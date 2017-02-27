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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 09:33
odessit2007 написав:
какая история? я только утром купил 26.12-26.14/26.18-26.20
26.15/.... ( нал на сейчас )*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 11 лис, 2021 09:56
vitaliian написав:
, что хорошо видно по банкротству топового русского банка втб и десятка более мелких банок, где крутился русский капитал.
ще СбЄрабанк залишився
останній із могікан
але прибутки в нього нехілі в цьому році
хоча політика Грефа - продавати все і навіть євродочки
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