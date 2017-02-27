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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8470847184728473>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:30

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...........10.11.2021........11.11.2021 дата розрахунку..........09.11.2021.........10.11.2021 Євро.............................30,2075..............30,1186...-0.29% Долар США..................26,0927..............26,0575...-0.13% После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, сделали короткую паузу и опустились на 1.5 копе

Спасибо ( ожидал большого )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:38

  Сибарит написав:Перед обедом, при давно неизменных котировках, НБУ увидел признаки доминирования предложения и вышел с заградительным бидом на полкопейки ниже текущих значений. Рынок на это не отреагировал. Только после обеда опустились на полкопейки, упершись в ставку регулятора. Около 15-30 снова приподнялись на полкопейки.

Немного дополню коллегу Сибарита.
Сегодня Нацбанк выкупил утром пятерку по 26,065 и с 15:15 примерно до 15:30 - еще более 300 млн долларов. Продавали "Укрэнерго".
Объем в Блуме сегодня - больше ярда (давно уже не помню такого за одну сессию).
Вот так.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Сегодня Нацбанк выкупил утром пятерку по 26,065 и с 15:15 примерно до 15:30 - еще более 300 млн долларов. Продавали "Укрэнерго".
Объем в Блуме сегодня - больше ярда (давно уже не помню такого за одну сессию).

Кажется, я их плохому научил :)
  Сибарит написав:Зачем резать хвост по частям? Создали на МБ перекос, вынудили НБУ покупать, ну так и лейте уже все. НБУ уже некуда деваться с подводной лодки. Иначе каждая следующая продажа будет дешевле, а могли в четверг скинуть все по 17. Ну ладно, по 16,. если бы НБУ переставился еще на копейку ниже. Вчерашние 10 выглядят убытком.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:53

Инфляция в США в октябре - 6,2% (пред. 5,4%). Рекорд за 30 лет. В FOMC, принимая решение о начале тейперинга 3-4 ноября, конечно, эти цифры себе уже представляли. Прошлый тейперинг (2013-2014 гг) результировал временной дефляцией, но падение происходило с "нормальных" уровней инфляции ~2%. Окажется ли сейчас этого достаточно, или придется агрессивно поднимать ставку - будем посмотреть

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:59

  Сибарит написав:Кажется, я их плохому научил :)
  Сибарит написав:Зачем резать хвост по частям? Создали на МБ перекос, вынудили НБУ покупать, ну так и лейте уже все. НБУ уже некуда деваться с подводной лодки. Иначе каждая следующая продажа будет дешевле, а могли в четверг скинуть все по 17. Ну ладно, по 16,. если бы НБУ переставился еще на копейку ниже. Вчерашние 10 выглядят убытком.

Вы абсолютно правы, дружище!
Кстати, есть версия, что Укрэнерго только сегодня и начал продавать. А до этого лили только экспортеры. Так ли это, утверждать не возьмусь. Но доля истины в том есть.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:недвига за год +15-20%% вы все равно потеряли.


это если купить у девелоперов, а если продать своё, то -10% в лучшем случае
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Кстати, есть версия, что Укрэнерго только сегодня и начал продавать. А до этого лили только экспортеры. Так ли это, утверждать не возьмусь. Но доля истины в том есть.

В сообщении, которым сейчас похвастался, я на это и намекал :)
Согласен, что точно узнать это мы вряд ли сможем, но есть серьезный аргумент в пользу этой версии: если от сегодняшней огромной цифры Блумберга отнять озвученное в прессе количество валюты, полученное Укрэнерго, получится цифра похожая на обычные дневные обороты.

Независимо от того, кто продавал, стоит также отметить, что спрос сегодня также оказался аномально высоким. НБУ выкупил менее половины избыточного предложения, с остальным рынок справился сам.

Когда получим от НБУ объем с учетом остальных площадок и вычислим чистый спрос, появится повод вспомнить о когда-то любимом занятии - сравнении с 13 годом :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:41

  Искатель написав:
  Сибарит написав:Перед обедом, при давно неизменных котировках, НБУ увидел признаки доминирования предложения и вышел с заградительным бидом на полкопейки ниже текущих значений. Рынок на это не отреагировал. Только после обеда опустились на полкопейки, упершись в ставку регулятора. Около 15-30 снова приподнялись на полкопейки.

