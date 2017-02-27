Леди и джентельмены бурим дальше дно ( улыбаемся и машем )...
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 06:33
Леди и джентельмены бурим дальше дно ( улыбаемся и машем )...
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 10 лис, 2021 06:43
насчет 2021 - ОВГЗ роли не играет, согласен.
а в 2019? - как мне, ОВГЗ один из ключевых факторов. где можно глянуть, почему Вы считаете, что это не так, чтобы не флудить здесь.
Спасибо
Додано: Сер 10 лис, 2021 07:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Про виконання Бюджету.
Додано: Сер 10 лис, 2021 08:41
Компанія «ТЕТ Груп» колишнього керівника «Д.Трейдінг» Віталія Бутенка продовжує викуповувати доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину з Білоруссю на добових аукціонах. Компанія викупила пропускну спроможність 500 МВт на 4 листопада.
Результати аукціонів опубліковані на сайті «Укренерго».
Першого листопада, компанія «ТЕТ Груп» викупила 400 МВт пропускної спроможності на 3 листопада, ще 2 МВт викупила компанія «Енергопостачальник». На добових аукціонах запропонована пропускна спроможність становить 900 МВт.
Як раніше повідомляв народний депутат Андрій Герус, аукціони на продаж електричної енергії з Російської Федерації та Білорусі були відмінені.
Як раніше повідомляли в ExPro, ДП «НАЕК «Енергоатом» викупило 885 МВт із 900 МВт можливих доступу до міждержавного перетину на кордоні з Білоруссю в результаті аукціону НЕК «Укренерго» на листопад 2021р. Також, вісім компаній-постачальників електричної енергії повністю викупили доступ до міждержавного перетину на кордоні з Росією на листопад 2021р. Зокрема, це компанії «Стімекс», «Енергопостачальник», «Артлекс-Енерджі», «ОНК-Груп», «Електротрейдінг Груп», «Електро Партнерс», «ДЕ Трейдинг», «ЕРУ Трейдінг».
Довідка: Компанія «ТЕТ Груп» була заснована 20 липня 2021р Віталієм Бутенко, який в липні залишив посаду генерального директора ТОВ «Д.Трейдінг», компанії - трейдера, що входить в структуру енергохолдингу ДТЕК.
Додано: Сер 10 лис, 2021 08:51
akido
Середньозважена ціна на РДН у жовтні 2021 року становить 2 683,91 грн/МВт.год (без ПДВ)
ереднє значення середньозваженої ціни в об’єднаній енергетичній системі України становило 2,028 грн/кВт-год.
посчитаем инфляцию? 28,8%
не удивлюсь ,если в ноябре буде +40% к октябрю
привет Зе-команде
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Cтранно, денег у государства полно, просто пухнут от излишков. Планируют в котле коррупционной "Укрзализниці" спалить около 100 ярдов.
Вообще конечно это область политики, но Зе думают развивать экономику не реформами, а просто заливанием бабла.
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:41
13% по овгз ( это жир ) ; нужно быть полным дятлом чтоб сидеть в долларе ...
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Усім доброго дня.
Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому.
Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.
Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:24
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