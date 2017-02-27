somilitark написав:Ого, які надії в справжність слів дядечка Сема, він тільки почав пінцетом знижувати об'єм чистої емісії, а Ви вже побачили підняття ставки, причому агресивні дії зі ставкою Таки це дві велиці різниці, як кажуть в Одесі чи Бердичеві, просто заливати трохи меньше зі станка і піднімати ставку, яка досить довго практично нуль. Думаю про ставку мінімум рік навіть згадувати не будуть, скоріш за все через пару місяців притормозять зі скороченням чистого викупу і скажуть: ринки побоюються навіть тіні великої депресії, ніколи такого не буде знову, треба друкувати і ще раз друкувати, ми знову все правильно зробимо натиснувши на газ друкувального верстата, нажаль доллар це папір, який постійно втрачає свою вартість, і ось в цій справі він дійсно досить агресивно тане наче сніг на сонці!
Т.е. гривна с долларом местами поменялись? Первая - валюта сбережений и резервирования, второй - бесконтрольно печатаемая высокоинфляционная бумага? Я мог бы попросить разъяснить предпосылки этой смелой трансформации, но не буду ставить вас в затруднительное положение. Вместо этого спрошу - вы сами то себе верите?
Возвращаясь к словам о возможной вынужденной жесткой ДКП ФРС - по приведенному долгосрочному графику хорошо видно, что инфляцию таких размеров уже тяжело вспомнить, значит и грубые анти-инфляционные меры тоже тяжело вспомнить (а вам их тяжело даже представить). Вывод - never say "never"
vladimir07 написав:Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.
Судя по этой фразе, Вы немного не в теме. Зайдите на ветку Форварда, Вам там подскажут, как лучше хранить на текущих счетах
Посмотрел сам на сайте Форварда. Дают 15% в месяц до налогов на остаток на картсчете, но это только для сумм до 15кгрн. Или 8.5% до налогов на остаток до 300кгрн. Это что-то принципиально поменяет в сравнении с Укргазом ? Вопрос там в другом, что человек каждый день сюда заходит, чтобы уколоть баксоутримувачив. )
Сибарит написав:Независимо от того, кто продавал, стоит также отметить, что спрос сегодня также оказался аномально высоким. НБУ выкупил менее половины избыточного предложения, с остальным рынок справился сам.
Можливо, "відкладений попит". Наміри "Укренерго" продати 825 млн. були відомі. Стало зрозуміло, що дешевше не буде. Схоже, незабаром "зелені енергетики" будуть купувати 825 млн. для виводу.
Сибарит написав:Независимо от того, кто продавал, стоит также отметить, что спрос сегодня также оказался аномально высоким. НБУ выкупил менее половины избыточного предложения, с остальным рынок справился сам.
Можливо, "відкладений попит". Наміри "Укренерго" продати 825 млн. були відомі. Стало зрозуміло, що дешевше не буде. Схоже, незабаром "зелені енергетики" будуть купувати 825 млн. для виводу.
Зелена кабала
В Україні Зелений тариф був прийнятий в 2009 році і діє до 2030 р.