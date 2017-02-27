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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8477847884798480>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:10

  Філ написав:
  Сибарит написав:Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера выкупил с МБ 755.6 млн.
З них 750 - Укренерго і тільки вчора, а не тиждень тому .

Цікава історія з цим Укренерго.

Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/

Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.

При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15

  akido написав:Цікава історія з цим Укренерго.

Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/

Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.

При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?


Из самого популярного источника :D

«Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации
https://thepage.ua/news/ukrenergo-razme ... lar825-mln
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:24

  zРадио написав:
  akido написав:Цікава історія з цим Укренерго.

Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/

Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.

При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?


Из самого популярного источника :D

«Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации
https://thepage.ua/news/ukrenergo-razme ... lar825-mln


Дякую. Отже можна зробити висновки що
1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином.
2. Більше валюти у Укренерго на продаж вже немає. Або майже немає.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:50

Оголошення про проведення розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України анонсує проведення розміщень державних облігацій (гривневі) через ЕТС (Bloomberg), які відбудуться 16 листопада 2021 р. за наступними показниками:

  • 5 міс. (161 дн., ліміт - 0.5 млрд грн);
  • 1 рік (392 дн., ліміт - 3 млрд грн);
  • 1 рік (427 дн., ліміт - 3 млрд грн);
  • 2 роки (714 дн.);
  • 3 роки (1078 дн.);
  • 4.5 роки (1638 дн.).
Наступного тижня очікуються вагомі виплати в середу 17 листопада - 13.827 млрд грн (погашення - 11.923 млрд грн, купон (%) - 1.904 млрд грн).

Всього за наступний тиждень необхідно виплатити 14.693 млрд грн, із них погашення - 11.923 млрд грн, купон (%) - 2.769 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:58

  Corpocrator написав:И это... разве современные объемы МБ это не задвоенная цифра(спрос+предложение) или эту методику уже отменили опять?

Нет. Отменили.

  Corpocrator написав:Тоесть существующие объемы ещё на 2 делить нужно чтоб "корректно" сравнивать с дореволюционными годами...

Нет, не нужно, сейчас чистые объемы. Если будет время и вдохновение, найду, когда это отменили. Но уже очень давно.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:13

Межбанк: как выходной в США отразился на долларе в Украине

После рекордных объемов торгов в среду, сегодня на валютном рынке наступило относительное затишье. Но «виновниками» происходящего были не сам бизнес или банки, а выходной в США — День ветеранов. Поскольку все операции по расчетам в долларе проходили на условиях поставки валюты ТОМ (в гривне расчеты сегодняшним днем, в долларе — завтрашним), то особого числа желающих так работать сегодня среди украинских компаний не было. Большинство клиентов либо закрыли свои долларовые сделки еще вчера, либо сразу перенесли их на пятницу, а сегодня сосредоточились на операциях по евро и по рублю.

В итоге, ожидаемо низкая статистика торгов — к обеду общий объем операций по Bloomberg не превысил и $ 84 млн, и как всегда на малообъемном и вялом рынке — спекулятивные попытки отдельных игроков «раскачать» курс на отдельных сделках.

Но рынок не поддержал стараний спекулянтов вздернуть котировки доллара вверх, и если стартовал межбанк по американской валюте с уровня 26,13/26,15 гривен, то уже к 11 часам доллар просел до 26,115/26,135 гривен, к полудню — до 26,09/26,11 гривен, а затем находился в пределах узкого коридора 26,075/26,09/26,095−26,11 гривен почти до завершения сессии.

В последний час торгов, на уже совсем единичных сделках, котировки доллара чуть выросли до 26,10/26,12 к концу дня.

Нацбанку в этой ситуации не было никакой особой необходимости выходить на рынок с интервенциями и регулятор справедливо решил «отдохнуть» после вчерашнего бурного и результативного дня.

Главные события 11 ноября на валютном рынке:

Доллар за день просел на 3 копейки — с 26,13/26,15 до 26,10/26,12 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок сегодня не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,1118 гривен, а официальный курс на 12 ноября 2021 года установлен на уровне 26,1022 гривны за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:22

  akido написав:
  Філ написав:
  Сибарит написав:Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера выкупил с МБ 755.6 млн.
З них 750 - Укренерго і тільки вчора, а не тиждень тому .

Цікава історія з цим Укренерго.

Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/

Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.

При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?

Укрэнерго отчитывается об объемах транспортировки, но не продает и не покупает э/энергию - это делают другие компании, в частности основной экспорт - это ДТЭК с Бурштынского острова.

кстати, выручка у Укрэнерго гривневая, как они хеджируют валютные риски? какие мнения?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации

Тим часом українським вкладникам Приват банк наливає 0.01% по валютних заощадженнях
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:31

  zРадио написав:
  akido написав:Цікава історія з цим Укренерго.

Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/

Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.

При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?


Из самого популярного источника :D

«Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации
https://thepage.ua/news/ukrenergo-razme ... lar825-mln

Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?
BIGor
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