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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8469847084718472

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:32

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Усім доброго дня.
Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому.
Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.
Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊


Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ?
Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ?
Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.

Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.
Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах.
Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.
Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека.
И где здесь предмет гордости, помогите найти ?

Запускати рокету при 10 копійок зростання то святе і тут одразу набігає 20 сторінок свідків швидкого зростання.
Написати повідомлення по темі, то зло, бо я начебто знущаюсь з почуттів віруючих в святу рокету, яка вирішить усі питання.
Адекватніше треба до життя ставитись і вміти бути справедливим.
Ну і детально хочеться почути як ревальвація сприяє підвіщенню цін, я гадаю що Ви отримаєте Нобелівку за це, ніхто ще до такого не додумався, тільки Ви, напевне Ви Вовочка агент 007, знаєте все і даже більше!
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:45

akido

Ответил тут, чтобы не оффтопить:
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zРадио
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  #<1 ... 8469847084718472
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