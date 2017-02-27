somilitark написав:Усім доброго дня. Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому. Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько. Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ? Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ? Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.
Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен. Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах. Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно. Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека. И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
в прошлом году (под елочку) зашло пару лимонов гривны (от продажи недвиги за гривну, карл) потом я избавился от всего своего евро по 34,50 и всё это закинул на 3-6мес депо. риск дело благородное, но не умное (с) в конце сентября откупился после окончания депо (рисковать суммой больше 2,5млн у меня хватило смелости еще на 2 недели после окончания депо) теоретически я бы еще заработал тысяч 55-60 гривен если бы держал гривну до сегодня и дольше, но было много других покупок и денег уже практически нет. на Сомика не обращайте внимания, админы терпят его хамство в отношении нас и банят за ответку...пусть продолжает веселиться, встретимся у альфатеров рано или поздно https://www.youtube.com/watch?v=cecJPF_OZ30
somilitark написав:Усім доброго дня. Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому. Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько. Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ? Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ? Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.
Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен. Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах. Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно. Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека. И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
в прошлом году (под елочку) зашло пару лимонов гривны (от продажи недвиги за гривну, карл) потом я избавился от всего своего евро по 34,50 и всё это закинул на 3-6мес депо. риск дело благородное, но не умное (с) в конце сентября откупился после окончания депо (рисковать суммой больше 2,5млн у меня хватило смелости еще на 2 недели после окончания депо) теоретически я бы еще заработал тысяч 55-60 гривен если бы держал гривну до сегодня и дольше, но было много других покупок и денег уже практически нет. на Сомика не обращайте внимания, админы терпят его хамство в отношении нас и банят за ответку...пусть продолжает веселиться, встретимся у альфатеров рано или поздно https://www.youtube.com/watch?v=cecJPF_OZ30
Учитывая, что недвига за год +15-20%% вы все равно потеряли.
В 2020-м на 1-е октября было 54,4 млрд грн. Т.е. рост за год умеренный. С учетом того, что тарифы для населения остаются на уровне прошлого года, ситуация с платежами будет управляемой. Ничего критичного.
Потроху з брехні статистичної переходимо на брехню звичайну ? Доведеться спростовувати.
По-друге, щоб оцінити "помірний ріст" беремо калькулятор і виявляємо що "на кінець вересня 2021 ..." борг складає 61.5 млрд грн. Тобто 13%.
Якби за цей період на 13% відсотків "помірно" виріс курс долара, то він би складав зараз 32 UAH/USD, а сомілітарк отримав би серцевий напад.
По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.
На долги 2021-го я и дал ссылку! Сравнивал ситуацию на начало отопительного сезона. Вы уже спорите в стиле "бабя Яга против"
akido написав:По-друге, щоб оцінити "помірний ріст" беремо калькулятор і виявляємо що "на кінець вересня 2021 ..." борг складає 61.5 млрд грн. Тобто 13%. Якби за цей період на 13% відсотків "помірно" виріс курс долара, то він би складав зараз 32 UAH/USD, а сомілітарк отримав би серцевий напад
Повторяете мои цифры, обвиняя в обмане? Предлагаю обойтись без эмоций. Да, +13% - это умеренный рост. Посмотрите для интереса 2019/2018 и 2018/2017 (хотя можно и так догадаться, что долги в 60+ млрд грн не возьмутся из ниоткуда - они накапливаются, увеличиваясь на двузначные проценты ежегодно)
akido написав:По-третє можемо оцінити рівень статистичної брехні про інфляцію. Згідно якої ЖКХ подрожчало "всього" на 18.8%. Насправді у вересні 2020 було сплачено 9.1 млрд (110.3%), а у вересні 2021 - 12.2 млрд (111.3%). Тобто реально ЖКХ подорожчав на 33%.
Нет, выводы неверные - инфляция оценивает изменение цен, а платежи населения - это объем услуг, умноженный на цены, соответственно, динамика платежей не покажет вам динамику цен
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 10 лис, 2021 14:13, всього редагувалось 1 раз.
vladimir07 написав:Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен.
Не соглашусь. Развернуть эту тему можно на несколько страниц. И потребительские цены здесь вообще рядом не стояли. У ревальвации есть как плюсы, так и минусы. Во всем нужно знать меру. И потом, если отталкиваться от тезиса «ревальвация – зло», то получается «девальвация – благо»? То есть если бы сейчас курс был 30, в Украине было бы Эльдорадо? Смех, да и только.
