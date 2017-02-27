Китайский застройщик China Evergrande Group выплатил проценты по просроченным облигациям - СМИ пишут, что компании пока удалось избежать дефолта. Об этом пишут Reuters, NYT и Bloomberg. Reuters 10 ноября сообщил со ссылкой на источник, что некоторые владельцы облигаций China Evergrande Group не получили купон до конца рабочего дня в Азии в среду, когда истекли 30-дневный льготный период погашения просроченных выплат. Отмечается, что компания не объявила о дефолте ни по одному из выпусков, но 30-дневный льготный период по выплатам более чем на 148 млн долл по облигациям со сроком погашения в апреле 2022, 2023 и 2024 годов заканчивался в среду. В среду Evergrande отказалась от комментариев. Утром 11 ноября Reuters сообщило, что China Evergrande Group все же избежал дефолта (третий раз за месяц) - источники издания сообщили, что несколько владельцев облигаций получили просроченные выплаты. NYT со ссылкой на источники также пишет, что China Evergrande Group таки осуществил в среду по меньшей мере 2 выпуска, "что свидетельствует о том, что ему снова удалось преодолеть дефолт".
Сибарит написав:А зря. Сравнение графиков очень интересное, если правильно его интерпретировать. Для начала уберем слово "реальная" и будем относиться к методикам как к равноправным, т.е. просто как к инфляции, рассчитанной по двум разным корзинам. Это позволит нам оценить изменение структуры потребления. В 80-е корзина состояла, в основном из базовых потребностей - жилье, медицина, транспорт, еда, одежда. В целом, все то, что на Вашем пучке графиков смотрит вверх. Я не понимаю только, как посчитаны новые автомобили. Насколько я знаю, они подорожали кратно. По этой корзине инфляция действительно оказывается очень высокой. То, что по современной корзине инфляция значительно ниже, говорит о очень существенной доле "дополнительных благ" из синей области Ваших графиков. Т.е. получается, что несмотря на удорожание базовых потребностей, их доля в общей структуре расходов падает, а на первые роли выходят телефоны, компьютеры и прочие высокотехнологичные развлекушки.
И да, американцы точно также, как и мы постоянно жалуются на то, что все вокруг дорожает, не осозначая, сколько денег при этом выбрасывают на ветер.
А я все же продолжу стоять на своем - в той альтернативной оценке нет ничего полезного
Если бы нам показали разницу между Пааше и Ласпейресом, о которой я упоминал в дискуссии с sequence позавчера - тогда да. Первый подход учитывает изменение структуры потребления, второй - нет.
Но нам показали нечто совершенно иное, чему я даже название придумать не смогу. Если взять отдельно "базовую корзину", то ее средняя инфляция за 20 лет составит порядка 100%, что соответствует 3,5% CAGR, но никак не 10%.
С инфляцией 10% в год доллар очень быстро утратил бы статус резервной валюты, поскольку, в отличие от 70-80-х, максимальная доходность, которую можно получить в 21-м веке по фиксированным инструментам, составляет 4% в лучшие годы и 0-1% - в худшие.
Нет, сам факт падения оборотов вопросов не вызывает и причины их понятны, а вот масштабы падения и их причины непонятны.
Спасибо за приведенные далее(ранее?) объяснения, все вместе может таки и да... Но в основном видится причина именно в прикрытии схематоза (в масштабах страны) Чивокуни и конечно потеря земель
И это... разве современные объемы МБ это не задвоенная цифра(спрос+предложение) или эту методику уже отменили опять?
Тоесть существующие объемы ещё на 2 делить нужно чтоб "корректно" сравнивать с дореволюционными годами...
Искатель написав:
Corpocrator написав:Присоединяюсь к вопросу
Единственное, что мне было понятно в январе феврале 2014го, что те рекордные объемы = "камазы с долларами" вывезенные Курасаном.
Возможно процесс потрошения ЗВР при своем карманном НБУ происходил весь 12-13й, планы с пуйлом ведь согласованы были не в последний день
Я правильно понял: Вы присоединились к вопросу о снижении оборотов на МБ, да? На минуточку: а никого не смущает, что Крым с Донбассом отвалились? В т.ч. три облуправления НБУ - Крымское, Донецкое и Луганское? А сколько оборотов на них приходилось? Ну и изменение методики подсчета за эти 7 лет было не один раз. Но сами объемы реально стали меньше.
Китайский застройщик China Evergrande Group выплатил проценты по просроченным облигациям - СМИ пишут, что компании пока удалось избежать дефолта. Об этом пишут Reuters, NYT и Bloomberg. Reuters 10 ноября сообщил со ссылкой на источник, что некоторые владельцы облигаций China Evergrande Group не получили купон до конца рабочего дня в Азии в среду, когда истекли 30-дневный льготный период погашения просроченных выплат. Отмечается, что компания не объявила о дефолте ни по одному из выпусков, но 30-дневный льготный период по выплатам более чем на 148 млн долл по облигациям со сроком погашения в апреле 2022, 2023 и 2024 годов заканчивался в среду. В среду Evergrande отказалась от комментариев. Утром 11 ноября Reuters сообщило, что China Evergrande Group все же избежал дефолта (третий раз за месяц) - источники издания сообщили, что несколько владельцев облигаций получили просроченные выплаты. NYT со ссылкой на источники также пишет, что China Evergrande Group таки осуществил в среду по меньшей мере 2 выпуска, "что свидетельствует о том, что ему снова удалось преодолеть дефолт".
Искатель написав:Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает. На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого. На моменте 26,25/26,30.
Уже 26,28/26,34. Не удивлюсь, если сегодня Нацбанк выйдет с продажей. Даже скорее всего выйдет.
За курс 26,00 и ниже на Межбанке в этом году наверное можно уже забыть?!
Хто його знає… Можливо і ні. Не багато залишилось до рівня, про який ви хотіли б забути! А золотішко пішло в ріст - 1862! А біткоін в небеса! Після Нового року буде сотка! Я колись прогнозував по 50, коли він був десь в районі 20… В Україні хороша крипто валютна біржа відкрилася! Так що закуповуйте поки дешевий, навесні +50% отримаєте!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з............11.11.2021.........12.11.2021 дата розрахунку...........10.11.2021..........11.11.2021 Євро..............................30,1186...............29,9144...-0.68% Долар США...................26,0575...............26,1022...+0.17% После полудня гривна отыграла 1 копейку.
Реагируя на существенное укрепление доллара в мире, открыли ТОМную сессию на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе неспешно, но уверенно направились вниз и, не останавливаясь, до 12 опустились на 4 копейки. В мире доллар вчера вечером, с открытия американской сессии, резко ускорил рост. К утру индекс доллара достиг максимума с июля прошлого года. Сейчас рост замедлился. Справочный курс встретили котировками 26.0900 - 26.1100, что на 4 копейки ниже открытия. После 12 снижение продолжилось и к обеду опустились еще на 1.5 копейки. После обеда приподнялись на копейку, вернулись на полкопейки вниз и уравновесились уже до времени фактического окончания сессии. Впрочем, сегодня это время особенно условно, поскольку торговля идет в режиме том и до, и после него. В мире доллар после полудня стабилизировался и совершает очень мелкие колебания на одном уровне. Официальный курс встретили котировками 26.0800 - 26.1000. За день опустились на 5 копеек относительно открытия и опустились на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 28.1610 (+4) -206 2019 - 24.5110 (+1) +159