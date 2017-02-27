Додано: Сер 10 лис, 2021 14:12

vladimir07 написав: Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен. Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.

Не соглашусь. Развернуть эту тему можно на несколько страниц. И потребительские цены здесь вообще рядом не стояли. У ревальвации есть как плюсы, так и минусы. Во всем нужно знать меру. И потом, если отталкиваться от тезиса «ревальвация – зло», то получается «девальвация – благо»? То есть если бы сейчас курс был 30, в Украине было бы Эльдорадо? Смех, да и только.Я приведу пример: представим, что экономика стремительно растёт. Растёт производство, растёт экспорт, в страну поступает большое количество денег. Ваши действия? Что делать с курсом? Задача из разряда «со звёздочкой». По Вашей логике, ревальвация – катастрофа, допустить никак нельзя. И вы начинаете постоянно выкупать валюту с рынка. Начнётся накачка денежной массой экспортёров, так как им не будет выгодно сидеть в валюте. Они знают реальный курс, считать все умеют, и поэтому постоянно стоят на продаже. Очень грубо говоря, вы производите эмиссию в условиях устойчивого роста. В итоге, курсовую пружину вы будете сжимать с каждым днём все больше и больше. Наш мир живёт по физическим законам, в каждом процессе есть точка, после прохождения которой он (процесс) становится неуправляемым. Чем всё это закончится рассказывать, или уже сами догадались? Вот и я о том же.Ревальвация и девальвация – это инструменты, ими нужно уметь пользоваться. Это и не плохо и не хорошо, это инструментарий. Здесь есть умники, которые кричат «а нам что дала ревальвация». Смешно читать, честное слово. В том же ряду мантры про «а вот в 2019 году курс как пошёл вверх». И не одного слова по каким причинам и почему именно в это время. Я всегда на этот поток сознания хочу спросить: раньше колбаса была по 2.20, так когда ожидать возврата? Логика одинаковая.Ну и бонус: скорее всего всё идёт к тому, что едущие в вагонах 27+ будут в них ехать долго и печально, сойти на станции с профитом в ближайшее время, наверное, не получится. Просто констатация факта.