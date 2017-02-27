vladimir07 написав:

somilitark написав: Усім доброго дня.

Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому.

Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.

Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊ Усім доброго дня.Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому.Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊

Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ?Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ?Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах.Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека.И где здесь предмет гордости, помогите найти ?