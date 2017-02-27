somilitark написав:Ого, які надії в справжність слів дядечка Сема, він тільки почав пінцетом знижувати об'єм чистої емісії, а Ви вже побачили підняття ставки, причому агресивні дії зі ставкою Таки це дві велиці різниці, як кажуть в Одесі чи Бердичеві, просто заливати трохи меньше зі станка і піднімати ставку, яка досить довго практично нуль. Думаю про ставку мінімум рік навіть згадувати не будуть, скоріш за все через пару місяців притормозять зі скороченням чистого викупу і скажуть: ринки побоюються навіть тіні великої депресії, ніколи такого не буде знову, треба друкувати і ще раз друкувати, ми знову все правильно зробимо натиснувши на газ друкувального верстата, нажаль доллар це папір, який постійно втрачає свою вартість, і ось в цій справі він дійсно досить агресивно тане наче сніг на сонці!
Т.е. гривна с долларом местами поменялись? Первая - валюта сбережений и резервирования, второй - бесконтрольно печатаемая высокоинфляционная бумага? Я мог бы попросить разъяснить предпосылки этой смелой трансформации, но не буду ставить вас в затруднительное положение. Вместо этого спрошу - вы сами то себе верите?
Возвращаясь к словам о возможной вынужденной жесткой ДКП ФРС - по приведенному долгосрочному графику хорошо видно, что инфляцию таких размеров уже тяжело вспомнить, значит и грубые анти-инфляционные меры тоже тяжело вспомнить (а вам их тяжело даже представить). Вывод - never say "never"
vladimir07 написав:Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.
Судя по этой фразе, Вы немного не в теме. Зайдите на ветку Форварда, Вам там подскажут, как лучше хранить на текущих счетах
Посмотрел сам на сайте Форварда. Дают 15% в месяц до налогов на остаток на картсчете, но это только для сумм до 15кгрн. Или 8.5% до налогов на остаток до 300кгрн. Это что-то принципиально поменяет в сравнении с Укргазом ? Вопрос там в другом, что человек каждый день сюда заходит, чтобы уколоть баксоутримувачив. )
Сибарит написав:Независимо от того, кто продавал, стоит также отметить, что спрос сегодня также оказался аномально высоким. НБУ выкупил менее половины избыточного предложения, с остальным рынок справился сам.
Можливо, "відкладений попит". Наміри "Укренерго" продати 825 млн. були відомі. Стало зрозуміло, що дешевше не буде. Схоже, незабаром "зелені енергетики" будуть купувати 825 млн. для виводу.