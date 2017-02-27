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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8470847184728473

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:01

  somilitark написав:Ого, які надії в справжність слів дядечка Сема, він тільки почав пінцетом знижувати об'єм чистої емісії, а Ви вже побачили підняття ставки, причому агресивні дії зі ставкою :lol:
Таки це дві велиці різниці, як кажуть в Одесі чи Бердичеві, просто заливати трохи меньше зі станка і піднімати ставку, яка досить довго практично нуль.
Думаю про ставку мінімум рік навіть згадувати не будуть, скоріш за все через пару місяців притормозять зі скороченням чистого викупу і скажуть: ринки побоюються навіть тіні великої депресії, ніколи такого не буде знову, треба друкувати і ще раз друкувати, ми знову все правильно зробимо натиснувши на газ друкувального верстата, нажаль доллар це папір, який постійно втрачає свою вартість, і ось в цій справі він дійсно досить агресивно тане наче сніг на сонці!


Т.е. гривна с долларом местами поменялись? Первая - валюта сбережений и резервирования, второй - бесконтрольно печатаемая высокоинфляционная бумага? Я мог бы попросить разъяснить предпосылки этой смелой трансформации, но не буду ставить вас в затруднительное положение. Вместо этого спрошу - вы сами то себе верите?

Возвращаясь к словам о возможной вынужденной жесткой ДКП ФРС - по приведенному долгосрочному графику хорошо видно, что инфляцию таких размеров уже тяжело вспомнить, значит и грубые анти-инфляционные меры тоже тяжело вспомнить (а вам их тяжело даже представить). Вывод - never say "never" :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:12

  Сибарит написав: появится повод вспомнить о когда-то любимом занятии - сравнении с 13 годом

Як в сталій радянській традиції - в порівнянні до 1913 року ... . Але на сто років "папізже". :)
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:17

  vladimir07 написав:
  Искатель написав:
  vladimir07 написав:Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.

Судя по этой фразе, Вы немного не в теме. Зайдите на ветку Форварда, Вам там подскажут, как лучше хранить на текущих счетах :)


Посмотрел сам на сайте Форварда.
Дают 15% в месяц до налогов на остаток на картсчете, но это только для сумм до 15кгрн.
Или 8.5% до налогов на остаток до 300кгрн.
Это что-то принципиально поменяет в сравнении с Укргазом ?
Вопрос там в другом, что человек каждый день сюда заходит, чтобы уколоть баксоутримувачив. )


Сюда еще загляните:
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
А по последнему вопросу - судя по всему, там какие-то глубоко укоренившиеся комплексы, возможно, еще с детства.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:17

Чем больше упираются рогами , тем ярче вниз ...

*Відправлено з Чату
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