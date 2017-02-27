Искатель написав:Кстати, есть версия, что Укрэнерго только сегодня и начал продавать. А до этого лили только экспортеры. Так ли это, утверждать не возьмусь. Но доля истины в том есть.
В сообщении, которым сейчас похвастался, я на это и намекал Согласен, что точно узнать это мы вряд ли сможем, но есть серьезный аргумент в пользу этой версии: если от сегодняшней огромной цифры Блумберга отнять озвученное в прессе количество валюты, полученное Укрэнерго, получится цифра похожая на обычные дневные обороты.
Независимо от того, кто продавал, стоит также отметить, что спрос сегодня также оказался аномально высоким. НБУ выкупил менее половины избыточного предложения, с остальным рынок справился сам.
Когда получим от НБУ объем с учетом остальных площадок и вычислим чистый спрос, появится повод вспомнить о когда-то любимом занятии - сравнении с 13 годом :)
А как так получается, что в 2012-2013 годах обычные объемы межбанка были выше 1 млрд в день? А с 2014 года резко (даже когда еще в первой половине 2014 года курсы были до 12 грн/дол и не было дичайших валютных ограничений как в 2015 году) даже в самый базарный день объемы выше ~600 млн и даже не дотягивающие до 1 млрд - это целое событие. Проще говоря, куда делись те огромные цифры межбанка 2012-2013 года, при том что сейчас к межбанку доступ есть у многих? Смена методики подсчета ?
somilitark написав:Ого, які надії в справжність слів дядечка Сема, він тільки почав пінцетом знижувати об'єм чистої емісії, а Ви вже побачили підняття ставки, причому агресивні дії зі ставкою Таки це дві велиці різниці, як кажуть в Одесі чи Бердичеві, просто заливати трохи меньше зі станка і піднімати ставку, яка досить довго практично нуль. Думаю про ставку мінімум рік навіть згадувати не будуть, скоріш за все через пару місяців притормозять зі скороченням чистого викупу і скажуть: ринки побоюються навіть тіні великої депресії, ніколи такого не буде знову, треба друкувати і ще раз друкувати, ми знову все правильно зробимо натиснувши на газ друкувального верстата, нажаль доллар це папір, який постійно втрачає свою вартість, і ось в цій справі він дійсно досить агресивно тане наче сніг на сонці!
Т.е. гривна с долларом местами поменялись? Первая - валюта сбережений и резервирования, второй - бесконтрольно печатаемая высокоинфляционная бумага? Я мог бы попросить разъяснить предпосылки этой смелой трансформации, но не буду ставить вас в затруднительное положение. Вместо этого спрошу - вы сами то себе верите?
Возвращаясь к словам о возможной вынужденной жесткой ДКП ФРС - по приведенному долгосрочному графику хорошо видно, что инфляцию таких размеров уже тяжело вспомнить, значит и грубые анти-инфляционные меры тоже тяжело вспомнить (а вам их тяжело даже представить). Вывод - never say "never"
Місцями гривня і доллар не помінялись. Не треба так перебільшувати. Просто гривня набирає міць і стає надійною валютою. У нас тут своє весілля, але сьогоднішні показники на табло будь якої обмінки дуже яскраво усім пояюснюють, що гривня це точно не папір, а приваблива альтернатива зеленим папірцям. Функцію грошей, як зберігання вартості, гривня виконує не гірше ніж доллар. Кроки щодо ринкової економіки були дієвими після 2014-го року і можна стверджувати, що гривня після військової аварії досить цікава і міцна, точно не гірше інших навіть валют розвинених економік. Не відмовляюсь від власного прогноза, курса вище 30 не побачимо до весни 2024. А вже завтра усі охочі зможуть знову купити євро дешевше ніж за 30 гривень))
Ну а ви так наполянаєте на справедливості, мовляв хтось там у дяді Сема згадує про інфляцію і заощадження людей, обов'язково ФРС буде щось робити із вартістю зелених папірців, думаю що Ви точно не за адресою звернулись, є на цей приклад інше прислів'я із-за океану: проблеми негрів, шеріфа на хвилюють, для них головне ж зайнятість, економічна активність, ще якесь словоблудіє вигадають, тільки ще би потримати нульові ставки і надрукувати пару трильйонів кожен рік
SherLock написав: Я приведу пример: представим, что экономика стремительно растёт. Растёт производство, растёт экспорт, в страну поступает большое количество денег. Ваши действия? Что делать с курсом? Задача из разряда «со звёздочкой». По Вашей логике, ревальвация – катастрофа, допустить никак нельзя. И вы начинаете постоянно выкупать валюту с рынка. Начнётся накачка денежной массой экспортёров, так как им не будет выгодно сидеть в валюте. Они знают реальный курс, считать все умеют, и поэтому постоянно стоят на продаже. Очень грубо говоря, вы производите эмиссию в условиях устойчивого роста. В итоге, курсовую пружину вы будете сжимать с каждым днём все больше и больше. Наш мир живёт по физическим законам, в каждом процессе есть точка, после прохождения которой он (процесс) становится неуправляемым. Чем всё это закончится рассказывать, или уже сами догадались? Вот и я о том же.
