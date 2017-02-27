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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8477847884798480

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:45

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации

Тим часом українським вкладникам Приват банк наливає 0.01% по валютних заощадженнях

Наразі втиснута схема банки-ОВДП, приватні перекази валютних коштів – пересічний, відпрацьовує. Персона розглядається, виключно як платник податків. Це простежується у всіх меморандумах все наполегливіше.
Прораб
 
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