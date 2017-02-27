26.15/.... ( нал на сейчас )
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 09:33
26.15/.... ( нал на сейчас )
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 11 лис, 2021 09:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 11 лис, 2021 09:58
Объем валютных интервенций НБУ с начала года приблизился к $2,5 млрд – Данилишин
Объем валютных интервенций, осуществленных Нацбанком с начала года, приблизился к $ 2,5 млрд.
Об этом в еженедельном экспертном дайджесте в Facebook пишет глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
По словам Богдана Данилишина, текущее укрепление гривны обусловлено преобладанием предложения валюты на межбанке, которое, в свою очередь, вызвано снижением спроса со стороны клиентов банков и поступлением на рынок валюты НЭК «Укрэнерго» от размещения еврооблигаций.
«За неделю укрепление гривны к доллару составило 0,7%, с начала месяца — почти 2%», — отмечает эксперт.
Для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке НБУ в течение недели купил $ 314,5 млн.
«В результате объем валютных интервенций НБУ с начала года достиг почти $ 2,5 млрд», — отмечает Богдан Данилишин, добавляя, что объем международных резервов достиг $ 29,5 млрд, что составляет около 90% от уровня, минимально необходимого по композитному критерию МВФ.
При этом зарубежные инвестиции в украинскую экономику, по его словам, остаются низкими, а выплата доходов от прямых инвестиций в пользу нерезидентов с начала 2021 года составила почти $ 11 млрд ($ 5,2 млрд — в виде дивидендов, $ 5,2 млрд — в качестве реинвестированных доходов и $ 0,6 млрд — процентных выплат в пользу прямых иностранных инвесторов).
«Кроме того, по портфельным инвестициям чистая выплата доходов в пользу иностранных инвесторов составила $ 2,2 млрд», — добавляет председатель Совета НБУ.
В то же время, инвестиции в предприятия прямого инвестирования в указанный период составили $ 744 млн, что лишь немного превышает выплаты прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты.
news.finance.ua
Востаннє редагувалось Striker в Чет 11 лис, 2021 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 лис, 2021 10:02
прибыль рисуют чтобы дороже продать, ничего нового.
Додано: Чет 11 лис, 2021 10:13
Євро нирнуло під 30-ку вперше цього року
банк Львів, онлайн продаж 29.98
Додано: Чет 11 лис, 2021 11:03
знать бы почему они хотят свалить , ведь все эти годы войны както работали ... а тут до 2022 срочно надо продаться
Додано: Чет 11 лис, 2021 11:30
Добрий ранок усім, дуже влучне запитання.
Я гадаю, що є два віріанта відповіді.
Перша це те що готується велика війна і вони готуються до посилення санкцій, так би мовити до пом'якшення наслідків самодурства першого номера з цієї зграї злочинців.
Другий варіант це те, що зараз погані справи в банківській системі роісі, понадавали кредитів друзям, які ніхто і не збирається віддавати, треба зкидати баласт, щоб не піти на дно разом з усіма дочками і синами.
А можливий і третій варіант, це поєднання двох перших віріантів.
По міжбанку, ми побачили швидке зростання з самого початку сесії, але досить швидко експортери поламали своїм продажем усі плани рокетчикам.
Почали знижуватись до фактичного закриття вчора.
Поки нема чого коментувати, бурі у склянці води, як казав великий ДС.
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