Я приведу пример: представим, что экономика стремительно растёт. Растёт производство, растёт экспорт, в страну поступает большое количество денег. Ваши действия? Что делать с курсом? Задача из разряда «со звёздочкой». По Вашей логике, ревальвация – катастрофа, допустить никак нельзя. И вы начинаете постоянно выкупать валюту с рынка. Начнётся накачка денежной массой экспортёров, так как им не будет выгодно сидеть в валюте. Они знают реальный курс, считать все умеют, и поэтому постоянно стоят на продаже. Очень грубо говоря, вы производите эмиссию в условиях устойчивого роста. В итоге, курсовую пружину вы будете сжимать с каждым днём все больше и больше. Наш мир живёт по физическим законам, в каждом процессе есть точка, после прохождения которой он (процесс) становится неуправляемым. Чем всё это закончится рассказывать, или уже сами догадались? Вот и я о том же.
Ревальвация и девальвация – это инструменты, ими нужно уметь пользоваться. Это и не плохо и не хорошо, это инструментарий. Здесь есть умники, которые кричат «а нам что дала ревальвация». Смешно читать, честное слово. В том же ряду мантры про «а вот в 2019 году курс как пошёл вверх». И не одного слова по каким причинам и почему именно в это время. Я всегда на этот поток сознания хочу спросить: раньше колбаса была по 2.20, так когда ожидать возврата? Логика одинаковая.
Ну и бонус: скорее всего всё идёт к тому, что едущие в вагонах 27+ будут в них ехать долго и печально, сойти на станции с профитом в ближайшее время, наверное, не получится. Просто констатация факта.
Востаннє редагувалось SherLock в Сер 10 лис, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Усім доброго дня. Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому. Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько. Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ? Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ? Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.
Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен. Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах. Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно. Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека. И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
Запускати рокету при 10 копійок зростання то святе і тут одразу набігає 20 сторінок свідків швидкого зростання. Написати повідомлення по темі, то зло, бо я начебто знущаюсь з почуттів віруючих в святу рокету, яка вирішить усі питання. Адекватніше треба до життя ставитись і вміти бути справедливим. Ну і детально хочеться почути як ревальвація сприяє підвіщенню цін, я гадаю що Ви отримаєте Нобелівку за це, ніхто ще до такого не додумався, тільки Ви, напевне Ви Вовочка агент 007, знаєте все і даже більше!
somilitark написав:Усім доброго дня. Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому. Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько. Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ? Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ? Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.
Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен. Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах. Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно. Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека. И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
Можу сказати так, що отримувачі валюти, по даному курсі не спішать її витрачати, бо знають, що скоро буде і ПА28 і ПА30+, а гривневі ціни так швидко за курсом не підростуть.
Через це падає попит (купують тільки необхідне), та зменшують інвестиції (в ту ж нерухомість, наприклад).
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...........10.11.2021........11.11.2021 дата розрахунку..........09.11.2021.........10.11.2021 Євро.............................30,2075..............30,1186...-0.29% Долар США..................26,0927..............26,0575...-0.13% После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, сделали короткую паузу и опустились на 1.5 копейки. В процессе этого движения НБУ взял плановую пятерку. После этого уравновесились почти на час и перед самым полуднем приподнялись на полкопейки. Похоже, что длительная стабилизация имела нерукотворное происхождение - сведений о заградительных интервенциях НБУ не поступало. Я рискну объяснить это явление круглостью числа, для многих покупателей уровень 26.05 оказался привлекательным. Торговля сегодня вышла на приличные обороты очень рано, что добавило возможностей для самостоятельной стабилизации. В мире доллар вечера плавно рос, а в последний час немного откатился. Справочный курс встретили котировками 26.0550 - 26.0750, что на полкопейки ниже открытия. Перед обедом, при давно неизменных котировках, НБУ увидел признаки доминирования предложения и вышел с заградительным бидом на полкопейки ниже текущих значений. Рынок на это не отреагировал. Только после обеда опустились на полкопейки, упершись в ставку регулятора. Около 15-30 снова приподнялись на полкопейки. В мире доллар немного ускорил рост. Официальный курс, как и справочный, встретили котировками 26.0550 - 26.0750. За день опустились на полкопейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 28.1206 (+1) -207 2019 - 24.5019 (-1) +155
2018 - 27.8916 (-3) 2017 - 26.5167 (-4)
sani_2012 написав:Хотелось бы увидеть Ваш прогноз ( следующий ) ?
Прогнозирую пару дней совершенно непрогнозируемых разброда и шатаний, связанных с завтрашним выходным в США