Ревальвация и девальвация – это инструменты, ими нужно уметь пользоваться. Это и не плохо и не хорошо, это инструментарий. Здесь есть умники, которые кричат «а нам что дала ревальвация». Смешно читать, честное слово. В том же ряду мантры про «а вот в 2019 году курс как пошёл вверх». И не одного слова по каким причинам и почему именно в это время. Я всегда на этот поток сознания хочу спросить: раньше колбаса была по 2.20, так когда ожидать возврата? Логика одинаковая.
Ну и бонус: скорее всего всё идёт к тому, что едущие в вагонах 27+ будут в них ехать долго и печально, сойти на станции с профитом в ближайшее время, наверное, не получится. Просто констатация факта.
Давайте екстраполюємо ситуацію до критичної. Уявімо зі всіх субєктів ринку є 1% експортерів, які мають частку 90% ( експорт/імпорт). З Вашої логіки, якщо залишити все ринку, то логічно, відбудеться процес ревальвації. Але тоді 99% субє'ктів будуть загинатися, оскільки не зможуть працювати в такій ситуації. Виходить, що треба знехтувати 99% субєктів. Тому логіка девальвації/ревальвації має бути всеж націлена на задоволення потреб більшості суб'єктів на ринку.А це вже управління і політика держави. Інакше ситуативні качелі ( зараз це врожай плюс ціни на експорт ) просто змиють більшість (різноманіття) галузей держави. Якось так.
somilitark написав:Усім доброго дня. Все таки можна твердо сказати, що відскок вже в минулому. Пішов наступ на 26, але дуже по-маленьку і тихенько. Дійсно про валюту нічого не можна сказати, рокетчики притихли, а оптимістам теж немає чого добавити, вони свою думку висловлювали, коли далекобійники, яких напевне покусали страшні зелені комарики сідали в останній вагон по 27✊
Вы получаете некое, граничащее с садистким, удовольствие когда возите лицом по столу баксоутримувачив ? Вы подобно вампиру питаетесь отрицательной энергией глядя как считают (а может и не считают) убытки купившие дешевле сегодняшнего курса ? Иначе чем объяснить ваши каждодневные посты в одинаковом стиле и смысле.
Все и вы тоже прекрасно понимают, что выгоды от ревальвации никакой - это еще больше подстегивает рост потребительских цен. Очевидно, что сейчас на моменте лучше всего хранить в гривне на текущих счетах или депозитах. Но давайте обратимся к цифрам. Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно. Итог : около миллиона гривен нужно разбросать, чтобы капнуло на коммунальные и питание без изысков для одного человека. И где здесь предмет гордости, помогите найти ?
somilitark написав:Просто гривня набирає міць і стає надійною валютою. У нас тут своє весілля, але сьогоднішні показники на табло будь якої обмінки дуже яскраво усім пояюснюють, що гривня це точно не папір, а приваблива альтернатива зеленим папірцям. Функцію грошей, як зберігання вартості, гривня виконує не гірше ніж доллар.
Зловив себе на думці, що подібна дефензива нагадує колись пропогований оглядовий новорічний кіножурнал про досягнення СРСР. Людина розвиває економіку, що стогнується, байками.
vladimir07 написав:Самое большее, что знаю - 7% грязными на Прозапасе в Укргазбанке. Есть возможность снятия в любой момент, но за 0.5% от суммы. Депозиты может чуть больше, незначительно.
Судя по этой фразе, Вы немного не в теме. Зайдите на ветку Форварда, Вам там подскажут, как лучше хранить на текущих счетах
Посмотрел сам на сайте Форварда. Дают 15% в месяц до налогов на остаток на картсчете, но это только для сумм до 15кгрн. Или 8.5% до налогов на остаток до 300кгрн. Это что-то принципиально поменяет в сравнении с Укргазом ? Вопрос там в другом, что человек каждый день сюда заходит, чтобы уколоть баксоутримувачив. )
Берутся все члены семьи, родственики, открываются кортсчета, 15% неслабо таки
vladimir07 написав:Посмотрел сам на сайте Форварда. Дают 15% в месяц до налогов на остаток на картсчете, но это только для сумм до 15кгрн. Или 8.5% до налогов на остаток до 300кгрн. Это что-то принципиально поменяет в сравнении с Укргазом ? Вопрос там в другом, что человек каждый день сюда заходит, чтобы уколоть баксоутримувачив. )
Берутся все члены семьи, родственики, открываются кортсчета, 15% неслабо таки
Головне це наявність банку в геолокації, хоча родичі в такому випадку теж будуть не зайвими.