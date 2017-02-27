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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8477847884798480

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 158
Менше 26,00
8%
13
26,00-26,50
28%
45
26,50-27,00
34%
54
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
8
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:45

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации

Тим часом українським вкладникам Приват банк наливає 0.01% по валютних заощадженнях

Наразі втиснута схема банки-ОВДП, приватні перекази валютних коштів – пересічний, відпрацьовує. Персона розглядається, виключно як платник податків. Це простежується у всіх меморандумах все наполегливіше.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:26

  Shaman написав:
  akido написав:
При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?

Укрэнерго отчитывается об объемах транспортировки, но не продает и не покупает э/энергию - это делают другие компании, в частности основной экспорт - это ДТЭК с Бурштынского острова.

кстати, выручка у Укрэнерго гривневая, как они хеджируют валютные риски? какие мнения?

"Укренерго" за три квартали звітує про збиток 2,74 млрд грн (за цей же період минулого року був збиток 28,55 млрд грн).
https://finbalance.com.ua/news/ukrenerho-zvitu-pro-zbitok-274-mlrd-hrn-za-tri-kvartali

"Укренерго" для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС" зробило запит на аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:37

PPI улетает в небеса. Производство на экспорт - в шоколаде, на внутренний рынок - в другой коричневой субстанции. Разрыв производственной и потребительской инфляции существенный, и все это "финансирует" валовая маржа бизнеса. Еще и вишенка на торте - курсовые подарки импортерам

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:39

  zРадио написав:
  akido написав:Цікава історія з цим Укренерго.

Згідно їхньої звітності "За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії майже втричі перевищили обсяги імпорту — 3 026 млн кВт·год проти 1 014 млн кВт·год."
https://ua.energy/zagalni-novyny/za-10- ... ly-import/

Тобто вони продали за весь рік чистих 2 млрд кВт·год. Прибуток мав складати приблизно 200-250 млн. у.о.

При цьому вони ллють на ринок сотні мільйонів вже не перший раз, а тепер - начебто зразу 750 млн.

Звідки гроші, Зін ?


Из самого популярного источника :D

«Укрэнерго» разместила облигации на $825 млн под 6,875% для выплат владельцам предприятий «зеленой» генерации
https://thepage.ua/news/ukrenergo-razme ... lar825-mln


Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году.

Турки уже платят по полной, офигевают каждый день - Эрдоган их к светлому будущему ведет.

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 23:01

Цікаво, чи є тут поціновувачі фокусів?

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 23:23

  akido написав:Дякую. Отже можна зробити висновки що
1. Фактично було надруковано 23 млрд. гривень. Вони невдовзі попадуть у обіг тим чи іншим чином


Это бонд - т.е. валюта реальная. +0,835 млрд долларов к гарантированному внешнему долгу, который нужно обслуживать

  BIGor написав:Выходит «Укрэнерго» фактически банкрот. Долг одним перекрывает долгом другим. Если сейчас такая преддефолтная ситуация, что будет когда надо будет возвращать такие суммы + %?


Пока на мировых финансовых рынках избыток ликвидности, без проблем кредитуется и Минфин, и любая крупная госкомпания. Манна закончится, когда капитал станет дорогим, и рефинансироваться придется дороже

  Zebra написав:Скупайтесь глупцы, сидельцы в гривне рано или поздно заплатят за весь этот банкет, как заплатили в 2008 и в 2014 году


Все они поголовно уверены, что успеют конвертнуться :)
zРадио
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