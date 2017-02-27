orest написав:Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту.
Судячи зі статистики яку публікує шановний Striker, портфель ОВДП не скорочується.
Навпаки, він виріс у порівнянні з минулим роком (а враховуючи ревальвацію - виріс ще більше у валютному еквіваленті)
Беремо сьогоднішню табличку Striker-а. Отже 1 всього на 04.01 - 998,7 млрд максимум 01.03. - 1023 млрд 09.11 - 976 млрд Де ріст? беремо по групах операторів НБУ 04.01 - 324,6 млрд 09.11 - 312,6 млрд де ріст? банки 04.01 - 519,5 млрд макс 01.04 529,6 млрд 09.11 - 494.3 млрд де ріст? юрики (нафтогаз) 04.01 - 58 млрд макс 01.03 59,6 млрд 09.11 - 51,9 млрд де ріст? нерези 04.01 - 85 млрд макс 01.07 - 110,3 млрд 09.11 - 94,3 млрд де ріст? справді виросли тільки фізики з 11 до 22,7 млрд. що ні на що не вплинуло в сенсі розміру ОВДП (валюти корупціонери могли трохи злити, може десь і 700-800 млн) Я не бачу росту. Тим більше, не розумію, як Ви більшість ОВДП номінованих в грн (НБУ, банки, юрособи) які ніколи не мали відношення до ВКВ і не будуть в неї ніколи конвертовані, рахуєте у валютному еквіваленті?
kluychkooleg написав:Да, вполне, спасибо. Похоже, что 28,5 будет уже следующей зимой для слива. Сезонность сначала в 2019-м, а потом в 2021-м своими играми с ОВГЗ поломали полностью.
Вже не раз писав, аналізував і наголошував, що ОВДП не причина зміцнення грн ні в 2019 ні, тим більше зараз в 2021. В 2019 році НБУ викупив на МБ майже в 2 рази більше валюти ніж нерезиденти купили ОВДП. Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту. Реальні причини зміцнення обговорювалися не раз...
насчет 2021 - ОВГЗ роли не играет, согласен. а в 2019? - как мне, ОВГЗ один из ключевых факторов. где можно глянуть, почему Вы считаете, что это не так, чтобы не флудить здесь.
Компанія «ТЕТ Груп» колишнього керівника «Д.Трейдінг» Віталія Бутенка продовжує викуповувати доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину з Білоруссю на добових аукціонах. Компанія викупила пропускну спроможність 500 МВт на 4 листопада.
Результати аукціонів опубліковані на сайті «Укренерго».
Першого листопада, компанія «ТЕТ Груп» викупила 400 МВт пропускної спроможності на 3 листопада, ще 2 МВт викупила компанія «Енергопостачальник». На добових аукціонах запропонована пропускна спроможність становить 900 МВт.
Як раніше повідомляв народний депутат Андрій Герус, аукціони на продаж електричної енергії з Російської Федерації та Білорусі були відмінені.
Як раніше повідомляли в ExPro, ДП «НАЕК «Енергоатом» викупило 885 МВт із 900 МВт можливих доступу до міждержавного перетину на кордоні з Білоруссю в результаті аукціону НЕК «Укренерго» на листопад 2021р. Також, вісім компаній-постачальників електричної енергії повністю викупили доступ до міждержавного перетину на кордоні з Росією на листопад 2021р. Зокрема, це компанії «Стімекс», «Енергопостачальник», «Артлекс-Енерджі», «ОНК-Груп», «Електротрейдінг Груп», «Електро Партнерс», «ДЕ Трейдинг», «ЕРУ Трейдінг».
Довідка: Компанія «ТЕТ Груп» була заснована 20 липня 2021р Віталієм Бутенко, який в липні залишив посаду генерального директора ТОВ «Д.Трейдінг», компанії - трейдера, що входить в структуру енергохолдингу ДТЕК.
zРадио написав:А вот по государственным и муниципальным финансам этот сезон ударит существенно - объем недополученных средств в связи с фиксацией тарифов составит 90-100 млрд грн
Cтранно, денег у государства полно, просто пухнут от излишков. Планируют в котле коррупционной "Укрзализниці" спалить около 100 ярдов. https://biz.liga.net/ua/all/transport/a ... -dengi-est Вообще конечно это область политики, но Зе думают развивать экономику не реформами, а просто заливанием бабла.