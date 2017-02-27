Додано: Сер 10 лис, 2021 18:52

Сегодня на валютном рынке Украины произошло знаменательное событие — объем торгов еще до 16 часов превысил рекордные $ 1,057 млрд, а Нацбанк выкупил только за среду более $ 300 млн. Из них $ 5 млн по 26,065 гривен, а затем еще до обеда начал «пылесосить» доллар по 26,05 гривен до самого конца активной фазы торгов. По рынку было несколько версий «таинственного» крупнейшего продавца с такими объемами предложения. Учитывая, что главными продавцами были Укрэксимбанк и Ощадбанк — большинство наших источников говорит о продажах валюты Укрэнерго и его дочерними компаниями, а также как версию выдвигают операции по покупке/продаже валюты структурами Рината Ахметова под предстоящие выплаты дивидендов. По факту — эти объемы являются сверхбольшими для нашего рынка и завтрашняя работа по доллару на ТОМе из-за выходного в США (День ветеранов) стала главным катализатором такой рекордной активности клиентов сегодня на рынке.



В итоге, за день доллар формально вырос с 26,06/26,08 до 26,085/26,105 гривен, хотя справочный курс Нацбанка на 12:00 находился в пределах 26,0627 гривен, а вот официальный курс снизился до 26,0575 гривен за счет массированной распродажи доллара после обеда Нацбанку по 26,05 гривен.



Основная часть сделок прошла в пределах достаточно узкого коридора 26,05−26,055/26,07−26,075 гривен. Взлет котировок к концу дня не должен «пугать» ни клиентов, ни сами банки, и по факту ни о чем не говорит, так как он прошел за счет спекулятивных мелких сделок на условиях ТОМ.

Главные события 10 ноября на валютном рынке:



Доллар за день формально вырос на 2,5 копейки — с 26,06/26,08 до 26,085/26,105 гривен к концу сессии при проведении рекордного объема операций на сумму $ 1,057 млрд.



Нацбанк на рынок сегодня выходил дважды и купил $ 5 млн по цене не выше 26,065 гривен, а затем не менее $ 300 млн по 26,05.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,0627 гривен, а официальный курс на 11 ноября 2021 года установлен на уровне 26,0575 гривен за доллар.