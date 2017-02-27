Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...........10.11.2021........11.11.2021 дата розрахунку..........09.11.2021.........10.11.2021 Євро.............................30,2075..............30,1186...-0.29% Долар США..................26,0927..............26,0575...-0.13% После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, сделали короткую паузу и опустились на 1.5 копе
Сибарит написав:Перед обедом, при давно неизменных котировках, НБУ увидел признаки доминирования предложения и вышел с заградительным бидом на полкопейки ниже текущих значений. Рынок на это не отреагировал. Только после обеда опустились на полкопейки, упершись в ставку регулятора. Около 15-30 снова приподнялись на полкопейки.
Немного дополню коллегу Сибарита. Сегодня Нацбанк выкупил утром пятерку по 26,065 и с 15:15 примерно до 15:30 - еще более 300 млн долларов. Продавали "Укрэнерго". Объем в Блуме сегодня - больше ярда (давно уже не помню такого за одну сессию). Вот так.
Искатель написав:Сегодня Нацбанк выкупил утром пятерку по 26,065 и с 15:15 примерно до 15:30 - еще более 300 млн долларов. Продавали "Укрэнерго". Объем в Блуме сегодня - больше ярда (давно уже не помню такого за одну сессию).
Кажется, я их плохому научил
Сибарит написав:Зачем резать хвост по частям? Создали на МБ перекос, вынудили НБУ покупать, ну так и лейте уже все. НБУ уже некуда деваться с подводной лодки. Иначе каждая следующая продажа будет дешевле, а могли в четверг скинуть все по 17. Ну ладно, по 16,. если бы НБУ переставился еще на копейку ниже. Вчерашние 10 выглядят убытком.
Инфляция в США в октябре - 6,2% (пред. 5,4%). Рекорд за 30 лет. В FOMC, принимая решение о начале тейперинга 3-4 ноября, конечно, эти цифры себе уже представляли. Прошлый тейперинг (2013-2014 гг) результировал временной дефляцией, но падение происходило с "нормальных" уровней инфляции ~2%. Окажется ли сейчас этого достаточно, или придется агрессивно поднимать ставку - будем посмотреть
Сибарит написав:Зачем резать хвост по частям? Создали на МБ перекос, вынудили НБУ покупать, ну так и лейте уже все. НБУ уже некуда деваться с подводной лодки. Иначе каждая следующая продажа будет дешевле, а могли в четверг скинуть все по 17. Ну ладно, по 16,. если бы НБУ переставился еще на копейку ниже. Вчерашние 10 выглядят убытком.
Вы абсолютно правы, дружище! Кстати, есть версия, что Укрэнерго только сегодня и начал продавать. А до этого лили только экспортеры. Так ли это, утверждать не возьмусь. Но доля истины в том есть.
Искатель написав:Кстати, есть версия, что Укрэнерго только сегодня и начал продавать. А до этого лили только экспортеры. Так ли это, утверждать не возьмусь. Но доля истины в том есть.
В сообщении, которым сейчас похвастался, я на это и намекал Согласен, что точно узнать это мы вряд ли сможем, но есть серьезный аргумент в пользу этой версии: если от сегодняшней огромной цифры Блумберга отнять озвученное в прессе количество валюты, полученное Укрэнерго, получится цифра похожая на обычные дневные обороты.
Независимо от того, кто продавал, стоит также отметить, что спрос сегодня также оказался аномально высоким. НБУ выкупил менее половины избыточного предложения, с остальным рынок справился сам.
Когда получим от НБУ объем с учетом остальных площадок и вычислим чистый спрос, появится повод вспомнить о когда-то любимом занятии - сравнении с 13 годом