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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8473847484758476>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 01:50

  zРадио написав:EUR:USD ниже 1,15. Давненько такого не было...

Евро, нефть, фондовый рынок на новостях о рекордной инфляции в США падают, а золото, биткоин - растут

Реальная инфляция доллара сегодня по методологии 1980-ых

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 02:07

Присоединяюсь к вопросу

Единственное, что мне было понятно в январе феврале 2014го, что те рекордные объемы = "камазы с долларами" вывезенные Курасаном.

Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й, планы с пуйлом ведь согласованы были не в последний день

  Alex2007 написав:
  Сибарит написав:
  Искатель написав:Кстати, есть версия, что Укрэнерго только сегодня и начал продавать. А до этого лили только экспортеры. Так ли это, утверждать не возьмусь. Но доля истины в том есть.

В сообщении, которым сейчас похвастался, я на это и намекал :)
Согласен, что точно узнать это мы вряд ли сможем, но есть серьезный аргумент в пользу этой версии: если от сегодняшней огромной цифры Блумберга отнять озвученное в прессе количество валюты, полученное Укрэнерго, получится цифра похожая на обычные дневные обороты.

Независимо от того, кто продавал, стоит также отметить, что спрос сегодня также оказался аномально высоким. НБУ выкупил менее половины избыточного предложения, с остальным рынок справился сам.

Когда получим от НБУ объем с учетом остальных площадок и вычислим чистый спрос, появится повод вспомнить о когда-то любимом занятии - сравнении с 13 годом :)


А как так получается, что в 2012-2013 годах обычные объемы межбанка были выше 1 млрд в день? А с 2014 года резко (даже когда еще в первой половине 2014 года курсы были до 12 грн/дол и не было дичайших валютных ограничений как в 2015 году) даже в самый базарный день объемы выше ~600 млн и даже не дотягивающие до 1 млрд - это целое событие.
Проще говоря, куда делись те огромные цифры межбанка 2012-2013 года, при том что сейчас к межбанку доступ есть у многих? Смена методики подсчета ?

https://index.minfin.com.ua/banks/mb/
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 07:39

  Corpocrator написав:Присоединяюсь к вопросу

Единственное, что мне было понятно в январе феврале 2014го, что те рекордные объемы = "камазы с долларами" вывезенные Курасаном.

Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й, планы с пуйлом ведь согласованы были не в последний день

Я правильно понял: Вы присоединились к вопросу о снижении оборотов на МБ, да?
На минуточку: а никого не смущает, что Крым с Донбассом отвалились? В т.ч. три облуправления НБУ - Крымское, Донецкое и Луганское? А сколько оборотов на них приходилось?
Ну и изменение методики подсчета за эти 7 лет было не один раз. Но сами объемы реально стали меньше.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 08:00

26.00 уже история ( вопрос заключается в том : пробиваем ли 25.00 ; один человек сказал что нет , я склоняюсь к тому что ДА )
Ну как говориться время рассудит ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 08:15

  Искатель написав:
  Corpocrator написав:Присоединяюсь к вопросу

Единственное, что мне было понятно в январе феврале 2014го, что те рекордные объемы = "камазы с долларами" вывезенные Курасаном.

Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й, планы с пуйлом ведь согласованы были не в последний день

Я правильно понял: Вы присоединились к вопросу о снижении оборотов на МБ, да?
На минуточку: а никого не смущает, что Крым с Донбассом отвалились? В т.ч. три облуправления НБУ - Крымское, Донецкое и Луганское? А сколько оборотов на них приходилось?


Да, экономика тогда упала, Донбасс ушел. Но она частично восстановилась (даже по долларовому ВВП видно что в 2012 году было 175781 млн долл, и вышли на сопоставимые в 155582 млн долл. в 2020 году (а в 2015 году дно ввп было 90615 млн)).
По идее, где-то с 2018 года должны были бы выходить на цифры оборотов не намного меньшие чем были в 2012 году, как минимум залетать иногда за 1 млрд в день - спокойно. По идее.
Но возникает вопрос где они, эти объемы. Или может в 2012 году - это было фуфло рисованное? :lol: Или тогдашние донбасские ребята постоянно перегоняли немерянное количество баулов через межбанк.
Просто попадаю периодически на тот график мб-объемов, смотрю на тот залет 4 млрд, и на болтание объемов на дне уже много лет и не могу до конца понять, - вроде рынок либерализируется, якобы борются с тенью, якобы идет куча валютных потоков в стране, а сравнивая данный показатель с теми временами как-то разница цифр бросается в глаза .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:00

  sani_2012 написав:26.00 уже история ( вопрос заключается в том : пробиваем ли 25.00 ; один человек сказал что нет , я склоняюсь к тому что ДА )
Ну как говориться время рассудит ...

*Відправлено з Чату

какая история?
я только утром купил :mrgreen:

26.12-26.14/26.18-26.20
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:07

  Corpocrator написав:
Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й,

Да на этой самой ветке в 13-м году куча людей писала об удержании курса ценой неудержимого падения ЗВР :-))))))
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:10

  Proofy написав:Берутся все члены семьи, родственики, открываются кортсчета, 15% неслабо таки :D

Ну и смысл в 15% до налогов в гривне при официальной инфляции 8,5% а реальной 15-20%?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.

Об этом сообщает CNBC.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.

Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.

Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.

Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:20

  Alex2007 написав:
  Искатель написав:
  Corpocrator написав:Присоединяюсь к вопросу

Единственное, что мне было понятно в январе феврале 2014го, что те рекордные объемы = "камазы с долларами" вывезенные Курасаном.

Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й, планы с пуйлом ведь согласованы были не в последний день

Я правильно понял: Вы присоединились к вопросу о снижении оборотов на МБ, да?
На минуточку: а никого не смущает, что Крым с Донбассом отвалились? В т.ч. три облуправления НБУ - Крымское, Донецкое и Луганское? А сколько оборотов на них приходилось?


Да, экономика тогда упала, Донбасс ушел. Но она частично восстановилась (даже по долларовому ВВП видно что в 2012 году было 175781 млн долл, и вышли на сопоставимые в 155582 млн долл. в 2020 году (а в 2015 году дно ввп было 90615 млн)).
По идее, где-то с 2018 года должны были бы выходить на цифры оборотов не намного меньшие чем были в 2012 году, как минимум залетать иногда за 1 млрд в день - спокойно. По идее.
Но возникает вопрос где они, эти объемы. Или может в 2012 году - это было фуфло рисованное? :lol: Или тогдашние донбасские ребята постоянно перегоняли немерянное количество баулов через межбанк.
была такая схема, экспортер типа продавал что нибудь забугор, получал валюту, пропускал через мб, получал компенсацию ндс, по факту либо ничего не продавал, либо металлолом упакованный в ящики возил (кто как сумел договориться). Крч одни и те же бабки крутились из одного кармана в другой создавая ввп и обороты на мб.

Экономика упала не только из за Крыма и Донбасса, русские забрали свои бабки, что хорошо видно по банкротству топового русского банка втб и десятка более мелких банок, где крутился русский капитал.
vitaliian
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