Сибарит написав:

А зря. Сравнение графиков очень интересное, если правильно его интерпретировать.Для начала уберем слово "реальная" и будем относиться к методикам как к равноправным, т.е. просто как к инфляции, рассчитанной по двум разным корзинам. Это позволит нам оценить изменение структуры потребления.В 80-е корзина состояла, в основном из базовых потребностей - жилье, медицина, транспорт, еда, одежда. В целом, все то, что на Вашем пучке графиков смотрит вверх. Я не понимаю только, как посчитаны новые автомобили. Насколько я знаю, они подорожали кратно. По этой корзине инфляция действительно оказывается очень высокой.То, что по современной корзине инфляция значительно ниже, говорит о очень существенной доле "дополнительных благ" из синей области Ваших графиков. Т.е. получается, что несмотря на удорожание базовых потребностей, их доля в общей структуре расходов падает, а на первые роли выходят телефоны, компьютеры и прочие высокотехнологичные развлекушки.И да, американцы точно также, как и мы постоянно жалуются на то, что все вокруг дорожает, не осозначая, сколько денег при этом выбрасывают на ветер.