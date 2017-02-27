Единственное, что мне было понятно в январе феврале 2014го, что те рекордные объемы = "камазы с долларами" вывезенные Курасаном.
Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й, планы с пуйлом ведь согласованы были не в последний день
Alex2007 написав:
Сибарит написав:
Искатель написав:Кстати, есть версия, что Укрэнерго только сегодня и начал продавать. А до этого лили только экспортеры. Так ли это, утверждать не возьмусь. Но доля истины в том есть.
В сообщении, которым сейчас похвастался, я на это и намекал Согласен, что точно узнать это мы вряд ли сможем, но есть серьезный аргумент в пользу этой версии: если от сегодняшней огромной цифры Блумберга отнять озвученное в прессе количество валюты, полученное Укрэнерго, получится цифра похожая на обычные дневные обороты.
Независимо от того, кто продавал, стоит также отметить, что спрос сегодня также оказался аномально высоким. НБУ выкупил менее половины избыточного предложения, с остальным рынок справился сам.
Когда получим от НБУ объем с учетом остальных площадок и вычислим чистый спрос, появится повод вспомнить о когда-то любимом занятии - сравнении с 13 годом :)
А как так получается, что в 2012-2013 годах обычные объемы межбанка были выше 1 млрд в день? А с 2014 года резко (даже когда еще в первой половине 2014 года курсы были до 12 грн/дол и не было дичайших валютных ограничений как в 2015 году) даже в самый базарный день объемы выше ~600 млн и даже не дотягивающие до 1 млрд - это целое событие. Проще говоря, куда делись те огромные цифры межбанка 2012-2013 года, при том что сейчас к межбанку доступ есть у многих? Смена методики подсчета ?