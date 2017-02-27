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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8466846784688469

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:11

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 9 листопада 2021 року до державного бюджету
залучено 11.695 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.11.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:15

  Цитрин написав:
  akido написав:Судячи зі статистики яку публікує шановний Striker, портфель ОВДП не скорочується.


Основной портфель у банков. А зачем банкам кредитовать экономику, если можно накупить ОВГЗ под 12-16% с госгарантией и гарантированно получать прибыль из госбюджета за счет налогоплательщиков?

До того ж одночасно зворотним зв'язком перекривши кисень збільшення додаткової купівельної спроможності цим же платникам податків через падіння ставок.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:27

Межбанк: перетягивание «курсового каната» продолжалось практически весь день

Вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и с неплохими объемами операций. Еще сразу после обеда только по Bloomberg прошло уже операций на сумму более $ 170 млн.

Противостояние интересов крупных игроков сегодня проявилось во всей красе, и перетягивание «курсового каната» продолжалось практически весь день. Можно сказать, что в итоге почти ничья. Хотя формально котировки и чуть подросли в целом за вторник, но после 15 часов они начали достаточно быстро откатываться и если бы не завершение сессии, то скорее всего, они вернулись бы к стартовым значениям.

При этом, что интересно, у Нацбанка сегодня не было особой возможности активно пополнять резервы за счет избытка предложения. Он выходил на рынок только с самого утра с покупкой своих стандартных $ 5 млн по цене не выше 26,07 гривен. И затем быстро ушел. А вот все остальные сделки закрывали уже сами клиенты. Это говорит о том, что поток валюты от крупных госкорпораций несколько иссяк.

Если исключить момент отсутствия второй интервенции Нацбанка, то в значительной степени сами торги вторника прошли по сценарию вчерашнего дня и всю сессию 9 ноября котировки доллара находились в очень узком коридоре 26,06−26,095/ 26,08−26,115 гривен за доллар. При этом, данный коридор покупок и продаж еще больше сузился уже с 11 часов и уже до конца активной фазы торгов находился в пределах от 26,08 до 26,115 гривен.

Главные события 9 ноября на валютном рынке:

Доллар в итоге за день вырос на 1,5 копейки — с 26,06/26,08 до 26,075/26,095 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок сегодня выходил всего один раз и купил $ 5 млн по цене не выше 26,07 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,0856 гривны, а официальный курс на 10 ноября 2021 года установлен на уровне 26,0927 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:46

Опубликована статистика долгов населения за услуги ЖКХ на 1-е октября - 61,5 млрд грн

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/133.pdf

В 2020-м на 1-е октября было 54,4 млрд грн. Т.е. рост за год умеренный. С учетом того, что тарифы для населения остаются на уровне прошлого года, ситуация с платежами будет управляемой. Ничего критичного.

А вот по государственным и муниципальным финансам этот сезон ударит существенно - объем недополученных средств в связи с фиксацией тарифов составит 90-100 млрд грн

PS: в обещание перед МВФ, цитату которого приводит prodigy, не верю - привязать тарифы к "рынку" сегодня будет значить их увеличение на газ в 4 раза, на отопление и горячую воду - в 3 раза. Никто на это не пойдет до окончания холодного сезона. А с весны, глядишь, и безумные цены на импортный газ скорректируются

PPS: пост о деньгах. Дефициты самих энергносителей, наверняка, будут. Не исключено, что будут и разного рода ограничения/отключения
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коли немає що сказати за валюту і рокета на стоїть і падає, то треба просто нити яке все в цьому світі не правильне, ніде у світі немає інфляції, тільки Ненька і бідні нитікі страждають від цього явища.
Хто тримає цих страдальців тут?
Ну хто? Прив'язали всіх до паркана?)
Навіщо плакати, чемодан вокзал ростов, є просте вирішення проблеми, там точно краще, а ще можна в Сірії підробити, кайф, але хочеться бідненьким займатися плачем тут, цікаві люди, не послідовні(((
По курсу, не втрималися продавці на МБ, почали лити доллар, бо к 20-м числам буде ще дешевше...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чудовий аукціон по Овдп, 11.7 ярдів це рівень, цікаво, а де там унікали бачать 16% річних?
Чи це вже міражи з видіннями, чи голоси щось нашептують?((
Ну тоді немає питань, віра чи божевілля це святе, нехай продовжують далі, цікаво і смішно це читати///
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:01

  akido написав:
  orest написав:Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту.

Судячи зі статистики яку публікує шановний Striker, портфель ОВДП не скорочується.

Навпаки, він виріс у порівнянні з минулим роком (а враховуючи ревальвацію - виріс ще більше у валютному еквіваленті)

Беремо сьогоднішню табличку Striker-а. Отже
1 всього на 04.01 - 998,7 млрд максимум 01.03. - 1023 млрд 09.11 - 976 млрд Де ріст?
беремо по групах операторів
НБУ 04.01 - 324,6 млрд 09.11 - 312,6 млрд де ріст?
банки 04.01 - 519,5 млрд макс 01.04 529,6 млрд 09.11 - 494.3 млрд де ріст?
юрики (нафтогаз) 04.01 - 58 млрд макс 01.03 59,6 млрд 09.11 - 51,9 млрд де ріст?
нерези 04.01 - 85 млрд макс 01.07 - 110,3 млрд 09.11 - 94,3 млрд де ріст?
справді виросли тільки фізики з 11 до 22,7 млрд. що ні на що не вплинуло в сенсі розміру ОВДП (валюти корупціонери могли трохи злити, може десь і 700-800 млн)
Я не бачу росту. Тим більше, не розумію, як Ви більшість ОВДП номінованих в грн (НБУ, банки, юрособи) які ніколи не мали відношення до ВКВ і не будуть в неї ніколи конвертовані, рахуєте у валютному еквіваленті? :shock:
Вас сомілітарк покусав? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:54

  somilitark написав:Коли немає що сказати за валюту і рокета на стоїть і падає, то треба просто нити яке все в цьому світі не правильне, ніде у світі немає інфляції, тільки Ненька і бідні нитікі страждають від цього явища.
Хто тримає цих страдальців тут?

Кожну годину населення України скорочується на 47 людей.
За перші шість місяців 2021-го року чисельність населення України скоротилася на 205 172 осіб, за даними Державної служби статистики. Тепер українців налічується 41,38 млн, що відповідає рівню 1958 року.

Зображення
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_DataBooklet.pdf
Можна подивитися статистичну картину, які країни розвиватимуть наші співвітчизники.
Мабуть для гурманів подібна статистика чудова заміна круасану з вершками до ранкової кави.
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