vladimir07 написав:somilitark написав:Усім доброго дня.
Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому.
Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько.
Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ?
Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ?
Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.
Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.
Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах.
Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.
Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека.
И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
Запускати рокету при 10 копійок зростання то святе і тут одразу набігає 20 сторінок свідків швидкого зростання.
Написати повідомлення по темі, то зло, бо я начебто знущаюсь з почуттів віруючих в святу рокету, яка вирішить усі питання.
Адекватніше треба до життя ставитись і вміти бути справедливим.
Ну і детально хочеться почути як ревальвація сприяє підвіщенню цін, я гадаю що Ви отримаєте Нобелівку за це, ніхто ще до такого не додумався, тільки Ви, напевне Ви Вовочка агент 007, знаєте все і даже більше!