Додано: Чет 11 лис, 2021 08:15

Искатель написав: Corpocrator написав: Присоединяюсь к вопросу



Единственное, что мне было понятно в январе феврале 2014го, что те рекордные объемы = "камазы с долларами" вывезенные Курасаном.



Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й, планы с пуйлом ведь согласованы были не в последний день

Присоединяюсь к вопросуЕдинственное, что мне было понятно в январе феврале 2014го, что те рекордные объемы = "камазы с долларами" вывезенные Курасаном.Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й, планы с пуйлом ведь согласованы были не в последний день

Я правильно понял: Вы присоединились к вопросу о снижении оборотов на МБ, да?

На минуточку: а никого не смущает, что Крым с Донбассом отвалились? В т.ч. три облуправления НБУ - Крымское, Донецкое и Луганское? А сколько оборотов на них приходилось? Я правильно понял: Вы присоединились к вопросу о снижении оборотов на МБ, да?На минуточку: а никого не смущает, что Крым с Донбассом отвалились? В т.ч. три облуправления НБУ - Крымское, Донецкое и Луганское? А сколько оборотов на них приходилось?

Да, экономика тогда упала, Донбасс ушел. Но она частично восстановилась (даже по долларовому ВВП видно что в 2012 году было 175781 млн долл, и вышли на сопоставимые в 155582 млн долл. в 2020 году (а в 2015 году дно ввп было 90615 млн)).По идее, где-то с 2018 года должны были бы выходить на цифры оборотов не намного меньшие чем были в 2012 году, как минимум залетать иногда за 1 млрд в день - спокойно. По идее.Но возникает вопрос где они, эти объемы. Или может в 2012 году - это было фуфло рисованное?Или тогдашние донбасские ребята постоянно перегоняли немерянное количество баулов через межбанк.Просто попадаю периодически на тот график мб-объемов, смотрю на тот залет 4 млрд, и на болтание объемов на дне уже много лет и не могу до конца понять, - вроде рынок либерализируется, якобы борются с тенью, якобы идет куча валютных потоков в стране, а сравнивая данный показатель с теми временами как-то разница цифр бросается в глаза .