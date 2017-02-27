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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8469847084718472>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:01

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Усім доброго дня.
Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому.
Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.
Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊


Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ?
Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ?
Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.

Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.
Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах.
Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.
Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека.
И где здесь предмет гордости, помогите найти ?


в прошлом году (под елочку) зашло пару лимонов гривны (от продажи недвиги за гривну, карл) потом я избавился от всего своего евро по 34,50 и всё это закинул на 3-6мес депо.
риск дело благородное, но не умное (с)
в конце сентября откупился после окончания депо (рисковать суммой больше 2,5млн у меня хватило смелости еще на 2 недели после окончания депо)
теоретически я бы еще заработал тысяч 55-60 гривен если бы держал гривну до сегодня и дольше, но было много других покупок и денег уже практически нет.
на Сомика не обращайте внимания, админы терпят его хамство в отношении нас и банят за ответку...пусть продолжает веселиться, встретимся у альфатеров рано или поздно
https://www.youtube.com/watch?v=cecJPF_OZ30
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:11

  prodigy написав:
  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Усім доброго дня.
Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому.
Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.
Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊


Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ?
Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ?
Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.

Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.
Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах.
Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.
Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека.
И где здесь предмет гордости, помогите найти ?


в прошлом году (под елочку) зашло пару лимонов гривны (от продажи недвиги за гривну, карл) потом я избавился от всего своего евро по 34,50 и всё это закинул на 3-6мес депо.
риск дело благородное, но не умное (с)
в конце сентября откупился после окончания депо (рисковать суммой больше 2,5млн у меня хватило смелости еще на 2 недели после окончания депо)
теоретически я бы еще заработал тысяч 55-60 гривен если бы держал гривну до сегодня и дольше, но было много других покупок и денег уже практически нет.
на Сомика не обращайте внимания, админы терпят его хамство в отношении нас и банят за ответку...пусть продолжает веселиться, встретимся у альфатеров рано или поздно
https://www.youtube.com/watch?v=cecJPF_OZ30

Учитывая, что недвига за год +15-20%% вы все равно потеряли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:36

  zРадио написав:Опубликована статистика долгов населения за услуги ЖКХ на 1-е октября - 61,5 млрд грн

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/133.pdf

В 2020-м на 1-е октября было 54,4 млрд грн. Т.е. рост за год умеренный. С учетом того, что тарифы для населения остаются на уровне прошлого года, ситуация с платежами будет управляемой. Ничего критичного.


Потроху з брехні статистичної переходимо на брехню звичайну ? Доведеться спростовувати.

По-перше, ви "забули" додати посилання на заборгованість 2021 року. Ось вона
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/11/134.pdf

По-друге, щоб оцінити "помірний ріст" беремо калькулятор і виявляємо що "на кінець вересня 2021 ..." борг складає 61.5 млрд грн. Тобто 13%.

Якби за цей період на 13% відсотків "помірно" виріс курс долара, то він би складав зараз 32 UAH/USD, а сомілітарк отримав би серцевий напад.

По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:43

  orest написав:
  akido написав:
  orest написав:Цього року портфель ОВДП серйозно скорочується у всіх операторів, а нерезиденти конвертуються і виводять валюту.

Судячи зі статистики яку публікує шановний Striker, портфель ОВДП не скорочується.

Навпаки, він виріс у порівнянні з минулим роком (а враховуючи ревальвацію - виріс ще більше у валютному еквіваленті)

Беремо сьогоднішню табличку Striker-а. Я не бачу росту.


Беремо.

02.11.2020 - всього 891.721
02.11.2021 - всього 976.555

Все ще не бачите росту ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:49

  akido написав:Потроху з брехні статистичної переходимо на брехню звичайну ? Доведеться спростовувати.

По-перше, ви "забули" додати посилання на заборгованість 2021 року. Ось вона
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/11/134.pdf


На долги 2021-го я и дал ссылку! Сравнивал ситуацию на начало отопительного сезона. Вы уже спорите в стиле "бабя Яга против" :oops:

  akido написав:По-друге, щоб оцінити "помірний ріст" беремо калькулятор і виявляємо що "на кінець вересня 2021 ..." борг складає 61.5 млрд грн. Тобто 13%. Якби за цей період на 13% відсотків "помірно" виріс курс долара, то він би складав зараз 32 UAH/USD, а сомілітарк отримав би серцевий напад


Повторяете мои цифры, обвиняя в обмане? Предлагаю обойтись без эмоций. Да, +13% - это умеренный рост. Посмотрите для интереса 2019/2018 и 2018/2017 (хотя можно и так догадаться, что долги в 60+ млрд грн не возьмутся из ниоткуда - они накапливаются, увеличиваясь на двузначные проценты ежегодно)


  akido написав:По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.


Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цены, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 10 лис, 2021 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladimir07 написав:Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.

Не соглашусь. Развернуть эту тему можно на несколько страниц. И потребительские цены здесь вообще рядом не стояли. У ревальвации есть как плюсы, так и минусы. Во всем нужно знать меру. И потом, если отталкиваться от тезиса «ревальвация – зло», то получается «девальвация – благо»? То есть если бы сейчас курс был 30, в Украине было бы Эльдорадо? Смех, да и только.

Я приведу пример: представим, что экономика стремительно растёт. Растёт производство, растёт экспорт, в страну поступает большое количество денег. Ваши действия? Что делать с курсом? Задача из разряда «со звёздочкой». По Вашей логике, ревальвация – катастрофа, допустить никак нельзя. И вы начинаете постоянно выкупать валюту с рынка. Начнётся накачка денежной массой экспортёров, так как им не будет выгодно сидеть в валюте. Они знают реальный курс, считать все умеют, и поэтому постоянно стоят на продаже. Очень грубо говоря, вы производите эмиссию в условиях устойчивого роста. В итоге, курсовую пружину вы будете сжимать с каждым днём все больше и больше. Наш мир живёт по физическим законам, в каждом процессе есть точка, после прохождения которой он (процесс) становится неуправляемым. Чем всё это закончится рассказывать, или уже сами догадались? Вот и я о том же.

Ревальвация и девальвация – это инструменты, ими нужно уметь пользоваться. Это и не плохо и не хорошо, это инструментарий. Здесь есть умники, которые кричат «а нам что дала ревальвация». Смешно читать, честное слово. В том же ряду мантры про «а вот в 2019 году курс как пошёл вверх». И не одного слова по каким причинам и почему именно в это время. Я всегда на этот поток сознания хочу спросить: раньше колбаса была по 2.20, так когда ожидать возврата? Логика одинаковая.

Ну и бонус: скорее всего всё идёт к тому, что едущие в вагонах 27+ будут в них ехать долго и печально, сойти на станции с профитом в ближайшее время, наверное, не получится. Просто констатация факта.
Востаннє редагувалось SherLock в Сер 10 лис, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:akido писал(а):
По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.



Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цены, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен


мало того
некорректно сравнивать показатель по "уплачено", таки надо сравнивать по "начислено" )
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:19

  ЧИА написав:
  zРадио написав:akido писал(а):
По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.



Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цены, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен


мало того
некорректно сравнивать показатель по "уплачено", таки надо сравнивать по "начислено" )


Верно. К этому я уже не стал придираться, потому что в скобках было указано, сколько процентов было уплачено от начисленного
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:21

  zРадио написав:На долги 2021-го я и дал ссылку! Сравнивал ситуацию на начало отопительного сезона.

Ваше посилання було на борги кінця вересня 2020.
  zРадио написав:
  akido написав:По-друге, щоб оцінити "помірний ріст" беремо калькулятор і виявляємо що "на кінець вересня 2021 ..." борг складає 61.5 млрд грн. Тобто 13%.


Повторяете мои цифры. +13% - это умеренный рост. Посмотрите для интереса 2019/2018 и 2018/2017 (хотя можно и так догадаться, что долги в 60+ млрд грн не возьмутся из ниоткуда - они накапливаются, увеличиваясь на двузначные проценты ежегодно)

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr_ ... 10/149.pdf
борг 51 млрд, тобто ріст 09.2019-09.2020 - на 6%

  zРадио написав:
  akido написав:По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.


Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цену, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен


Тобто ви вважаєте що у вересні 2021 населення раптово почало використовувати на 15% більший об'єм комунальних послуг у порівнянні з вереснем 2020 ?

А ріст тарифів на електроенергію за цей час на 60-80%, на газ - на 60%+, на воду - на 30%+ тут зовсім ні до чого ?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:23

  ЧИА написав:
  zРадио написав:akido писал(а):
По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.



Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цены, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен


мало того
некорректно сравнивать показатель по "уплачено", таки надо сравнивать по "начислено" )


Спробуйте використати знання арифметики та обчислення вісотків - ви легко отримаєте бажане "нараховано", всі дані вже є, нічого шукати не треба. Будете вражені.
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