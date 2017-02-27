Межбанк: перетягивание «курсового каната» продолжалось практически весь день
Вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и с неплохими объемами операций. Еще сразу после обеда только по Bloomberg прошло уже операций на сумму более $ 170 млн.
Противостояние интересов крупных игроков сегодня проявилось во всей красе, и перетягивание «курсового каната» продолжалось практически весь день. Можно сказать, что в итоге почти ничья. Хотя формально котировки и чуть подросли в целом за вторник, но после 15 часов они начали достаточно быстро откатываться и если бы не завершение сессии, то скорее всего, они вернулись бы к стартовым значениям.
При этом, что интересно, у Нацбанка сегодня не было особой возможности активно пополнять резервы за счет избытка предложения. Он выходил на рынок только с самого утра с покупкой своих стандартных $ 5 млн по цене не выше 26,07 гривен. И затем быстро ушел. А вот все остальные сделки закрывали уже сами клиенты. Это говорит о том, что поток валюты от крупных госкорпораций несколько иссяк.
Если исключить момент отсутствия второй интервенции Нацбанка, то в значительной степени сами торги вторника прошли по сценарию вчерашнего дня и всю сессию 9 ноября котировки доллара находились в очень узком коридоре 26,06−26,095/ 26,08−26,115 гривен за доллар. При этом, данный коридор покупок и продаж еще больше сузился уже с 11 часов и уже до конца активной фазы торгов находился в пределах от 26,08 до 26,115 гривен.
Главные события 9 ноября на валютном рынке:
Доллар в итоге за день вырос на 1,5 копейки — с 26,06/26,08 до 26,075/26,095 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок сегодня выходил всего один раз и купил $ 5 млн по цене не выше 26,07 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,0856 гривны, а официальный курс на 10 ноября 2021 года установлен на уровне 26,0927 гривен за доллар.
В 2020-м на 1-е октября было 54,4 млрд грн. Т.е. рост за год умеренный. С учетом того, что тарифы для населения остаются на уровне прошлого года, ситуация с платежами будет управляемой. Ничего критичного.
А вот по государственным и муниципальным финансам этот сезон ударит существенно - объем недополученных средств в связи с фиксацией тарифов составит 90-100 млрд грн
PS: в обещание перед МВФ, цитату которого приводит prodigy, не верю - привязать тарифы к "рынку" сегодня будет значить их увеличение на газ в 4 раза, на отопление и горячую воду - в 3 раза. Никто на это не пойдет до окончания холодного сезона. А с весны, глядишь, и безумные цены на импортный газ скорректируются
PPS: пост о деньгах. Дефициты самих энергносителей, наверняка, будут. Не исключено, что будут и разного рода ограничения/отключения
Коли немає що сказати за валюту і рокета на стоїть і падає, то треба просто нити яке все в цьому світі не правильне, ніде у світі немає інфляції, тільки Ненька і бідні нитікі страждають від цього явища. Хто тримає цих страдальців тут? Ну хто? Прив'язали всіх до паркана?) Навіщо плакати, чемодан вокзал ростов, є просте вирішення проблеми, там точно краще, а ще можна в Сірії підробити, кайф, але хочеться бідненьким займатися плачем тут, цікаві люди, не послідовні((( По курсу, не втрималися продавці на МБ, почали лити доллар, бо к 20-м числам буде ще дешевше...
Чудовий аукціон по Овдп, 11.7 ярдів це рівень, цікаво, а де там унікали бачать 16% річних? Чи це вже міражи з видіннями, чи голоси щось нашептують?(( Ну тоді немає питань, віра чи божевілля це святе, нехай продовжують далі, цікаво і смішно це читати///
orest написав:Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту.
Судячи зі статистики яку публікує шановний Striker, портфель ОВДП не скорочується.
Навпаки, він виріс у порівнянні з минулим роком (а враховуючи ревальвацію - виріс ще більше у валютному еквіваленті)
Беремо сьогоднішню табличку Striker-а. Отже 1 всього на 04.01 - 998,7 млрд максимум 01.03. - 1023 млрд 09.11 - 976 млрд Де ріст? беремо по групах операторів НБУ 04.01 - 324,6 млрд 09.11 - 312,6 млрд де ріст? банки 04.01 - 519,5 млрд макс 01.04 529,6 млрд 09.11 - 494.3 млрд де ріст? юрики (нафтогаз) 04.01 - 58 млрд макс 01.03 59,6 млрд 09.11 - 51,9 млрд де ріст? нерези 04.01 - 85 млрд макс 01.07 - 110,3 млрд 09.11 - 94,3 млрд де ріст? справді виросли тільки фізики з 11 до 22,7 млрд. що ні на що не вплинуло в сенсі розміру ОВДП (валюти корупціонери могли трохи злити, може десь і 700-800 млн) Я не бачу росту. Тим більше, не розумію, як Ви більшість ОВДП номінованих в грн (НБУ, банки, юрособи) які ніколи не мали відношення до ВКВ і не будуть в неї ніколи конвертовані, рахуєте у валютному еквіваленті? Вас сомілітарк покусав?
somilitark написав:Коли немає що сказати за валюту і рокета на стоїть і падає, то треба просто нити яке все в цьому світі не правильне, ніде у світі немає інфляції, тільки Ненька і бідні нитікі страждають від цього явища. Хто тримає цих страдальців тут?
Кожну годину населення України скорочується на 47 людей.
За перші шість місяців 2021-го року чисельність населення України скоротилася на 205 172 осіб, за даними Державної служби статистики. Тепер українців налічується 41,38 млн, що відповідає рівню 1958 року.