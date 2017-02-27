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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8466846784688469

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:01

  akido написав:
  orest написав:Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту.

Судячи зі статистики яку публікує шановний Striker, портфель ОВДП не скорочується.

Навпаки, він виріс у порівнянні з минулим роком (а враховуючи ревальвацію - виріс ще більше у валютному еквіваленті)

Беремо сьогоднішню табличку Striker-а. Отже
1 всього на 04.01 - 998,7 млрд максимум 01.03. - 1023 млрд 09.11 - 976 млрд Де ріст?
беремо по групах операторів
НБУ 04.01 - 324,6 млрд 09.11 - 312,6 млрд де ріст?
банки 04.01 - 519,5 млрд макс 01.04 529,6 млрд 09.11 - 494.3 млрд де ріст?
юрики (нафтогаз) 04.01 - 58 млрд макс 01.03 59,6 млрд 09.11 - 51,9 млрд де ріст?
нерези 04.01 - 85 млрд макс 01.07 - 110,3 млрд 09.11 - 94,3 млрд де ріст?
справді виросли тільки фізики з 11 до 22,7 млрд. що ні на що не вплинуло в сенсі розміру ОВДП (валюти корупціонери могли трохи злити, може десь і 700-800 млн)
Я не бачу росту. Тим більше, не розумію, як Ви більшість ОВДП номінованих в грн (НБУ, банки, юрособи) які ніколи не мали відношення до ВКВ і не будуть в неї ніколи конвертовані, рахуєте у валютному еквіваленті? :shock:
orest
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 06:33

Леди и джентельмены бурим дальше дно ( улыбаемся и машем )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 06:43

  orest написав:
  kluychkooleg написав:Да, вполне, спасибо. Похоже, что 28,5 будет уже следующей зимой для слива.
Сезонность сначала в 2019-м, а потом в 2021-м своими играми с ОВГЗ поломали полностью.
Вже не раз писав, аналізував і наголошував, що ОВДП не причина зміцнення грн ні в 2019 ні, тим більше зараз в 2021. В 2019 році НБУ викупив на МБ майже в 2 рази більше валюти ніж нерезиденти купили ОВДП. Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту. Реальні причини зміцнення обговорювалися не раз...

насчет 2021 - ОВГЗ роли не играет, согласен.
а в 2019? - как мне, ОВГЗ один из ключевых факторов. где можно глянуть, почему Вы считаете, что это не так, чтобы не флудить здесь.

Спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про виконання Бюджету.
https://censor.net/ua/news/3298564/prov ... rd_grn_kse
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:41

Компанія «ТЕТ Груп» колишнього керівника «Д.Трейдінг» Віталія Бутенка продовжує викуповувати доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину з Білоруссю на добових аукціонах. Компанія викупила пропускну спроможність 500 МВт на 4 листопада.

Результати аукціонів опубліковані на сайті «Укренерго».

Першого листопада, компанія «ТЕТ Груп» викупила 400 МВт пропускної спроможності на 3 листопада, ще 2 МВт викупила компанія «Енергопостачальник». На добових аукціонах запропонована пропускна спроможність становить 900 МВт.

Як раніше повідомляв народний депутат Андрій Герус, аукціони на продаж електричної енергії з Російської Федерації та Білорусі були відмінені.

Як раніше повідомляли в ExPro, ДП «НАЕК «Енергоатом» викупило 885 МВт із 900 МВт можливих доступу до міждержавного перетину на кордоні з Білоруссю в результаті аукціону НЕК «Укренерго» на листопад 2021р. Також, вісім компаній-постачальників електричної енергії повністю викупили доступ до міждержавного перетину на кордоні з Росією на листопад 2021р. Зокрема, це компанії «Стімекс», «Енергопостачальник», «Артлекс-Енерджі», «ОНК-Груп», «Електротрейдінг Груп», «Електро Партнерс», «ДЕ Трейдинг», «ЕРУ Трейдінг».

Довідка: Компанія «ТЕТ Груп» була заснована 20 липня 2021р Віталієм Бутенко, який в липні залишив посаду генерального директора ТОВ «Д.Трейдінг», компанії - трейдера, що входить в структуру енергохолдингу ДТЕК.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:51

akido

Середньозважена ціна на РДН у жовтні 2021 року становить 2 683,91 грн/МВт.год (без ПДВ)

ереднє значення середньозваженої ціни в об’єднаній енергетичній системі України становило 2,028 грн/кВт-год.

посчитаем инфляцию? 28,8%
не удивлюсь ,если в ноябре буде +40% к октябрю

привет Зе-команде

https://glavcom.ua/country/politics/kom ... 97458.html
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А вот по государственным и муниципальным финансам этот сезон ударит существенно - объем недополученных средств в связи с фиксацией тарифов составит 90-100 млрд грн

Cтранно, денег у государства полно, просто пухнут от излишков. Планируют в котле коррупционной "Укрзализниці" спалить около 100 ярдов.
https://biz.liga.net/ua/all/transport/a ... -dengi-est
Вообще конечно это область политики, но Зе думают развивать экономику не реформами, а просто заливанием бабла.
BIGor
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