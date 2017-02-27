somilitark написав:Усім доброго дня. Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому. Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько. Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ? Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ? Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.
Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен. Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах. Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно. Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека. И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
в прошлом году (под елочку) зашло пару лимонов гривны (от продажи недвиги за гривну, карл) потом я избавился от всего своего евро по 34,50 и всё это закинул на 3-6мес депо. риск дело благородное, но не умное (с) в конце сентября откупился после окончания депо (рисковать суммой больше 2,5млн у меня хватило смелости еще на 2 недели после окончания депо) теоретически я бы еще заработал тысяч 55-60 гривен если бы держал гривну до сегодня и дольше, но было много других покупок и денег уже практически нет. на Сомика не обращайте внимания, админы терпят его хамство в отношении нас и банят за ответку...пусть продолжает веселиться, встретимся у альфатеров рано или поздно https://www.youtube.com/watch?v=cecJPF_OZ30
somilitark написав:Усім доброго дня. Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому. Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько. Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ? Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ? Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.
Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен. Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах. Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно. Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека. И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
в прошлом году (под елочку) зашло пару лимонов гривны (от продажи недвиги за гривну, карл) потом я избавился от всего своего евро по 34,50 и всё это закинул на 3-6мес депо. риск дело благородное, но не умное (с) в конце сентября откупился после окончания депо (рисковать суммой больше 2,5млн у меня хватило смелости еще на 2 недели после окончания депо) теоретически я бы еще заработал тысяч 55-60 гривен если бы держал гривну до сегодня и дольше, но было много других покупок и денег уже практически нет. на Сомика не обращайте внимания, админы терпят его хамство в отношении нас и банят за ответку...пусть продолжает веселиться, встретимся у альфатеров рано или поздно https://www.youtube.com/watch?v=cecJPF_OZ30
Учитывая, что недвига за год +15-20%% вы все равно потеряли.
В 2020-м на 1-е октября было 54,4 млрд грн. Т.е. рост за год умеренный. С учетом того, что тарифы для населения остаются на уровне прошлого года, ситуация с платежами будет управляемой. Ничего критичного.
Потроху з брехні статистичної переходимо на брехню звичайну ? Доведеться спростовувати.
По-друге, щоб оцінити "помірний ріст" беремо калькулятор і виявляємо що "на кінець вересня 2021 ..." борг складає 61.5 млрд грн. Тобто 13%.
Якби за цей період на 13% відсотків "помірно" виріс курс долара, то він би складав зараз 32 UAH/USD, а сомілітарк отримав би серцевий напад.
По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.
На долги 2021-го я и дал ссылку! Сравнивал ситуацию на начало отопительного сезона. Вы уже спорите в стиле "бабя Яга против"
akido написав:По-друге, щоб оцінити "помірний ріст" беремо калькулятор і виявляємо що "на кінець вересня 2021 ..." борг складає 61.5 млрд грн. Тобто 13%. Якби за цей період на 13% відсотків "помірно" виріс курс долара, то він би складав зараз 32 UAH/USD, а сомілітарк отримав би серцевий напад
Повторяете мои цифры, обвиняя в обмане? Предлагаю обойтись без эмоций. Да, +13% - это умеренный рост. Посмотрите для интереса 2019/2018 и 2018/2017 (хотя можно и так догадаться, что долги в 60+ млрд грн не возьмутся из ниоткуда - они накапливаются, увеличиваясь на двузначные проценты ежегодно)
akido написав:По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.
Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цены, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 10 лис, 2021 14:13, всього редагувалось 1 раз.
vladimir07 написав:Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.
Не соглашусь. Развернуть эту тему можно на несколько страниц. И потребительские цены здесь вообще рядом не стояли. У ревальвации есть как плюсы, так и минусы. Во всем нужно знать меру. И потом, если отталкиваться от тезиса «ревальвация – зло», то получается «девальвация – благо»? То есть если бы сейчас курс был 30, в Украине было бы Эльдорадо? Смех, да и только.
Я приведу пример: представим, что экономика стремительно растёт. Растёт производство, растёт экспорт, в страну поступает большое количество денег. Ваши действия? Что делать с курсом? Задача из разряда «со звёздочкой». По Вашей логике, ревальвация – катастрофа, допустить никак нельзя. И вы начинаете постоянно выкупать валюту с рынка. Начнётся накачка денежной массой экспортёров, так как им не будет выгодно сидеть в валюте. Они знают реальный курс, считать все умеют, и поэтому постоянно стоят на продаже. Очень грубо говоря, вы производите эмиссию в условиях устойчивого роста. В итоге, курсовую пружину вы будете сжимать с каждым днём все больше и больше. Наш мир живёт по физическим законам, в каждом процессе есть точка, после прохождения которой он (процесс) становится неуправляемым. Чем всё это закончится рассказывать, или уже сами догадались? Вот и я о том же.
Ревальвация и девальвация – это инструменты, ими нужно уметь пользоваться. Это и не плохо и не хорошо, это инструментарий. Здесь есть умники, которые кричат «а нам что дала ревальвация». Смешно читать, честное слово. В том же ряду мантры про «а вот в 2019 году курс как пошёл вверх». И не одного слова по каким причинам и почему именно в это время. Я всегда на этот поток сознания хочу спросить: раньше колбаса была по 2.20, так когда ожидать возврата? Логика одинаковая.
Ну и бонус: скорее всего всё идёт к тому, что едущие в вагонах 27+ будут в них ехать долго и печально, сойти на станции с профитом в ближайшее время, наверное, не получится. Просто констатация факта.
Востаннє редагувалось SherLock в Сер 10 лис, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:akido писал(а): По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.
Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цены, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен
мало того некорректно сравнивать показатель по "уплачено", таки надо сравнивать по "начислено" )
zРадио написав:akido писал(а): По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.
Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цены, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен
мало того некорректно сравнивать показатель по "уплачено", таки надо сравнивать по "начислено" )
Верно. К этому я уже не стал придираться, потому что в скобках было указано, сколько процентов было уплачено от начисленного
zРадио написав:На долги 2021-го я и дал ссылку! Сравнивал ситуацию на начало отопительного сезона.
Ваше посилання було на борги кінця вересня 2020.
zРадио написав:
akido написав:По-друге, щоб оцінити "помірний ріст" беремо калькулятор і виявляємо що "на кінець вересня 2021 ..." борг складає 61.5 млрд грн. Тобто 13%.
Повторяете мои цифры. +13% - это умеренный рост. Посмотрите для интереса 2019/2018 и 2018/2017 (хотя можно и так догадаться, что долги в 60+ млрд грн не возьмутся из ниоткуда - они накапливаются, увеличиваясь на двузначные проценты ежегодно)
akido написав:По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.
Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цену, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен
Тобто ви вважаєте що у вересні 2021 населення раптово почало використовувати на 15% більший об'єм комунальних послуг у порівнянні з вереснем 2020 ?
А ріст тарифів на електроенергію за цей час на 60-80%, на газ - на 60%+, на воду - на 30%+ тут зовсім ні до чого ?
zРадио написав:akido писал(а): По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.
Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цены, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен
мало того некорректно сравнивать показатель по "уплачено", таки надо сравнивать по "начислено" )
Спробуйте використати знання арифметики та обчислення вісотків - ви легко отримаєте бажане "нараховано", всі дані вже є, нічого шукати не треба. Будете вражені.