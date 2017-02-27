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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8474847584768477>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:33

  odessit2007 написав:какая история? я только утром купил 26.12-26.14/26.18-26.20

26.15/.... ( нал на сейчас )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:, что хорошо видно по банкротству топового русского банка втб и десятка более мелких банок, где крутился русский капитал.

ще СбЄрабанк залишився
останній із могікан
але прибутки в нього нехілі в цьому році
хоча політика Грефа - продавати все і навіть євродочки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:58

Объем валютных интервенций НБУ с начала года приблизился к $2,5 млрд – Данилишин

Объем валютных интервенций, осуществленных Нацбанком с начала года, приблизился к $ 2,5 млрд.

Об этом в еженедельном экспертном дайджесте в Facebook пишет глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По словам Богдана Данилишина, текущее укрепление гривны обусловлено преобладанием предложения валюты на межбанке, которое, в свою очередь, вызвано снижением спроса со стороны клиентов банков и поступлением на рынок валюты НЭК «Укрэнерго» от размещения еврооблигаций.

«За неделю укрепление гривны к доллару составило 0,7%, с начала месяца — почти 2%», — отмечает эксперт.

Для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке НБУ в течение недели купил $ 314,5 млн.

«В результате объем валютных интервенций НБУ с начала года достиг почти $ 2,5 млрд», — отмечает Богдан Данилишин, добавляя, что объем международных резервов достиг $ 29,5 млрд, что составляет около 90% от уровня, минимально необходимого по композитному критерию МВФ.

При этом зарубежные инвестиции в украинскую экономику, по его словам, остаются низкими, а выплата доходов от прямых инвестиций в пользу нерезидентов с начала 2021 года составила почти $ 11 млрд ($ 5,2 млрд — в виде дивидендов, $ 5,2 млрд — в качестве реинвестированных доходов и $ 0,6 млрд — процентных выплат в пользу прямых иностранных инвесторов).

«Кроме того, по портфельным инвестициям чистая выплата доходов в пользу иностранных инвесторов составила $ 2,2 млрд», — добавляет председатель Совета НБУ.

В то же время, инвестиции в предприятия прямого инвестирования в указанный период составили $ 744 млн, что лишь немного превышает выплаты прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты.

news.finance.ua
Востаннє редагувалось Striker в Чет 11 лис, 2021 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:02

  greenozon написав:
  vitaliian написав:, что хорошо видно по банкротству топового русского банка втб и десятка более мелких банок, где крутился русский капитал.

ще СбЄрабанк залишився
останній із могікан
але прибутки в нього нехілі в цьому році
хоча політика Грефа - продавати все і навіть євродочки

прибыль рисуют чтобы дороже продать, ничего нового.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:13

Євро нирнуло під 30-ку вперше цього року

банк Львів, онлайн продаж 29.98
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:03

  greenozon написав:
  vitaliian написав:, что хорошо видно по банкротству топового русского банка втб и десятка более мелких банок, где крутился русский капитал.

ще СбЄрабанк залишився
останній із могікан
але прибутки в нього нехілі в цьому році
хоча політика Грефа - продавати все і навіть євродочки

знать бы почему они хотят свалить , ведь все эти годы войны както работали ... а тут до 2022 срочно надо продаться
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:30

  lamal написав:знать бы почему они хотят свалить , ведь все эти годы войны както работали ... а тут до 2022 срочно надо продаться

Добрий ранок усім, дуже влучне запитання.
Я гадаю, що є два віріанта відповіді.
Перша це те що готується велика війна і вони готуються до посилення санкцій, так би мовити до пом'якшення наслідків самодурства першого номера з цієї зграї злочинців.
Другий варіант це те, що зараз погані справи в банківській системі роісі, понадавали кредитів друзям, які ніхто і не збирається віддавати, треба зкидати баласт, щоб не піти на дно разом з усіма дочками і синами.
А можливий і третій варіант, це поєднання двох перших віріантів.
По міжбанку, ми побачили швидке зростання з самого початку сесії, але досить швидко експортери поламали своїм продажем усі плани рокетчикам.
Почали знижуватись до фактичного закриття вчора.
Поки нема чого коментувати, бурі у склянці води, як казав великий ДС.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:49

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Проще говоря, куда делись те огромные цифры межбанка 2012-2013 года, при том что сейчас к межбанку доступ есть у многих? Смена методики подсчета ?

Причинами обвала оборотов МБ в 14 году стало резкое падение объема внешнеторговых операций в сочетании с введением очень жестких валютных ограничений.
По мере восстановления торговли и постепенного снятия ограничений, объемы растут. Сейчас, на вскидку, обороты в среднем раза в 2 выше, чем в 14-15.
До объемов 13 года наши внешнеторговые операции еще не восстановились. Кроме того, за это время были серьезно усилены валютный контроль и финансовый мониторинг, что может мешать восстановлению объемов МБ. Спекулятивные операции банков также сильнее ограничены нормативами, да и самих банков стало значительно меньше.
Сейчас восстановление тормозят еще и постоянные локдауны.
Нынешние 500-600 млн в день сейчас выглядят вполне естественно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:и постепенного снятия ограничений,

колись (2019р) НБУ намалював дорожню карту по лібералізації валютного ринку

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 29.jpg?v=4

хтось в курсі по законам щодо BEPS/SPLIT?
greenozon
 
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