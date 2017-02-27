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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 21:45
Ukrainian написав: zРадио написав:
Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации
Тим часом українським вкладникам Приват банк наливає 0.01% по валютних заощадженнях
Наразі втиснута схема банки-ОВДП, приватні перекази валютних коштів – пересічний, відпрацьовує. Персона розглядається, виключно як платник податків. Це простежується у всіх меморандумах все наполегливіше.
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Чет 11 лис, 2021 12:09
ЛОБ
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