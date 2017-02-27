26.05
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:26
26.05
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:28
Ну почему же притихли? Тут мы, живые. На свободную гривню покупаем "никому не нужный" бакс. Так что всё нормально. На сколько там гривна укрепилась за месяц? на 40-50 копеек? А отлетает обычно вверх на сколько? Кто забыл, открываем график аферистого 2019 года и вспоминаем. Зажали за 7 месяцев на 2 гривны курс, а потом за месяц всё вернули. Еще и с лихвой! В этом году гривне помог хороший урожай и заливание ФРС долларами. А сейчас ФРС станок остановила и начала операцию "Пылесос" по 15-25 миллиардов долларов в месяц. Как пузырь цен надули, так сами же его и спустят. Поэтому всё, что гривна еще даст купить из валюты по сладким ценам, то и купим! Бакс карман не тянет...
"Не надо торопиться, дорогой товарищ, торопиться не надо".(с)
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:33
ага, і люди користуються блакаром, а не УЗ через порушення їх прав і недопуск у вагони потягів через відсутність ковід-сертифікатів, перемога однозначно.
Аналогічно як із метро в Києві, яке возило і возить в карантин повітря, а тепер хочуть за разовий проїзд 20 грн.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:54
Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ?
Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ?
Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.
Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.
Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах.
Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.
Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека.
И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:07
Судя по этой фразе, Вы немного не в теме. Зайдите на ветку Форварда, Вам там подскажут, как лучше хранить на текущих счетах
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