеть в тюрьме. У народа терпение лопается.

І що буде?(як терпіння лопне)
Що зроблять?

Щось я підозрюю, що..... нічого :roll:

як нічого? поїдять горох... якраз і зігріються холодною зимою без газу...
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04

  odessit2007 написав:
  somilitark написав:Добрий раночок усім, ви забули дописати що сьогодні теж будете докупати валюту))

и Вам Бокер тов)))
и я Вам как родному скажу
это таки совсем неплохо когда можешь себе позволить покупать

Такі доброго ранку!
Я не проти Ваших можливостей, я просто хотів зауважити, що якщо вони і відбувались в реальності, то вони мали чисто фоновий і емоційний характер, не впливаючи ні на що.
Бо чудово розумію, що котлета це одне питання, а побутові справи і операційні бюджети не мають змоги сильно впливати на загальний розмір заощаджень, вірніше не мають вирішальний характер у бік підвищення, зниження запросто, збільшення -дуже не впевнений.🧐
По курсу, відскок не відбувся, продовжується повзучий наступ до важної відмітки 26.хх на міжбанку.
somilitark
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