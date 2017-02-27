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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8465846684678468>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А ось і довгоочікуваний відскок.
Дуже все швидко змінюється, штурм 26 не відбувся.
Вже по аскам 26.12.
Іде консолідація близько рівня 26.10.
Боковик на цьому тижні.
Так званий застій і перемир'я між биками і ведмедями.
Але суттєво вгору точно не підемо. Ну може 26.20 або 26.25 можемо побачити на цьому тижні.
Бо на носі 20-ті числа.
Слідуючий тиждень точно буде у гривні добрий настрій.
По енергетичним питанням, треба пережити зиму і буде видно які можна буде підбити підсумки.
А поки все добре. Безхмарне небо в усіх змістах цього поняття.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.11.2021..............26,0856
Гривна потеряла полкопейки.

МКГ*............7.4470............7.4355...........-0.15%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ выполнил план сразу. После утреннего кофе потихоньку поползли вверх. За час выросли на 3 копейки, потом на полкопейки откатились и взяли паузу. После паузы продолжили рост и к 12 прибавили копейку.
В мире доллар продолжает снижение, стартовавшее еще в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.0950 - 26.1150, что на 3.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера до 15-30 купил 88.5 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. В росте участвовали суточные сертификаты, интервенция НБУ и казначейство. Против была только обналичка.

В пятницу объем МБ уменьшился с 664.2 до 640.4 млн. Чистый спрос составил около 480 млн. Клиентское предложение чуть уменьшилось, но сохранило существенный отрыв от слегка увеличившегося спроса.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:06

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 14211(22720)випадків на добу на 08 листопада. Невже вийшли на плато?

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижні.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0030
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0057
Повні оберти МБ за тиждень - 2411,9732
Середні оберти за тиждень - 482,3946
Середні оберти за рік - 398,5812
СередньоТижневеЗважене - 26,3514

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0349
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0054
Повні оберти МБ за тиждень - 2103,1918
Середні оберти за тиждень - 420,6384
Середні оберти за рік - 399,1039
СередньоТижневеЗважене - 26,2059


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, знову більші ніж середні оберти за рік! Почали тиждень і місяць чуттєвим падінням обертів. Та в четвер і пʼятницю наздогалужили, ще й так, що перевищили середні оберти за рік.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,0856(26,2905) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,2672(27,2944) грн./дол. Це на 1,18 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 4,53(3,82) відсотка. Підросла! Є сенс по року купувати той доляр! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 1,18(1,00) гривню по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,2059(26,3514) грн./дол., а продавав дорожче. На тому тижні була найменша СередньоТижнева зважена величина курсу доляра за рік! А зараз поточний курс ще нижчий!!!

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:14

Влада України в оновленому меморандумі з МВФ пообіцяла Фонду відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Ціни з травня наступного року повинні будуть повністю відображати витрати компаній на надання послуг, включаючи капітальні вкладення. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости.

Очікується, що фінансовий стан "Нафтогазу" після цих змін поліпшиться в 2022 році. Це трапиться "у міру наближення до ринкових умов формування цін після закінчення терміну дії поточного річного контракту", йдеться в меморандумі. Нинішній річний контракт, до квітня перевірить незалежна аудиторська фірма на предмет його впливу на фінансовий стан НАК.

Якщо з якихось причин "Нафтогазу" будуть потрібні додаткові кошти, ця потреба протягом опалювального сезону "буде покриватися за рахунок прозорого і прямого субсидування з бюджету", йдеться в документі.

На річний контракт з фіксованою ціною 7,96 гривень/кубометр газу, запропонованої НАК, споживачів перевели в травні. Перед цим діяла гранична ціна 6,99 гривень/кубометр. Термін дії нових контрактів закінчується в кінці квітня.

Коли ціну тільки встановлювали, формально вона була ринковою, оскільки дозволяла постачальникам отримувати невеликий прибуток. Тепер же, після того як вартість газу на споті в Європі різко зросла і сягнула 1000 доларів за тисячу кубометрів, фіксована ціна виявилася в 3-4 рази "нижче ринку".

НАК відмовилася від початкового річного контракту з компанією Дмитра Фірташа "ЙЕ Енергія" і переукладала окремі контракти з кожним постачальником. Нові контракти - трирічні, прописали з умовою щорічної індексації річної ціни. Саме це і дає підстави очікувати, що ціна газу за контрактом на 2022-2023 роки може істотно змінитися.

Меморандум також передбачає, що до кінця опалювального сезону облгази і газзбути, більшість з яких зараз знаходяться під контролем структур Дмитра Фірташа, повинні бути повністю роз`єднані і не мати єдиного бенефіціара. Цим питанням займатиметься Антимонопольний комітет спільно з НКРЕКП і Міненерго.

Повноваження АМКУ, як очікується, істотно розширять. Відомству планується дати право фізичних обшуків, конфіскації документів, а також право обміну інформацією з іншими правоохоронними органами. Рішення АМКУ повинні отримати статус виконавчих документів без додаткового судового рішення.