Немного дополню коллегу Сибарита.
Сегодня Нацбанк выкупил утром пятерку по 26,065 и с 15:15 примерно до 15:30 - еще более 300 млн долларов. Продавали "Укрэнерго".
Объем в Блуме сегодня - больше ярда (давно уже не помню такого за одну сессию).
Вот так.

то все, "жирні коти" закінчилися, чи ще яка валютна кістка може перепасти ?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:45

  zРадио написав:Инфляция в США в октябре - 6,2% (пред. 5,4%). Рекорд за 30 лет. В FOMC, принимая решение о начале тейперинга 3-4 ноября, конечно, эти цифры себе уже представляли. Прошлый тейперинг (2013-2014 гг) результировал временной дефляцией, но падение происходило с "нормальных" уровней инфляции ~2%. Окажется ли сейчас этого достаточно, или придется агрессивно поднимать ставку - будем посмотреть

Ого, які надії в справжність слів дядечка Сема, він тільки почав пінцетом знижувати об'єм чистої емісії, а Ви вже побачили підняття ставки, причому агресивні дії зі ставкою :lol:
Таки це дві велиці різниці, як кажуть в Одесі чи Бердичеві, просто заливати трохи меньше зі станка і піднімати ставку, яка досить довго практично нуль.
Думаю про ставку мінімум рік навіть згадувати не будуть, скоріш за все через пару місяців притормозять зі скороченням чистого викупу і скажуть: ринки побоюються навіть тіні великої депресії, ніколи такого не буде знову, треба друкувати і ще раз друкувати, ми знову все правильно зробимо натиснувши на газ друкувального верстата, нажаль доллар це папір, який постійно втрачає свою вартість, і ось в цій справі він дійсно досить агресивно тане наче сніг на сонці!

По курсу, всі думають чого досить агресивно підстрибнули під кінець сесії? просто напевне покупці допетрали, що завтра в Америці офіційний вихідний і треба купувати сьогодні, бо завтра ця справа не буде як зазвичай зручною, а буде в режимі ТОМ.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:52

Межбанк: на рынке произошло знаменательное событие

Сегодня на валютном рынке Украины произошло знаменательное событие — объем торгов еще до 16 часов превысил рекордные $ 1,057 млрд, а Нацбанк выкупил только за среду более $ 300 млн. Из них $ 5 млн по 26,065 гривен, а затем еще до обеда начал «пылесосить» доллар по 26,05 гривен до самого конца активной фазы торгов. По рынку было несколько версий «таинственного» крупнейшего продавца с такими объемами предложения. Учитывая, что главными продавцами были Укрэксимбанк и Ощадбанк — большинство наших источников говорит о продажах валюты Укрэнерго и его дочерними компаниями, а также как версию выдвигают операции по покупке/продаже валюты структурами Рината Ахметова под предстоящие выплаты дивидендов. По факту — эти объемы являются сверхбольшими для нашего рынка и завтрашняя работа по доллару на ТОМе из-за выходного в США (День ветеранов) стала главным катализатором такой рекордной активности клиентов сегодня на рынке.

В итоге, за день доллар формально вырос с 26,06/26,08 до 26,085/26,105 гривен, хотя справочный курс Нацбанка на 12:00 находился в пределах 26,0627 гривен, а вот официальный курс снизился до 26,0575 гривен за счет массированной распродажи доллара после обеда Нацбанку по 26,05 гривен.

Основная часть сделок прошла в пределах достаточно узкого коридора 26,05−26,055/26,07−26,075 гривен. Взлет котировок к концу дня не должен «пугать» ни клиентов, ни сами банки, и по факту ни о чем не говорит, так как он прошел за счет спекулятивных мелких сделок на условиях ТОМ.

Главные события 10 ноября на валютном рынке:

Доллар за день формально вырос на 2,5 копейки — с 26,06/26,08 до 26,085/26,105 гривен к концу сессии при проведении рекордного объема операций на сумму $ 1,057 млрд.

Нацбанк на рынок сегодня выходил дважды и купил $ 5 млн по цене не выше 26,065 гривен, а затем не менее $ 300 млн по 26,05.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,0627 гривен, а официальный курс на 11 ноября 2021 года установлен на уровне 26,0575 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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