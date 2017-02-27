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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8467846884698470

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:26

26.05

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:28

  somilitark написав:Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.
Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊

Ну почему же притихли? Тут мы, живые. :D На свободную гривню покупаем "никому не нужный" бакс. Так что всё нормально. На сколько там гривна укрепилась за месяц? на 40-50 копеек? А отлетает обычно вверх на сколько? Кто забыл, открываем график аферистого 2019 года и вспоминаем. Зажали за 7 месяцев на 2 гривны курс, а потом за месяц всё вернули. Еще и с лихвой! В этом году гривне помог хороший урожай и заливание ФРС долларами. А сейчас ФРС станок остановила и начала операцию "Пылесос" по 15-25 миллиардов долларов в месяц. Как пузырь цен надули, так сами же его и спустят. Поэтому всё, что гривна еще даст купить из валюты по сладким ценам, то и купим! Бакс карман не тянет...

"Не надо торопиться, дорогой товарищ, торопиться не надо".(с)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:33

  BIGor написав:
  zРадио написав:А вот по государственным и муниципальным финансам этот сезон ударит существенно - объем недополученных средств в связи с фиксацией тарифов составит 90-100 млрд грн

Cтранно, денег у государства полно, просто пухнут от излишков. Планируют в котле коррупционной "Укрзализниці" спалить около 100 ярдов.
https://biz.liga.net/ua/all/transport/a ... -dengi-est
Вообще конечно это область политики, но Зе думают развивать экономику не реформами, а просто заливанием бабла.

ага, і люди користуються блакаром, а не УЗ через порушення їх прав і недопуск у вагони потягів через відсутність ковід-сертифікатів, перемога однозначно.
Аналогічно як із метро в Києві, яке возило і возить в карантин повітря, а тепер хочуть за разовий проїзд 20 грн.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:54

  somilitark написав:Усім доброго дня.
Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому.
Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.
Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊


Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ?
Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ?
Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.

Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.
Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах.
Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.
Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека.
И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:07

  vladimir07 написав:Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.

Судя по этой фразе, Вы немного не в теме. Зайдите на ветку Форварда, Вам там подскажут, как лучше хранить на текущих счетах :)
Искатель
 
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  #<1 ... 8467846884698470
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