А ось і довгоочікуваний відскок. Дуже все швидко змінюється, штурм 26 не відбувся. Вже по аскам 26.12. Іде консолідація близько рівня 26.10. Боковик на цьому тижні. Так званий застій і перемир'я між биками і ведмедями. Але суттєво вгору точно не підемо. Ну може 26.20 або 26.25 можемо побачити на цьому тижні. Бо на носі 20-ті числа. Слідуючий тиждень точно буде у гривні добрий настрій. По енергетичним питанням, треба пережити зиму і буде видно які можна буде підбити підсумки. А поки все добре. Безхмарне небо в усіх змістах цього поняття.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ выполнил план сразу. После утреннего кофе потихоньку поползли вверх. За час выросли на 3 копейки, потом на полкопейки откатились и взяли паузу. После паузы продолжили рост и к 12 прибавили копейку. В мире доллар продолжает снижение, стартовавшее еще в пятницу. Справочный курс встретили котировками 26.0950 - 26.1150, что на 3.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера до 15-30 купил 88.5 млн. Остатки на коррсчетах выросли. В росте участвовали суточные сертификаты, интервенция НБУ и казначейство. Против была только обналичка.
В пятницу объем МБ уменьшился с 664.2 до 640.4 млн. Чистый спрос составил около 480 млн. Клиентское предложение чуть уменьшилось, но сохранило существенный отрыв от слегка увеличившегося спроса.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
дядя Caша написав: In memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0030 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0057 Повні оберти МБ за тиждень - 2411,9732 Середні оберти за тиждень - 482,3946 Середні оберти за рік - 398,5812 СередньоТижневеЗважене - 26,3514
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0349 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0054 Повні оберти МБ за тиждень - 2103,1918 Середні оберти за тиждень - 420,6384 Середні оберти за рік - 399,1039 СередньоТижневеЗважене - 26,2059
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, знову більші ніж середні оберти за рік! Почали тиждень і місяць чуттєвим падінням обертів. Та в четвер і пʼятницю наздогалужили, ще й так, що перевищили середні оберти за рік.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,0856(26,2905) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,2672(27,2944) грн./дол. Це на 1,18 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 4,53(3,82) відсотка. Підросла! Є сенс по року купувати той доляр! На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 1,18(1,00) гривню по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,2059(26,3514) грн./дол., а продавав дорожче. На тому тижні була найменша СередньоТижнева зважена величина курсу доляра за рік! А зараз поточний курс ще нижчий!!!
Влада України в оновленому меморандумі з МВФ пообіцяла Фонду відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Ціни з травня наступного року повинні будуть повністю відображати витрати компаній на надання послуг, включаючи капітальні вкладення. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости.
Очікується, що фінансовий стан "Нафтогазу" після цих змін поліпшиться в 2022 році. Це трапиться "у міру наближення до ринкових умов формування цін після закінчення терміну дії поточного річного контракту", йдеться в меморандумі. Нинішній річний контракт, до квітня перевірить незалежна аудиторська фірма на предмет його впливу на фінансовий стан НАК.
Якщо з якихось причин "Нафтогазу" будуть потрібні додаткові кошти, ця потреба протягом опалювального сезону "буде покриватися за рахунок прозорого і прямого субсидування з бюджету", йдеться в документі.
На річний контракт з фіксованою ціною 7,96 гривень/кубометр газу, запропонованої НАК, споживачів перевели в травні. Перед цим діяла гранична ціна 6,99 гривень/кубометр. Термін дії нових контрактів закінчується в кінці квітня.
Коли ціну тільки встановлювали, формально вона була ринковою, оскільки дозволяла постачальникам отримувати невеликий прибуток. Тепер же, після того як вартість газу на споті в Європі різко зросла і сягнула 1000 доларів за тисячу кубометрів, фіксована ціна виявилася в 3-4 рази "нижче ринку".
НАК відмовилася від початкового річного контракту з компанією Дмитра Фірташа "ЙЕ Енергія" і переукладала окремі контракти з кожним постачальником. Нові контракти - трирічні, прописали з умовою щорічної індексації річної ціни. Саме це і дає підстави очікувати, що ціна газу за контрактом на 2022-2023 роки може істотно змінитися.
Меморандум також передбачає, що до кінця опалювального сезону облгази і газзбути, більшість з яких зараз знаходяться під контролем структур Дмитра Фірташа, повинні бути повністю роз`єднані і не мати єдиного бенефіціара. Цим питанням займатиметься Антимонопольний комітет спільно з НКРЕКП і Міненерго.
Повноваження АМКУ, як очікується, істотно розширять. Відомству планується дати право фізичних обшуків, конфіскації документів, а також право обміну інформацією з іншими правоохоронними органами. Рішення АМКУ повинні отримати статус виконавчих документів без додаткового судового рішення.
Крім того, згідно з меморандумом, планується безкоштовно відкрити всім постачальникам доступ до бази споживачів газу. Зараз постачальники, зокрема, газзбути, не відкривають ці бази, побоюючись втратити клієнтів. Згідно з меморандумом, доступ до баз повинні відкрити до грудня.
prodigy написав:Влада України в оновленому меморандумі з МВФ пообіцяла Фонду відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Ціни з травня наступного року повинні будуть повністю відображати витрати компаній на надання послуг, включаючи капітальні вкладення. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости.
Очікується, що фінансовий стан "Нафтогазу" після цих змін поліпшиться в 2022 році. Це трапиться "у міру наближення до ринкових умов формування цін після закінчення терміну дії поточного річного контракту", йдеться в меморандумі. Нинішній річний контракт, до квітня перевірить незалежна аудиторська фірма на предмет його впливу на фінансовий стан НАК.
Тобто з одного боку мета дотиснути обласні центри тарифами, з другого чудова перспектива для росту премій. Історичні 25 млн. – це ще оптимістичний варіант.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............09.11.2021.........10.11.2021 дата розрахунку............08.11.2021..........09.11.2021 Євро...............................30,2026...............30,2075...+0.02% Долар США....................26,0806...............26,0927...+0.05% После полудня доллар прибавил немного меньше копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ выполнил план сразу. После утреннего кофе потихоньку поползли вверх. За час выросли на 3 копейки, потом на полкопейки откатились и взяли паузу. После паузы продолжили рост и к 12 прибавили копейку. В мире доллар продолжает снижение, стартовавшее еще в пятницу. Справочный курс встретили котировками 26.0950 - 26.1150, что на 3.5 копейки выше открытия. После полудня сходили в разные стороны на полкопейки и ушли на обед с полуденными котировками. После обеда приподнялись на полкопейки, взяли небольшую паузу, развернулись и пошли вниз. К 15-30 успели опуститься на 1.5 копейки. В мире доллар пытается восстанавливаться после двух суток падения. Официальный курс встретили котировками 26.0850 - 26.1050. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия. Сессия прошла без серьезных перекосов, что вылилось в частые смены направления движения и небольшую итоговую динамику. Картина вполне рыночная - серьезных интервенций НБУ не проводил. Обороты вполне рабочие.
Этот день в истории: 2020 - 28.1116 (-2) -202 2019 - 24.5019 (-1) +159