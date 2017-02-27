Додано: Вів 09 лис, 2021 14:14

Влада України в оновленому меморандумі з МВФ пообіцяла Фонду відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Ціни з травня наступного року повинні будуть повністю відображати витрати компаній на надання послуг, включаючи капітальні вкладення. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости.



Очікується, що фінансовий стан "Нафтогазу" після цих змін поліпшиться в 2022 році. Це трапиться "у міру наближення до ринкових умов формування цін після закінчення терміну дії поточного річного контракту", йдеться в меморандумі. Нинішній річний контракт, до квітня перевірить незалежна аудиторська фірма на предмет його впливу на фінансовий стан НАК.



Якщо з якихось причин "Нафтогазу" будуть потрібні додаткові кошти, ця потреба протягом опалювального сезону "буде покриватися за рахунок прозорого і прямого субсидування з бюджету", йдеться в документі.



На річний контракт з фіксованою ціною 7,96 гривень/кубометр газу, запропонованої НАК, споживачів перевели в травні. Перед цим діяла гранична ціна 6,99 гривень/кубометр. Термін дії нових контрактів закінчується в кінці квітня.



Коли ціну тільки встановлювали, формально вона була ринковою, оскільки дозволяла постачальникам отримувати невеликий прибуток. Тепер же, після того як вартість газу на споті в Європі різко зросла і сягнула 1000 доларів за тисячу кубометрів, фіксована ціна виявилася в 3-4 рази "нижче ринку".



НАК відмовилася від початкового річного контракту з компанією Дмитра Фірташа "ЙЕ Енергія" і переукладала окремі контракти з кожним постачальником. Нові контракти - трирічні, прописали з умовою щорічної індексації річної ціни. Саме це і дає підстави очікувати, що ціна газу за контрактом на 2022-2023 роки може істотно змінитися.



Меморандум також передбачає, що до кінця опалювального сезону облгази і газзбути, більшість з яких зараз знаходяться під контролем структур Дмитра Фірташа, повинні бути повністю роз`єднані і не мати єдиного бенефіціара. Цим питанням займатиметься Антимонопольний комітет спільно з НКРЕКП і Міненерго.



Повноваження АМКУ, як очікується, істотно розширять. Відомству планується дати право фізичних обшуків, конфіскації документів, а також право обміну інформацією з іншими правоохоронними органами. Рішення АМКУ повинні отримати статус виконавчих документів без додаткового судового рішення.



Крім того, згідно з меморандумом, планується безкоштовно відкрити всім постачальникам доступ до бази споживачів газу. Зараз постачальники, зокрема, газзбути, не відкривають ці бази, побоюючись втратити клієнтів. Згідно з меморандумом, доступ до баз повинні відкрити до грудня.