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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8473847484758476

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 157
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
29%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:33

  odessit2007 написав:какая история? я только утром купил 26.12-26.14/26.18-26.20

26.15/.... ( нал на сейчас )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:, что хорошо видно по банкротству топового русского банка втб и десятка более мелких банок, где крутился русский капитал.

ще СбЄрабанк залишився
останній із могікан
але прибутки в нього нехілі в цьому році
хоча політика Грефа - продавати все і навіть євродочки
greenozon
 
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  #<1 ... 8473847484758476
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