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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8476847784788479

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:10

  Філ написав:
  Сибарит написав:Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера выкупил с МБ 755.6 млн.
З них 750 - Укренерго і тільки вчора, а не тиждень тому .

Цікава історія з цим Укренерго.

Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/

Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.

При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15

  akido написав:Цікава історія з цим Укренерго.

Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/

Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.

При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?


Из самого популярного источника :D

«Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации
https://thepage.ua/news/ukrenergo-razme ... lar825-mln
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:24

  zРадио написав:
  akido написав:Цікава історія з цим Укренерго.

Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/

Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.

При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?


Из самого популярного источника :D

«Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации
https://thepage.ua/news/ukrenergo-razme ... lar825-mln


Дякую. Отже можна зробити висновки що
1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином.
2. Більше валюти у Укренерго на продаж вже немає. Або майже немає.
akido
 
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