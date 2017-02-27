RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8469847084718472

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:30

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...........10.11.2021........11.11.2021 дата розрахунку..........09.11.2021.........10.11.2021 Євро.............................30,2075..............30,1186...-0.29% Долар США..................26,0927..............26,0575...-0.13% После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, сделали короткую паузу и опустились на 1.5 копе

Спасибо ( ожидал большого )

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:38

  Сибарит написав:Перед обедом, при давно неизменных котировках, НБУ увидел признаки доминирования предложения и вышел с заградительным бидом на полкопейки ниже текущих значений. Рынок на это не отреагировал. Только после обеда опустились на полкопейки, упершись в ставку регулятора. Около 15-30 снова приподнялись на полкопейки.

Немного дополню коллегу Сибарита.
Сегодня Нацбанк выкупил утром пятерку по 26,065 и с 15:15 примерно до 15:30 - еще более 300 млн долларов. Продавали "Укрэнерго".
Объем в Блуме сегодня - больше ярда (давно уже не помню такого за одну сессию).
Вот так.
Искатель
 
Повідомлень: 5115
З нами з: 22.02.16
Подякував: 775 раз.
Подякували: 3637 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Сегодня Нацбанк выкупил утром пятерку по 26,065 и с 15:15 примерно до 15:30 - еще более 300 млн долларов. Продавали "Укрэнерго".
Объем в Блуме сегодня - больше ярда (давно уже не помню такого за одну сессию).

Кажется, я их плохому научил :)
  Сибарит написав:Зачем резать хвост по частям? Создали на МБ перекос, вынудили НБУ покупать, ну так и лейте уже все. НБУ уже некуда деваться с подводной лодки. Иначе каждая следующая продажа будет дешевле, а могли в четверг скинуть все по 17. Ну ладно, по 16,. если бы НБУ переставился еще на копейку ниже. Вчерашние 10 выглядят убытком.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6171
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4785 раз.
Подякували: 14310 раз.
 
Профіль
36
19
28
2
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:53

Инфляция в США в октябре - 6,2% (пред. 5,4%). Рекорд за 30 лет. В FOMC, принимая решение о начале тейперинга 3-4 ноября, конечно, эти цифры себе уже представляли. Прошлый тейперинг (2013-2014 гг) результировал временной дефляцией, но падение происходило с "нормальных" уровней инфляции ~2%. Окажется ли сейчас этого достаточно, или придется агрессивно поднимать ставку - будем посмотреть

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2707 раз.
Подякували: 5954 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:59

  Сибарит написав:Кажется, я их плохому научил :)
  Сибарит написав:Зачем резать хвост по частям? Создали на МБ перекос, вынудили НБУ покупать, ну так и лейте уже все. НБУ уже некуда деваться с подводной лодки. Иначе каждая следующая продажа будет дешевле, а могли в четверг скинуть все по 17. Ну ладно, по 16,. если бы НБУ переставился еще на копейку ниже. Вчерашние 10 выглядят убытком.

Вы абсолютно правы, дружище!
Кстати, есть версия, что Укрэнерго только сегодня и начал продавать. А до этого лили только экспортеры. Так ли это, утверждать не возьмусь. Но доля истины в том есть.
Искатель
 
Повідомлень: 5115
З нами з: 22.02.16
Подякував: 775 раз.
Подякували: 3637 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:недвига за год +15-20%% вы все равно потеряли.


это если купить у девелоперов, а если продать своё, то -10% в лучшем случае
prodigy
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2872 раз.
Подякували: 2612 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Кстати, есть версия, что Укрэнерго только сегодня и начал продавать. А до этого лили только экспортеры. Так ли это, утверждать не возьмусь. Но доля истины в том есть.

В сообщении, которым сейчас похвастался, я на это и намекал :)
Согласен, что точно узнать это мы вряд ли сможем, но есть серьезный аргумент в пользу этой версии: если от сегодняшней огромной цифры Блумберга отнять озвученное в прессе количество валюты, полученное Укрэнерго, получится цифра похожая на обычные дневные обороты.

Независимо от того, кто продавал, стоит также отметить, что спрос сегодня также оказался аномально высоким. НБУ выкупил менее половины избыточного предложения, с остальным рынок справился сам.

Когда получим от НБУ объем с учетом остальных площадок и вычислим чистый спрос, появится повод вспомнить о когда-то любимом занятии - сравнении с 13 годом :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6171
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4785 раз.
Подякували: 14310 раз.
 
Профіль
36
19
28
2
  #<1 ... 8469847084718472
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2853, 2854, 2855
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28540 13524031
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 17:16
spacemachine
Валютный рынок в мире 1 ... 783, 784, 785
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7844 12584001
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 15:48
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 122, 123, 124
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1231 3398725
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 14:50
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.