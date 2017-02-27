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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8467846884698470>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 06:33

Леди и джентельмены бурим дальше дно ( улыбаемся и машем )...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 06:43

  orest написав:
  kluychkooleg написав:Да, вполне, спасибо. Похоже, что 28,5 будет уже следующей зимой для слива.
Сезонность сначала в 2019-м, а потом в 2021-м своими играми с ОВГЗ поломали полностью.
Вже не раз писав, аналізував і наголошував, що ОВДП не причина зміцнення грн ні в 2019 ні, тим більше зараз в 2021. В 2019 році НБУ викупив на МБ майже в 2 рази більше валюти ніж нерезиденти купили ОВДП. Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту. Реальні причини зміцнення обговорювалися не раз...

насчет 2021 - ОВГЗ роли не играет, согласен.
а в 2019? - как мне, ОВГЗ один из ключевых факторов. где можно глянуть, почему Вы считаете, что это не так, чтобы не флудить здесь.

Спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про виконання Бюджету.
https://censor.net/ua/news/3298564/prov ... rd_grn_kse
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:41

Компанія «ТЕТ Груп» колишнього керівника «Д.Трейдінг» Віталія Бутенка продовжує викуповувати доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину з Білоруссю на добових аукціонах. Компанія викупила пропускну спроможність 500 МВт на 4 листопада.

Результати аукціонів опубліковані на сайті «Укренерго».

Першого листопада, компанія «ТЕТ Груп» викупила 400 МВт пропускної спроможності на 3 листопада, ще 2 МВт викупила компанія «Енергопостачальник». На добових аукціонах запропонована пропускна спроможність становить 900 МВт.

Як раніше повідомляв народний депутат Андрій Герус, аукціони на продаж електричної енергії з Російської Федерації та Білорусі були відмінені.

Як раніше повідомляли в ExPro, ДП «НАЕК «Енергоатом» викупило 885 МВт із 900 МВт можливих доступу до міждержавного перетину на кордоні з Білоруссю в результаті аукціону НЕК «Укренерго» на листопад 2021р. Також, вісім компаній-постачальників електричної енергії повністю викупили доступ до міждержавного перетину на кордоні з Росією на листопад 2021р. Зокрема, це компанії «Стімекс», «Енергопостачальник», «Артлекс-Енерджі», «ОНК-Груп», «Електротрейдінг Груп», «Електро Партнерс», «ДЕ Трейдинг», «ЕРУ Трейдінг».

Довідка: Компанія «ТЕТ Груп» була заснована 20 липня 2021р Віталієм Бутенко, який в липні залишив посаду генерального директора ТОВ «Д.Трейдінг», компанії - трейдера, що входить в структуру енергохолдингу ДТЕК.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:51

akido

Середньозважена ціна на РДН у жовтні 2021 року становить 2 683,91 грн/МВт.год (без ПДВ)

ереднє значення середньозваженої ціни в об’єднаній енергетичній системі України становило 2,028 грн/кВт-год.

посчитаем инфляцию? 28,8%
не удивлюсь ,если в ноябре буде +40% к октябрю

привет Зе-команде

https://glavcom.ua/country/politics/kom ... 97458.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А вот по государственным и муниципальным финансам этот сезон ударит существенно - объем недополученных средств в связи с фиксацией тарифов составит 90-100 млрд грн

Cтранно, денег у государства полно, просто пухнут от излишков. Планируют в котле коррупционной "Укрзализниці" спалить около 100 ярдов.
https://biz.liga.net/ua/all/transport/a ... -dengi-est
Вообще конечно это область политики, но Зе думают развивать экономику не реформами, а просто заливанием бабла.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:28

26.15-26.17/26.21-26.23
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:41

13% по овгз ( это жир ) ; нужно быть полным дятлом чтоб сидеть в долларе ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Усім доброго дня.
Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому.
Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.
Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:24

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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