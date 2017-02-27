Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:10
Філ написав: Сибарит написав:
Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера выкупил с МБ 755.6 млн.
З них 750 - Укренерго і тільки вчора, а не тиждень тому .
Цікава історія з цим Укренерго.
Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/
Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.
При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.
Звідки гроші, Зін ?
akido
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Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15
akido написав:
Цікава історія з цим Укренерго.
Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/
Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.
При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.
Звідки гроші, Зін ?
Из самого популярного источника
«Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации https://thepage.ua/news/ukrenergo-razme ... lar825-mln
zРадио
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Додано: Чет 11 лис, 2021 17:24
zРадио написав: akido написав:
Цікава історія з цим Укренерго.
Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/
Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.
При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.
Звідки гроші, Зін ?
Из самого популярного источника
«Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации https://thepage.ua/news/ukrenergo-razme ... lar825-mln
Дякую. Отже можна зробити висновки що
1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином.
2. Більше валюти у Укренерго на продаж вже немає. Або майже немає.
akido
Повідомлень: 139
З нами з: 18.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 72 раз.
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