Крім того, згідно з меморандумом, планується безкоштовно відкрити всім постачальникам доступ до бази споживачів газу. Зараз постачальники, зокрема, газзбути, не відкривають ці бази, побоюючись втратити клієнтів. Згідно з меморандумом, доступ до баз повинні відкрити до грудня.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:10

  prodigy написав:За оцінками НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну за три квартали становив 10,34 млрд дол, що на 19,7% більше, ніж за цей же період минулого року.

Обсяг переказів офіційними каналами збільшився на 11,6% - до 5,95 млрд дол, а неформальними каналами - на 32,9% до 4,39 млрд дол.

Зауважимо, що за даними Держмитслужби, експорт зернових з України в січні-жовтні 2021 року становив 9,1 млрд дол, олії та жирів - 5,2 млрд дол, чорних металів - 11,54 млрд дол, руди - 6,5 млрд дол.


ИМНО неформальними каналами - 4,40 млрд дол :mrgreen:

Так не дивно. Курсоутворення тут допомагає насамперед зменшувати ККД перерахованих коштів.
Грошей переводять більше, ціни знову зросли, купівельна спроможність падає.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:28

  prodigy написав:Влада України в оновленому меморандумі з МВФ пообіцяла Фонду відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Ціни з травня наступного року повинні будуть повністю відображати витрати компаній на надання послуг, включаючи капітальні вкладення. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости.

Очікується, що фінансовий стан "Нафтогазу" після цих змін поліпшиться в 2022 році. Це трапиться "у міру наближення до ринкових умов формування цін після закінчення терміну дії поточного річного контракту", йдеться в меморандумі. Нинішній річний контракт, до квітня перевірить незалежна аудиторська фірма на предмет його впливу на фінансовий стан НАК.

Тобто з одного боку мета дотиснути обласні центри тарифами, з другого чудова перспектива для росту премій. Історичні 25 млн. – це ще оптимістичний варіант.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............09.11.2021.........10.11.2021
дата розрахунку............08.11.2021..........09.11.2021
Євро...............................30,2026...............30,2075...+0.02%
Долар США....................26,0806...............26,0927...+0.05%
После полудня доллар прибавил немного меньше копейки.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ выполнил план сразу. После утреннего кофе потихоньку поползли вверх. За час выросли на 3 копейки, потом на полкопейки откатились и взяли паузу. После паузы продолжили рост и к 12 прибавили копейку.
В мире доллар продолжает снижение, стартовавшее еще в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.0950 - 26.1150, что на 3.5 копейки выше открытия.
После полудня сходили в разные стороны на полкопейки и ушли на обед с полуденными котировками. После обеда приподнялись на полкопейки, взяли небольшую паузу, развернулись и пошли вниз. К 15-30 успели опуститься на 1.5 копейки.
В мире доллар пытается восстанавливаться после двух суток падения.
Официальный курс встретили котировками 26.0850 - 26.1050. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия. Сессия прошла без серьезных перекосов, что вылилось в частые смены направления движения и небольшую итоговую динамику. Картина вполне рыночная - серьезных интервенций НБУ не проводил. Обороты вполне рабочие.

Этот день в истории:
2020 - 28.1116 (-2) -202
2019 - 24.5019 (-1) +159

2018 - 27.8916 (-3)
2017 - 26.5586 (-8)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:15

Потребительская инфляция в октябре - 10,8% в годовом исчислении и 0,9% к сентябрю. С начала года - 8,5%.

Больше всего за год подорожали услуги ЖКХ (+18,8%), образование (+16,9%) и еда (+14,2%). Дешевеет, по-прежнему, лишь одежда и обувь (-4,9%)

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/11/133.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Здоровья и Хорошего настроения !
Вечером курс доллара чуть шевельнулся ....... 26,17-26,27 Комсомолец
холява
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:43

  zРадио написав:Потребительская инфляция в октябре - 10,8% в годовом исчислении и 0,9% к сентябрю. С начала года - 8,5%.

Больше всего за год подорожали услуги ЖКХ (+18,8%), образование (+16,9%) и еда (+14,2%). Дешевеет, по-прежнему, лишь одежда и обувь (-4,9%)
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/11/133.pdf


Есть Ложь, Наглая ложь и Статистика от УкрГовСтата.

За год цена подсолнечного масла выросла на 89%
https://glavcom.ua/ru/news/cena-na-pods ... 70722.html

В Украине за год сахар подорожал на 75%
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... -kartoshka

Цена на мясо выросла с начала года на 18,8%
https://glavcom.ua/ru/news/v-ukraine-po ... 96090.html

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – цена выросла на 19,5%
https://economy.24tv.ua/ru/ceny-ukraine ... y_n1685565

Стоимость жилья, воды, электричества и газа для населения увеличилась на 35,5%. Рекордсменом по росту цен среди услуг стало газоснабжение - тарифы на голубое топливо поднялись на 164,5%.
https://apostrophe.ua/news/economy/2021 ... ego/240848
akido
 
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