Додано: Сер 10 лис, 2021 11:28

somilitark написав: Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.

Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊ Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊

Ну почему же притихли? Тут мы, живые.На свободную гривню покупаем "никому не нужный" бакс. Так что всё нормально. На сколько там гривна укрепилась за месяц? на 40-50 копеек? А отлетает обычно вверх на сколько? Кто забыл, открываем график аферистого 2019 года и вспоминаем. Зажали за 7 месяцев на 2 гривны курс, а потом за месяц всё вернули. Еще и с лихвой! В этом году гривне помог хороший урожай и заливание ФРС долларами. А сейчас ФРС станок остановила и начала операцию "Пылесос" по 15-25 миллиардов долларов в месяц. Как пузырь цен надули, так сами же его и спустят. Поэтому всё, что гривна еще даст купить из валюты по сладким ценам, то и купим! Бакс карман не тянет..."Не надо торопиться, дорогой товарищ, торопиться не надо".(с)