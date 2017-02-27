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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8475847684778478

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:13

26.10/26.25 ( нал )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:27

  prosecutor написав:Похоже скучно не будет. Китайский застройщик все
https://www.google.com/amp/s/www.epravd ... /index.amp

"Тарапыца не надо"
Китайский застройщик China Evergrande Group выплатил проценты по просроченным облигациям - СМИ пишут, что компании пока удалось избежать дефолта.
Об этом пишут Reuters, NYT и Bloomberg.
Reuters 10 ноября сообщил со ссылкой на источник, что некоторые владельцы облигаций China Evergrande Group не получили купон до конца рабочего дня в Азии в среду, когда истекли 30-дневный льготный период погашения просроченных выплат.
Отмечается, что компания не объявила о дефолте ни по одному из выпусков, но 30-дневный льготный период по выплатам более чем на 148 млн долл по облигациям со сроком погашения в апреле 2022, 2023 и 2024 годов заканчивался в среду.
В среду Evergrande отказалась от комментариев.
Утром 11 ноября Reuters сообщило, что China Evergrande Group все же избежал дефолта (третий раз за месяц) - источники издания сообщили, что несколько владельцев облигаций получили просроченные выплаты.
NYT со ссылкой на источники также пишет, что China Evergrande Group таки осуществил в среду по меньшей мере 2 выпуска, "что свидетельствует о том, что ему снова удалось преодолеть дефолт".
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/11/679631/
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:27

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:43

  Сибарит написав:А зря. Сравнение графиков очень интересное, если правильно его интерпретировать.
Для начала уберем слово "реальная" и будем относиться к методикам как к равноправным, т.е. просто как к инфляции, рассчитанной по двум разным корзинам. Это позволит нам оценить изменение структуры потребления.
В 80-е корзина состояла, в основном из базовых потребностей - жилье, медицина, транспорт, еда, одежда. В целом, все то, что на Вашем пучке графиков смотрит вверх. Я не понимаю только, как посчитаны новые автомобили. Насколько я знаю, они подорожали кратно. По этой корзине инфляция действительно оказывается очень высокой.
То, что по современной корзине инфляция значительно ниже, говорит о очень существенной доле "дополнительных благ" из синей области Ваших графиков. Т.е. получается, что несмотря на удорожание базовых потребностей, их доля в общей структуре расходов падает, а на первые роли выходят телефоны, компьютеры и прочие высокотехнологичные развлекушки.

И да, американцы точно также, как и мы постоянно жалуются на то, что все вокруг дорожает, не осозначая, сколько денег при этом выбрасывают на ветер.


А я все же продолжу стоять на своем - в той альтернативной оценке нет ничего полезного :)

Если бы нам показали разницу между Пааше и Ласпейресом, о которой я упоминал в дискуссии с sequence позавчера - тогда да. Первый подход учитывает изменение структуры потребления, второй - нет.

Но нам показали нечто совершенно иное, чему я даже название придумать не смогу. Если взять отдельно "базовую корзину", то ее средняя инфляция за 20 лет составит порядка 100%, что соответствует 3,5% CAGR, но никак не 10%.

С инфляцией 10% в год доллар очень быстро утратил бы статус резервной валюты, поскольку, в отличие от 70-80-х, максимальная доходность, которую можно получить в 21-м веке по фиксированным инструментам, составляет 4% в лучшие годы и 0-1% - в худшие.

Если взять индекс цен на продовольствие ФАО, то там среднегодовая инфляция за 20 последних лет составит 4,1%
https://www.fao.org/worldfoodsituation/ ... sindex/en/
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:23

Что то Вы как-то остро реагируете

Нет, сам факт падения оборотов вопросов не вызывает и причины их понятны, а вот масштабы падения и их причины непонятны.

Спасибо за приведенные далее(ранее?) объяснения, все вместе может таки и да...
Но в основном видится причина именно в прикрытии схематоза (в масштабах страны) Чивокуни и конечно потеря земель

И это... разве современные объемы МБ это не задвоенная цифра(спрос+предложение) или эту методику уже отменили опять?

Тоесть существующие объемы ещё на 2 делить нужно чтоб "корректно" сравнивать с дореволюционными годами...

  Искатель написав:
  Corpocrator написав:Присоединяюсь к вопросу

Единственное, что мне было понятно в январе феврале 2014го, что те рекордные объемы = "камазы с долларами" вывезенные Курасаном.

Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й, планы с пуйлом ведь согласованы были не в последний день

Я правильно понял: Вы присоединились к вопросу о снижении оборотов на МБ, да?
На минуточку: а никого не смущает, что Крым с Донбассом отвалились? В т.ч. три облуправления НБУ - Крымское, Донецкое и Луганское? А сколько оборотов на них приходилось?
Ну и изменение методики подсчета за эти 7 лет было не один раз. Но сами объемы реально стали меньше.
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:29

Запорожье повы 26,15/26,22, вчера 26,12/26,17
edvardd
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